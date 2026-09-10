Aumento de sueldo mínimo a S/1.300: Empresarios buscan que alza se aplace al 2027

El sector empresarial busca que el aumento del sueldo mínimo se aplace al 2027. - Crédito MTPE

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Se van revelando más detalles de las posiciones en el Consejo Nacional de Trabajo sobre el aumento del sueldo mínimo. Si bien tanto el sector Trabajador como el sector Empresarial estarían de acuerdo en el alza y el monto, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), habría desacuerdo sobre la fecha y forma de alza.

Ahora, en entrevista con Canal N, el titular del MTPE, Juan Sheput, ha revelado que el sector Empresarial busca que el primer tramo del aumento, de S/100, se aplique luego de que pase el fenómeno El Niño, en el 2027. Lo que también atrasaría la aplicación del segundo tramo, de S/70.

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Sin embargo, Sheput fue tajante en que este primer tramo igual se aplicaría este semestre, dado el compromiso de la presidenta Keiko Fujimori. Solo falta que igual ambos sectores queden firmes en el acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo, que sesionará en la segunda quincena de este septiembre.

Juan Sheput, ministro de Trabajo, reconfirmó que este semestre se aplicará el primer tramo del alza de la RMV. - Crédito Presidencia

Aumento pendiente

Como se sabe, en su primer Mensaje a la Nación, Keiko Fujimori prometió el alza del sueldo mínimo a S/1.300, un anunció que contrastó con su negativa en campaña a las propuestas similares de su contrincante Roberto Sánchez.

Sin embargo, el gobierno haría un aumento en dos partes, a un monto menor que el que proponía el otro candidato, y que vendría con un bono compensatorio para las pequeñas empresas (solo por el primer mes de aplicada el alza). Así se ordenaría este cronograma de aplicación, tentativamente, según lo que calcula el gobierno:

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Primer tramo : Alza de S/100 en noviembre de 2026. Por ese mes se daría el bono compensatorio

Segundo tramo: Alza de S/70 en abril de 2027, luego de que haya pasado el fenómeno El Niño.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

El proceso en el CNT

Ya el pasado jueves 3 de septiembre el Consejo Nacional de Trabajo sesionó para iniciar las rondas de negociaciones para el aumento del sueldo mínimo. Sin embargo, esta vez es el mismo Gobierno el que está presentando su propuesta de alza a S/1.300 para que tanto el sector Trabajador como el Empresarial estén de acuerdo en su aplicación.

“Los sectores Trabajador y Empleador están de acuerdo con el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) pero, mantienen sus posiciones en disenso respecto a la recha y forma de la actualización de la misma”, señala el acta firmada de la primera sesión. Ahora falta que estos puntos se definan, lo que sería ya para las siguientes sesiones de este organismo.

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El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿De qué se trata este ‘disenso’? Si bien no se había detallado entonces, ahora el ministro de Trabajo reveló detalles que graficarían la diferencia entre ambos sectores.

Ya sindicatos (como la Confederación General de Trabajadores del Perú) habían señalado que buscaban que el aumento de sueldo se haga de una sola y no en tramos

El sector Empresarial buscaría que el primer tramo del aumento del sueldo mínimo se pase a 2027 y no se aplique este año.

Si bien aún no está confirmada la siguiente fecha de la siguiente sesión, según el acta de acuerdos firmada en la primera sesión se ha revelado que se haría en la segunda quincena de septiembre. Este mismo mes.