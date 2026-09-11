Afiliados que pasen de ONP a AFP recibirán bono de reconocimiento: ¿A quiénes aplica?

Hay tres tipos de bonos de reconocimientos vigentes en Perú. ¿Accedes a uno? - Crédito Difusión

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La Oficina Nacional de Normalización Previsional la norma inicial que da las bases para el traslado de afiliados entre sistemas de pensiones en el país.

Así, desde junio de 2027, todos los afiliados tendrán la opción de cambiarse de alguna AFP a la ONP, o de la ONP a una AFP. En cada caso, se realizará un cálculo equivalente a sus aportes para pasar a de un sistema a otro. Pero para los que pasen de la ONP a la AFP habrá un bono de reconocimiento, un monto que se dará por los aportes que realizaron a los fondos públicos.

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Sin embargo, este no es para todos los afiliados, sino que está regido por las normas vigentes actualmente. Se trata de los bonos 1992, 1996 y 2001. ¿Qué quiere decir esto? Que los que lo obtendrán deberán haber aportado a la ONP hasta antes del 2002, y durante al menos cuatro años.

Nuevos cambios al sistema de pensiones en Perú. Ahora los afiliados podrán cambiarse fácilmente de la ONP a una AFP y viceversa. - Crédito Andina

Los bonos de reconocimiento vigentes

“El afiliado del SNP que opte por trasladarse al SPP puede solicitar un BdR (bono de reconocimiento) por los aportes realizados a dicho régimen, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las normas que lo regulan”, aclara la nueva norma.

Así, según información oficial de la ONP, actualmente los bonos de reconocimiento se riguen por tres modalidades, según los años en que se haya aportado.

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Primero, está el bono 1992, el cual requiere:

Haber estado afiliado a alguno de los sistemas de pensiones que fueran administrados por el IPSS antes del 6 de diciembre de 1992

Haber acumulado en el IPSS un mínimo de 48 Unidades de Aporte (4 años), durante el período comprendido entre el 06/12/82 y el 05/12/92.

Luego está el bono 1996. Los requisito para solicitarlo son:

Haber estado afiliado al SNP y haberte pasado a una AFP desde el 06/11/96 hasta el 31/12/97

Haber acumulado en la ONP un mínimo de 48 Unidades de Aporte (4 años), durante el período comprendido entre el 01/01/87 y el 31/12/96.

Finalmente, el último vigente es el bono 2001, que tiene como requisitos los siguientes:

Haber estado afiliado al SNP y haberte pasado a una AFP

Haber aportado a través del IPSS un mínimo de 48 Unidades de Aporte (4 años), durante el período comprendido entre el 01/01/1992 y el 31/12/2001.

Afiliados podrán pasar desde una AFP a la ONP. - Crédito Difusión

Bono de reconocimiento para el traspaso

Los afiliados que se incluyan en lo anterior podrán, así, recibir los bonos de reconocimiento (BdR) al pasar de ONP a AFP.

Sin embargo, si con posterioridad de la incorporación del BdR a la CIC se efectúan retiros de fondos, la EAF (empresas administradoras de pensiones) debe informar las unidades de aportes efectivas del BdR. “Para tal efecto, aplica el coeficiente de retención sobre las UdAs correspondientes a los períodos de aportes reconocidos en la respectiva resolución del BdR, conforme a otra fórmula”, aclara la norma.

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Es decir, que si uno efectúa retiros de fondos de la EAF (antes AFP), se aplicará un recálculo en este BdR.

“Si el valor del BdR no se encuentra incorporado en la CIC a la fecha del retiro, la EAF contabiliza como UdAs, las UdAs por el periodo de aportes reconocido en la resolución de BdR consentida, en adición a las UdAs efectivas por aportes al SPP”, se añade.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, promovida por el Congreso. Como resultado, los afiliados podrán recibir fondos en sus cuentas del sistema de pensiones privado

¿Pensión de la ONP a pesar de estar en AFP?

Como se recuerda, alternativamente, el afiliado que pasa a la AFP (o EAF) puede acceder a una pensión garantizada en el SNP, siempre que cumpla el requisito previsto en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. Esto dice que:

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La pensión que se otorga en el SNP se determina en base al financiamiento que le permitan sus aportes en el SIPP, para acceder a una pensión mínima o pensión de jubilación proporcional especial

La pensión es otorgada una vez que el afiliado cese en su actividad laboral o en su actividad económica independiente

En caso los aportes en el SIPP del afiliado no logren financiar una pensión en el SNP, corresponde que se otorgue el BdR, siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones de las normas de la materia.