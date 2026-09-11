Perú

Conteo de votos y escrutinio en la mesa: Paso a paso según la ONPE

Tras el cierre de la jornada electoral, los integrantes revisan firmas, contrastan cédulas, califican los sufragios y registran las cifras antes de entregar los documentos

Tras el cierre de la jornada electoral, los integrantes revisan firmas, contrastan cédulas, califican los sufragios y registran las cifras antes de entregar los documentos a la ONPE| Foto: ONPE
Tras el cierre de la jornada electoral, los integrantes revisan firmas, contrastan cédulas, califican los sufragios y registran las cifras antes de entregar los documentos a la ONPE| Foto: ONPE
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Las Elecciones Regionales y Municipales está a semanas de llevarse a cabo, pero existe algunas interrogantes sobre el proceso de esta jornada electoral fijada para el domingo 4 de octubre. Los integrantes de cada mesa de sufragio deben realizar el conteo de votos y el escrutinio bajo un procedimiento establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El proceso abarca desde la verificación de los electores que acudieron a votar hasta la preparación de las actas, la publicación de los resultados en la mesa y la entrega del material electoral.

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El manual para miembros de mesa detalla que el escrutinio requiere la participación de los tres integrantes. Cada etapa busca que el resultado registrado en los documentos electorales corresponda con las cédulas extraídas del ánfora y con el número de ciudadanos que firmaron el padrón.

Los pasos que siguen los miembros de mesa después de las 5:00 p.m.
Los pasos que siguen los miembros de mesa después de las 5:00 p.m.| Foto: ONPE

Cierre de la mesa de votación a las 5:00 p.m. y conteo de electores firmantes

La votación concluye a las 5:00 p.m. A partir de ese momento, los miembros de mesa pasan a la etapa de escrutinio, que empieza con la revisión del padrón electoral.

El primer paso consiste en contar a los electores que firmaron y colocaron su huella en el padrón. Esa cifra permite establecer cuántas personas emitieron su voto en la mesa durante la jornada.

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El número de ciudadanos que figura como votante en el padrón será un dato de referencia para las verificaciones posteriores. La mesa debe mantener ordenados los documentos y asegurar que la información consignada durante la votación pueda contrastarse con el contenido del ánfora.

La participación de los tres miembros resulta necesaria en esta revisión. El presidente de mesa dirige el procedimiento, mientras que el secretario y el tercer miembro intervienen en las tareas de control, conteo y registro.

Cómo se realiza el conteo de votos en las mesas de sufragio
Cómo se realiza el conteo de votos en las mesas de sufragio| Foto: ONPE

Apertura del ánfora y verificación de la cantidad de cédulas vs. votantes

Luego del conteo de electores firmantes, los integrantes de la mesa abren el ánfora para extraer las cédulas depositadas durante la jornada. Esta fase permite comparar el material electoral contenido en el ánfora con el número de ciudadanos que aparece en el padrón como votante.

La verificación de la cantidad de cédulas y de votantes forma parte central del escrutinio. Los miembros de mesa deben determinar cuántas cédulas fueron encontradas y contrastar esa cantidad con el total de firmas y huellas registradas.

Las cédulas extraídas serán utilizadas después para determinar la votación obtenida por las organizaciones políticas, los votos en blanco, los votos nulos y, cuando corresponda, los votos impugnados.

Esta revisión debe quedar reflejada en los documentos electorales. La información anotada permitirá que el resultado final de la mesa tenga sustento en el padrón y en el conteo físico de las cédulas.

Calificación de cada voto por parte de los tres miembros de mesa

Con las cédulas ordenadas, comienza la calificación de los votos. Los tres miembros de mesa deben revisar cada cédula para establecer si corresponde a un voto válido, en blanco, nulo o impugnado.

La calificación de cada voto no queda a cargo de una sola persona. Los integrantes de la mesa participan en la revisión de las cédulas y deben aplicar las reglas previstas para determinar la validez de cada sufragio.

Este momento define el resultado de la mesa, ya que cada voto calificado se asigna a la opción que corresponda o se incorpora a las categorías de votos en blanco, nulos o impugnados. El conteo debe realizarse de manera ordenada, con los miembros atentos a la cédula que se examina en cada turno.

El procedimiento incluye abrir el ánfora, revisar cada papeleta, completar las actas y publicar los resultados que se obtuvieron en la mesa de votación| Foto: ONPE
El procedimiento incluye abrir el ánfora, revisar cada papeleta, completar las actas y publicar los resultados que se obtuvieron en la mesa de votación| Foto: ONPE

Llenado del acta de escrutinio y llenado de carteles de resultados de la ONPE

Una vez concluida la calificación de las cédulas, la mesa debe consignar los resultados en el acta de escrutinio. Allí se registran las cifras obtenidas luego de la revisión del padrón, la apertura del ánfora y el conteo de los votos.

El acta reúne los datos que corresponden a la mesa de sufragio y debe completarse con atención, ya que es el documento que formaliza el resultado del escrutinio. Los tres miembros participan en esta etapa y deben verificar que las cifras anotadas sean consistentes con el conteo realizado.

El procedimiento también incluye el llenado de los carteles de resultados de la ONPE. Estos informan el resultado obtenido en esa mesa y forman parte de la difusión del escrutinio en el local de votación.

La elaboración de las actas y de los carteles exige que la información se transcriba sin alterar las cifras. Antes de pasar a la siguiente fase, los miembros de mesa deben revisar los documentos completados para confirmar que el registro responda a lo determinado durante el escrutinio.

Entrega del material electoral resguardado a los coordinadores de la ONPE

Después de llenar las actas y los carteles de resultados, los integrantes de la mesa deben reunir el material electoral para su entrega. Las cédulas, los documentos utilizados y los demás elementos vinculados con la jornada deben permanecer resguardados.

La etapa final consiste en entregar ese material a los coordinadores de la ONPE, conforme al procedimiento. Esta entrega cierra la labor de los miembros de mesa en el local de votación.

El resguardo de la documentación resulta parte del proceso electoral, ya que permite trasladar los materiales utilizados en la mesa luego de que se han registrado los resultados.

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