Perú

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

El grupo coreano debutó ante el público peruano con un concierto agotado en el Domo de Costa 21. Karina, Giselle, Winter y Ningning interpretaron sus principales éxitos y prometieron volver a Lima

El Dance Cam puso a los asistentes en las pantallas del recinto y convirtió al público en parte del espectáculo
El Dance Cam puso a los asistentes en las pantallas del recinto y convirtió al público en parte del espectáculo
Guardar

La espera terminó para los MY peruanos. Aespa llegó por primera vez al Perú y convirtió el Domo de Costa 21, en el Circuito de Playas de la Costa Verde, en el escenario de una noche que sus seguidores esperaron durante años. Karina, Giselle, Winter y Ningning se encontraron con un público que las recibió entre gritos, aplausos y miles de lightsticks encendidos.

El concierto se realizó el miércoles 9 de septiembre y logró sold out, con aproximadamente 5.500 asistentes. La cifra resulta especialmente significativa porque el esperado encuentro se realizó a mitad de semana y, aun así, el recinto quedó completamente lleno para recibir a una de las agrupaciones femeninas más importantes del K-pop.

PUBLICIDAD

Alrededor de las 8 de la noche, las luces se apagaron y la expectativa que se había acumulado entre los asistentes finalmente dio paso a los primeros gritos del público.

Karina, Giselle, Winter y Ningning aparecieron sobre el escenario y comenzaron la presentación con “LEMONADE”, provocando una inmediata reacción de los MY. Desde ese momento, los lightsticks acompañaron cada canción mientras las integrantes desplegaban sus coreografías y demostraban la energía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

La primera visita de Aespa a Lima formó parte de su gira mundial “SYNK : COMPLaeXITY”, que también incluyó presentaciones en ciudades latinoamericanas como São Paulo y Santiago antes de llegar a la capital peruana.

PUBLICIDAD

‘Black Mamba’, ‘Armageddon’, ‘Supernova’ y ‘Whiplash’ hicieron cantar a los MY

El repertorio permitió recorrer distintas etapas de la trayectoria de Aespa. Uno de los momentos más celebrados llegó con ‘Black Mamba’, canción con la que el grupo debutó en 2020 y que hizo que el público recordara los primeros años de la agrupación.

También estuvieron presentes canciones que se han convertido en algunos de los mayores éxitos de aespa, entre ellas ‘Armageddon’, ‘Supernova’ y ‘Whiplash’. Estos temas forman parte de una etapa más reciente de la carrera del grupo y fueron recibidos con especial entusiasmo por los asistentes.

La presentación también incluyó solos de las cuatro integrantes, lo que permitió que Karina, Giselle, Winter y Ningning tuvieran momentos individuales frente al público peruano.

La estructura del espectáculo combinó canciones, coreografías, cambios de puesta en escena y momentos de interacción, manteniendo durante la noche la atención de los miles de asistentes.

Entre el público no hubo una sola generación. La audiencia estuvo conformada por menores de edad, adolescentes, jóvenes y adultos, incluidos padres y madres que acompañaron a sus hijos para cumplir el sueño de ver a Aespa en vivo.

La imagen de los lightsticks encendidos se repitió durante diferentes momentos del concierto, mientras los asistentes cantaban, bailaban y seguían las coreografías de las integrantes.

Karina, Giselle, Winter y Ningning se presentaron por primera vez en Perú ante 5.500 seguidores en el Domo de Costa 21
Karina, Giselle, Winter y Ningning se presentaron por primera vez en Perú ante 5.500 seguidores en el Domo de Costa 21

La cercanía de las artistas con el público también fue uno de los aspectos que más disfrutaron los asistentes. El formato del Domo de Costa 21 permitió que numerosos MY pudieran observar a las integrantes desde una distancia relativamente corta, aumentando todavía más la emoción de una primera visita que había generado gran expectativa.

La interacción con los seguidores tuvo uno de sus momentos más divertidos durante el Dance Cam, una dinámica en la que las cámaras del concierto enfocan a distintos asistentes y muestran en las pantallas del recinto cómo bailan o siguen la coreografía de una canción.

En Lima, varios MY se animaron a bailar frente a las cámaras en medio de aplausos entre el público. Fue uno de los espacios en los que la atención dejó por unos minutos el escenario y se trasladó hacia los propios asistentes, que terminaron formando parte del espectáculo.

Inesperado cambio de escenario y un esperado regreso

El concierto había sido anunciado inicialmente para realizarse en el Multiespacio Costa 21. Sin embargo, el espectáculo finalmente se desarrolló en el Domo de Costa 21, ubicado en el Circuito de Playas de la Costa Verde, en San Miguel.

El cambio se produjo porque el otro espacio ya se encontraba preparado para el concierto de Ricky Martin, programado para el jueves 10 de septiembre, según informaron los organizadores.

