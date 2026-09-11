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Ginna López rompió su silencio tras quedar fuera del Sudamericano de Vóley: “Tenía muchísimas ganas de estar ahí”

La central peruana contó que el desgarro en el hombro que sufrió durante la Copa Latina la llevó a temer por su temporada, aunque actualmente su recuperación avanza por buen camino

La central de San Martín contó cómo se produjo la lesión que la alejó de la selección y aseguró que su recuperación viene evolucionando por buen camino. (Video: Movistar Deportes)
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Ginna López atraviesa un proceso de recuperación luego de sufrir una lesión en el hombro que le impidió formar parte de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. La central nacional contó detalles de lo ocurrido y reveló que inicialmente pensó que se trataba de una contractura, pero los exámenes posteriores determinaron que tenía un desgarro.

En conversación con ‘Movistar Deportes’, la experimentada voleibolista explicó que la molestia apareció durante el último partido ante Argentina en la Copa Latina, torneo que sirvió como parte de la preparación de la selección peruana. Con el paso de los días, el dolor aumentó y terminó obligándola a detener sus entrenamientos.

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“Es difícil hablar de una lesión. En principio, yo no quise hablar de esto. Estaba a la expectativa de lo que pueda decir la federación. Sí me hubiese gustado que hubiese dado un comunicado para que la gente también sepa de mi lesión”, señaló.

La central peruana relató que comenzó a sentir molestias en el hombro durante aquel encuentro ante Argentina. En un primer momento, consideró que podía tratarse de una contractura y decidió continuar con normalidad. Sin embargo, el dolor no desapareció y, con el paso de los días, incluso se volvió más intenso.

“Yo tuve un desgarro, pasó esto en la Copa Latina, en el cuadrangular de amistosos que tuvimos. En el último partido contra la selección argentina es donde empiezo con esta molestia en el hombro, y yo pensé que era una contractura”, explicó.

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Ginna López venía trabajando arduamente con la selección peruana de vóley, pero sufrió una dura lesión.
Ginna López venía trabajando arduamente con la selección peruana de vóley, pero sufrió una dura lesión. Crédito: FPV

La situación llegó al punto de obligarla a detener sus entrenamientos y comunicar lo ocurrido al comando técnico y al cuerpo médico de la Federación Peruana de Vóley. “Lo dejé pasar y, conforme pasaban los días, la molestia no paraba, incluso era más intensa, que tuve ya que parar los entrenamientos, indicarle al profesor Rizola y al médico de la federación. Me sacaron los exámenes y tuve una lesión del hombro, que es un desgarro”, contó.

La lesión que puso en duda su temporada

Ginna López también recordó lo complicado que fueron las primeras semanas de recuperación debido al fuerte dolor que sentía. La lesión no solo afectó su preparación como deportista, sino también actividades cotidianas fuera de la cancha.

“Las primeras semanas tenía bastante dolor, que no podía hacer ni siquiera mis cosas cotidianas en mi casa. Si para una deportista es difícil ya tener una lesión, pero esa lesión de magnitud, más que todo por el dolor, sentía que de repente me iba a perder esta temporada”, manifestó.

Afortunadamente, la central encontró respaldo en la Universidad San Martín, institución a la que pertenece. Según explicó, el club y su cuerpo técnico fueron importantes para que pudiera continuar con el proceso de recuperación y mantener la esperanza de volver a las canchas.

“Gracias a Dios estamos haciendo un gran trabajo aquí en San Martín. Agradezco también al cuerpo técnico, a la institución que me está dando su apoyo y desde un principio. Ellos me hicieron también creer de que sí se podía recuperarme”, sostuvo.

Ginna López había destacado en la Copa Latina, torneo amistoso que se organizó en Lima
Ginna López había destacado en la Copa Latina, torneo amistoso que se organizó en Lima. Crédito: FPV

Ginna López evitó la cirugía y sigue con su recuperación

La jugadora reveló además que, inicialmente, algunos especialistas le recomendaron pasar por una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión. Sin embargo, también recibió la posibilidad de intentar una recuperación mediante tratamiento y observar su evolución durante estos meses.

Los doctores me habían dicho que debía pasar por cirugía, pero unos doctores me dieron esa opción de ver en estos meses qué tal me va con la recuperación. Estamos en eso, en ese periodo de ver cómo va evolucionando la lesión, que la verdad está yendo por buen camino”, explicó.

De esta manera, López continúa trabajando con la esperanza de recuperarse completamente y volver a competir. Por ahora, su evolución será determinante para conocer cuándo podrá regresar a los entrenamientos y posteriormente a los partidos.

“Tenía muchísimas ganas de estar” en el Sudamericano

La lesión también significó una ausencia importante para López con la selección peruana. La central no pudo acompañar al equipo dirigido por Antonio Rizola en el Campeonato Sudamericano, algo que lamentó debido a las ganas que tenía de representar nuevamente a Perú.

Tenía muchísimas ganas de estar ahí. Mi compromiso estaba al 100%. Siempre me comunico con Dianita (de la Peña), que también ha sufrido una lesión y no pudo estar al igual que yo. La verdad que las dos teníamos muchísimas ganas de aportar a la selección”, expresó.

Finalmente, López dejó claro que, pese a no poder estar dentro de la cancha, mantiene su respaldo al equipo peruano durante el torneo. “Espero que más adelante se pueda dar. Nosotras estamos al 100% con ellas, apoyándoles desde afuera”, concluyó.

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