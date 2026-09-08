Perú

Tarjetas de crédito BCP y BBVA suben tasa de interés desde este 10 de septiembre: ¿En qué operaciones?

En julio, el BCP y el BBVA habían revelado que algunas tasas y cobros subirían en sus tarjetas de créditos, referente al seguro de desgravamen y la disposición de efectivo

En setiembre de 2023, la usuaria reportó que su tarjeta de crédito de Scotiabank fue sustraída y empleada para realizar compras en distintos comercios sin que ella las autorizara.
¿Tienes tarjeta de crédito BBVA? Desde septiembre tus cobros subirán. - Crédito BBVA
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Este jueves 10 de septiembre entran en vigencia las nuevas tasas de interés para algunas operaciones en tarjetas de crédito del BCP y BBVA, dos de los bancos más grandes del país, con miles de clientes.

¿De qué se trata? La tasa de interés es el cobro que se te hace por diversos usos de la tarjeta. El cambio que aplicarán ambos bancos será un aumento en este cobro con respecto a tasas de interés de las compras en cuotas de la tarjeta, la tasa de disposición de efectivo y el seguro de desgravamen.

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  • En el BCP, la tasa de disposición de efectivo anual pasa de 107% a 112,9%
  • En BBVA, la tasa compensatoria fija para compras en sistema revolvente o cuotas en soles pasará de 69,99%-79,99% a 79,99% para tarjetas Visa Signature
  • En BBVA, la tasa compensatoria fija para compras en sistema revolvente o cuotas en soles pasará de 79,99% - 89,99% a solo 89,99%. En dólares pasará de 79,99% - 83,99%, a solo 83,99% (en tarjetas Visa y Mastercard Platinum)
  • En el BCP, la tasa del seguro de desgravamen pasará de 0,285% a 0,34%
  • En el BBVA, la tasa del seguro de desgravamen pasará de 0,34% a 0,39% (esto se aplicará el 9 de octubre aún).
Cajero del BCP
Prepárate para las nuevas tasas de cobros en el BCP. - Crédito Andina

Cambios en BCP

A unos meses de empezar el gobierno de Keiko Fujimori, un periodo que traería cambios para los ciudadanos, los bancos también estarán cambiando ligeramente el sistema financiero. Esta vez, con un aumento de tasas de interés.

El BCP anunció en julio que cobrará más por seguro de desgravamen y subirá su tasa de interés para la “disposición de efectivo”. Esto se aplicará desde este jueves 10 de septiembre, según un correo a los clientes al que accedió Infobae Perú.

“Como parte de nuestro compromiso de mantenerte siempre informado sobre tus productos, te contamos dos actualizaciones importantes sobre tu Tarjeta de Crédito BCP, las cuales se harán efectivas después de 45 días de enviada esta comunicación”, señala el BCP.

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BBVA
BBVA aplicará cambios en septiembre a su tarjeta de crédito. - Crédito Difusión

Una de estas es el aumento de la tasa del seguro de desgravamen. Este es el monto que cubre el pago total de una deuda (lo gastado con la tarjeta en sí), en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente del titular. Por ejemplo, cuando compras algo con tu tarjeta de crédito y no haces el pago de este monto el mismo día en tu aplicativo se te cobra un porcentaje de ese monto que se mantiene sin pagar en tu tarjeta. Este ahora se calculará con un porcentaje mayor: pasa de 0,285% a 0,34%.

El otro cambio es que el BCP ahora te cobrará una tasa de 112,9% de disposición de efectivo anual (antes de 107%). Es decir, si con tu tarjeta de crédito decides “sacar” efectivo —es posible, pero varios expertos han señalado que este es uno de los intereses más caros del sistema—, tendrá que pagar ese monto calculado con esa nueva tasas de interés.

Cambios en BBVA

Con respeto al BBVA, solo uno de sus cambios se aplicará este jueves 10 de septiembre: Este es el aumento de la TEA Compensatoria fija para las compras que decidas financiar bajo el sistema revolvente o cuotas con tu Tarjeta de Crédito Visa Signature BBVA. “La TEA en soles (S/) será de 79,99% y la TEA en dólares ($) de 79,99%”, se aclara.

Aprende qué es el CVV, por qué es necesario para tus compras en línea y cómo ayuda a prevenir fraudes en tus transacciones. Youtube: BBVA

Mientras, para la Visa y Mastercard Platinum cambiarán así:

  • La tasa compensatoria fija para compras en sistema revolvente o cuotas en soles pasará de 79,99% - 89,99% a solo 89,99%
  • La tasa compensatoria fija para compras en sistema revolvente o cuotas en dólares pasará de 79,99% - 83,99%, a solo 83,99%.

Por otro lado, “a partir del 09 de octubre de 2026, la tasa mensual de tu seguro de desgravamen será de 0,39% sobre el saldo deudor promedio diario de tu tarjeta de crédito”, revela el banco. Este sí aplicará a todas la tarjetas (en siete casos pudo comprobar Infobae Perú).

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