Los MY peruanos acompañaron cada canción con miles de lightsticks encendidos durante la presentación del grupo de K-pop
Los MY peruanos acompañaron cada canción con miles de lightsticks encendidos durante la presentación del grupo de K-pop

Uno de los momentos más emotivos llegó hacia el final del concierto. Antes de despedirse, las integrantes prometieron regresar al Perú y pidieron a los MY que mantuvieran esa emoción para un próximo encuentro.

El mensaje fue recibido entre gritos y aplausos. Después de una noche en la que miles de personas cantaron, bailaron y acompañaron cada presentación, la despedida dejó abierta la ilusión de que la primera visita de aespa no sea la última.

Para las cuatro integrantes, fue su primer encuentro presencial con los seguidores peruanos. Para los MY, significó finalmente ver en vivo a Karina, Giselle, Winter y Ningning sin necesidad de viajar a otro país.

Los fans con paquetes VIP tuvieron un encuentro más cercano con Aespa

La experiencia continuó después del concierto para los seguidores que adquirieron determinados paquetes VIP. Entre ellos estuvo el Pit Send-Off, que permitía a los fanáticos ubicarse en una zona preferencial para despedirse de las integrantes a corta distancia al finalizar el espectáculo.

También estuvo el Pit Hi-Bye, que incluía un breve encuentro posterior al concierto en el que las artistas saludaban de cerca a los asistentes.

En este espacio más reducido, algunas de las integrantes incluso se animaron a tomarse fotografías y firmaron algunos productos para sus seguidores, generando otro de los momentos especiales de la noche.

Aespa abrió su concierto en Lima con “LEMONADE” como parte de su gira mundial SYNK: COMPLaeXITY
Aespa abrió su concierto en Lima con “LEMONADE” como parte de su gira mundial SYNK: COMPLaeXITY

Temas Relacionados

Aespaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori reprocha a Ernesto Álvarez por arremeter contra penalistas: “Fue una frase muy desafortunada”

A pesar de que el ministro de Justicia no retrocedió con sus declaraciones sobre los abogados litigantes, la presidenta considera que “tiene esa serenidad” para consensuar

Keiko Fujimori reprocha a Ernesto Álvarez por arremeter contra penalistas: “Fue una frase muy desafortunada”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 11 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú registró cinco movimientos sísmicos el 10 de septiembre, con un evento de magnitud 5,4 cerca de Santa María de Nieva como el de mayor intensidad

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 11 de septiembre de 2026

Keiko Fujimori habla sobre la seguridad ciudadana y sus primeras acciones enfocadas en subirle la moral a la PNP

La presidenta anuncia la preparación de un crédito suplementario para modernizar comisarías y adquirir patrulleros

Keiko Fujimori habla sobre la seguridad ciudadana y sus primeras acciones enfocadas en subirle la moral a la PNP

JNE: ¿cómo consultar las listas de candidatos inscritos para las elecciones regionales y municipales?

La plataforma electoral permite verificar el estado de cada expediente, desde la admisión hasta la inscripción definitiva, de cara a los comicios del 4 de octubre

JNE: ¿cómo consultar las listas de candidatos inscritos para las elecciones regionales y municipales?

Pescador peruano se lanza al mar para liberar a una ballena atrapada en una red y arriesga su vida

El rescate quedó registrado en video, en altamar frente a la costa peruana. Jonathan Quispe escuchó los sonidos que emitía el cetáceo y decidió intervenir para liberarlo de la red.

Pescador peruano se lanza al mar para liberar a una ballena atrapada en una red y arriesga su vida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

JNJ propone destituir a Richard Concepción Carhuancho por la prisión preventiva de Mateo Castañeda

Humberto Abanto: “Ernesto Álvarez ha dicho cosas (sobre el Código Procesal Penal) que revelan una pobre asesoría, es triste”

Jorge Nieto condiciona el respaldo del Buen Gobierno a las facultades legislativas y cuestiona el rol del Senado

JNE busca reanudar diálogo con partidos que tienen candidatos a la alcaldía de Lima

ENTRETENIMIENTO

Micheille Soifer sobre su hermano menor y los rumores que lo señalaban como su hijo: “La mentira que más me lastimó”

Micheille Soifer sobre su hermano menor y los rumores que lo señalaban como su hijo: “La mentira que más me lastimó”

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

Hermana de Said Palao revela el fuerte motivo por el que no va al salón de Alejandra Baigorria: “Soy fiel, creo mucho en las energías”

Magaly Medina confirma que el Poder Judicial evaluará si vuelve a prisión y señala a Jefferson Farfán: “Sigue persiguiéndome”

Magaly Medina a Jefferson Farfán por insistir en enviarla a prisión: “¿Por qué me tendría que meter a la cárcel?, todo está cumplido”

DEPORTES

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Entradas para la ‘Noche de la Pumas’ 2026: precios y cómo comprar boletos para presentación oficial de Universitario

Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a semifinales tras triunfo con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026