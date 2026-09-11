Keiko Fujimori confirma que Álvaro Vargas Llosa estará a cargo de la embajada de Perú en Estados Unidos

Fotografía del 31 marzo de 2026 del presidente de la Fundación Internacional para la Libertad y de la Cátedra Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido escritor Mario Vargas Llosa. EFE/ John Reyes Mejia

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La presidenta Keiko Fujimori confirmó que Álvaro Vargas Llosa aceptó la invitación para convertirse en embajador de Perú en Estados Unidos, aunque precisó que su nombramiento todavía está sujeto a los protocolos formales propios de una designación diplomática.

“Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación”, afirmó Fujimori este viernes 11 de septiembre durante una entrevista con RPP Noticias. La mandataria sostuvo que el escritor y analista “va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos” y destacó su experiencia profesional.

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La jefa de Estado evitó dar detalles sobre los trámites pendientes para concretar la designación. Consultada sobre si falta una opinión del Gobierno estadounidense, respondió que existen “opiniones” y gestiones que prefirió no detallar. “Me dio esta grata sorpresa de que su respuesta fue afirmativa”, expresó sobre la aceptación de Vargas Llosa.

La designación de Álvaro Vargas Llosa aún depende de trámites diplomáticos

La presidenta indicó que el Ejecutivo espera que se cumplan los procedimientos requeridos antes de oficializar la llegada de Álvaro Vargas Llosa a la embajada peruana en Washington. El proceso incluye coordinaciones entre las autoridades peruanas y estadounidenses, habituales para este tipo de cargos.

Fujimori consideró que el eventual embajador podrá reforzar el vínculo bilateral. “Es un peruano con muchísima experiencia y creo que va a poder elevar más todavía nuestras relaciones entre ambos países”, afirmó durante la entrevista radial.

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Álvaro Vargas Llosa es hijo del escritor Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura. Durante la última campaña presidencial, expresó públicamente su respaldo a la candidatura de Fujimori en la segunda vuelta frente a Roberto Sánchez.

Mario Vargas Llosa también respaldó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de 2021, cuando perdió frente a Pedro Castillo, pese a sus críticas sostenidas al gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, en 2011 y 2016, el Nobel no acompañó sus candidaturas presidenciales, que terminaron con derrotas ante Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente.

El hijo del escritor se presentó junto a Keiko Fujimori en la campaña del 2021. Foto: X Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori buscará una reunión con Donald Trump en Nueva York

La posible designación ocurre antes del viaje que la presidenta realizará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fujimori informó que partiría el 21 de septiembre y que tendrá una intervención entre el octavo y el noveno turno de la primera jornada.

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La mandataria señaló que su agenda incluirá actividades organizadas por Council of the Americas, Atlantic Institution y la Corporación Andina de Fomento (CAF), además de reuniones bilaterales y encuentros con inversionistas.

También confirmó que recibió una invitación del presidente Donald Trump para una cena con jefes de Estado. Fujimori condicionó su asistencia a la autorización del Senado peruano y dijo que espera tener la oportunidad de saludar al mandatario estadounidense.

Los nombramientos diplomáticos recientes generaron cuestionamientos

La embajada en Washington se sumaría a una serie de designaciones diplomáticas que la administración de Fujimori realizó en las últimas semanas. El 5 de septiembre, el Gobierno nombró a Jennifer Contreras como representante permanente ante organismos de Naciones Unidas con sede en Roma y a Carlos Pareja como representante permanente ante la ONU en Nueva York.

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Contreras fue ministra durante el gobierno de Dina Boluarte, mientras que Pareja ejerció como canciller durante el gobierno interino de José María Balcázar. Antes, el Ejecutivo también designó a Aurelio Pastor ante la Organización de los Estados Americanos y al excongresista de Fuerza Popular Carlos Tubino como embajador en Argentina. Los nombramientos despertaron cuestionamientos por los antecedentes políticos de varios de los designados.