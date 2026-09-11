Torneo infantil de fútbol femenino llega a semifinales con seis equipos invictos en Lima

Dos jugadoras disputan el balón durante un encuentro del torneo infantil de fútbol femenino en Lima.

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Seis planteles llegan con puntaje perfecto a las semifinales del torneo de fútbol femenino infantil que UNACEM organiza a través de su marca Cemento Sol, en una jornada que este domingo 13 de septiembre reunirá a más de 330 niñas en el Colegio Melitón Carvajal, en Lince, con ingreso gratuito para el público.

Alianza Lima, Sporting Cristal, CEF Pumas, Talentos Perú, Unión Canto Rey y Academia Roma completaron sus tres primeros partidos sin conocer la derrota y por eso llegan con nueve puntos a la instancia decisiva de un certamen que se disputa en cuatro categorías, de la Sub-8 a la Sub-12. La tercera fecha, que sirvió para definir buena parte del cuadro de semifinales, dejó un saldo de 53 goles en 11 encuentros, entre ellos el 9-0 de Alianza Lima, el 7-1 de Escuela de Boca y el 7-2 de Talentos Perú.

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La final del certamen se jugará el domingo 20 de septiembre, también en el Colegio Melitón Carvajal, y cerrará una segunda edición que se impulsa bajo el lema “Más niñas en la cancha”.

Varias jugadoras disputan el balón durante un partido del torneo infantil de fútbol femenino en Lima.

Alianza Lima y Sporting Cristal definen la Sub-12 Competitiva por diferencia de goles

La categoría más pareja del torneo es la Sub-12 Competitiva, donde Alianza Lima y Sporting Cristal acumulan tres victorias cada uno tras la tercera fecha. El primer lugar quedó en manos del cuadro blanquiazul, con una diferencia de gol de +19 frente al +13 de las celestes, mientras Universitario de Deportes se ubica tercero con seis puntos y Balón Rosa cierra la tabla con tres unidades.

La última jornada de esta categoría reflejó el dominio de los equipos punteros. Alianza Lima firmó la goleada más amplia de la fecha al vencer 9-0 a Cruzeiro Perú, con tres goles de Xoana Mendoza, mientras Sporting Cristal superó 3-0 a Talemtus Callao con una doble conquista de Nayra Davila. Universitario, por su parte, derrotó 5-0 a Balón Rosa y aseguró su lugar en la siguiente ronda.

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Una jugadora conduce el balón durante un partido del torneo infantil de fútbol femenino en Lima.

CEF Pumas y Talentos Perú lideran en las categorías formativas

En la Sub-12 Formativa, CEF Pumas concluyó las tres fechas con nueve puntos luego de imponerse 1-0 ante Cantera de Valores. Semillero de Villa quedó en la segunda posición con seis unidades tras un triunfo 5-2 sobre Escuela de Boca, partido en el que Paloma Aparicio anotó cuatro de los cinco goles de su equipo.

La Sub-10 Formativa se disputa en dos grupos y ambos ya tienen líder definido. En el Grupo 1, Talentos Perú terminó primero con nueve puntos tras superar 7-2 al Colegio Reina de los Ángeles, encuentro en el que Ariana Rodríguez convirtió tres goles. Escuela de Boca quedó segundo con seis unidades después de golear 7-1 a Cantera de Valores. En el Grupo 2, Unión Canto Rey se consolidó como líder con nueve puntos, mientras Reinas FC ocupó el segundo lugar con cuatro unidades.

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Dos jugadoras compiten por la pelota durante un partido del torneo infantil de fútbol femenino que se disputó en Lima.

Academia Roma cierra invicta la Sub-8 con arco en cero

La categoría Sub-8 Formativa tuvo en Academia Roma a su equipo más regular. El plantel terminó al frente de la tabla con nueve puntos, 11 goles a favor y ninguno en contra en sus tres presentaciones, entre ellas la victoria por 3-0 sobre EFB Girls en la última fecha. Villa Libertad Girls se ubicó en el segundo lugar con seis unidades tras vencer 2-0 a CEF Pumas.

El desempeño de estos equipos definió el cuadro de semifinales que se disputará este domingo en las cuatro categorías del torneo, con cruces entre los primeros y segundos lugares de cada grupo.

El torneo busca ampliar espacios para el fútbol femenino infantil

Para los organizadores, el certamen tiene un propósito que trasciende el resultado deportivo. “La Copa nació para demostrar que el fútbol femenino empieza desde la infancia y que las niñas necesitan más espacios donde puedan competir, desarrollarse y disfrutar del deporte. Verlas volver a la cancha cada semana y compartir esta experiencia con sus equipos y familias refleja precisamente lo que buscamos con esta segunda edición”, señaló Claudia Rivero, gerente de Marketing de UNACEM.

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El certamen reúne a niñas de las categorías Sub-8 Formativa, Sub-10 Formativa, Sub-12 Formativa y Sub-12 Competitiva, y contempla que todos los equipos disputen al menos tres fechas antes de llegar a la fase eliminatoria. La jornada de semifinales del domingo 13 de septiembre definirá a los cuatro finalistas que se medirán el 20 de septiembre por el título de cada categoría.