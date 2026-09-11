Perú

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

El cuarteto británico de indie pop tocará el 23 y 24 de setiembre en Arena 1 Park, antes de las presentaciones que marcarán el debut del cantante inglés en Perú

El cuarteto británico llegará por primera vez a Perú como parte de la gira latinoamericana del cantante inglés
El cuarteto británico llegará por primera vez a Perú como parte de la gira latinoamericana del cantante inglés
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La banda británica The Lottery Winners será la encargada de abrir los dos conciertos que Robbie Williams ofrecerá en Lima el miércoles 23 y el jueves 24 de setiembre en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde. El grupo de indie pop actuará como invitado en las fechas del artista inglés, que llegará por primera vez a Perú con un repertorio basado en sus principales canciones como solista.

El cuarteto compartió en redes sociales su expectativa ante su primera visita a Sudamérica. “Seguimos sin creer que vamos a estar en Colombia, Chile, Argentina, México y Perú”, escribió la banda al confirmar su participación en el tramo latinoamericano de la gira de Williams.

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La escala en Lima reunirá en un mismo escenario a una de las figuras británicas con mayor recorrido en el pop internacional y a una formación que atraviesa una etapa de expansión en el circuito de conciertos del Reino Unido y Europa.

La banda británica llegará a Perú tras el éxito de KOKO

La actual formación de The Lottery Winners está integrada por Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd y Joe Singleton. Su presentación en Lima formará parte de su debut regional y coincidirá con la difusión de KOKO, su más reciente disco de estudio.

El álbum alcanzó el primer lugar de las listas oficiales del Reino Unido y registró más de 23 mil copias vendidas durante su primera semana, según la información difundida por la producción del concierto. El trabajo incluye colaboraciones con Reverend and the Makers, Chad Kroeger, Shed Seven y Frank Turner.

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The Lottery Winners llegará a Lima después de alcanzar el número uno en el Reino Unido con su álbum KOKO
The Lottery Winners llegará a Lima después de alcanzar el número uno en el Reino Unido con su álbum KOKO

KOKO consolidó el crecimiento de la agrupación dentro de la escena de guitarras británica. La banda combina elementos de indie pop, rock alternativo y melodías de formato radial, una fórmula que le permitió ampliar su presencia en festivales y salas de mayor capacidad.

Durante los últimos años, The Lottery Winners compartió fechas con Noel Gallagher y Nickelback, además de acompañar a otros nombres de la música británica e internacional. Entre ellos figuran Morrissey, Shed Seven, Avril Lavigne, Frank Turner, Tom Jones, Paul Weller y Richard Ashcroft.

La apertura de los conciertos de Robbie Williams en Lima permitirá que el público peruano conozca por primera vez en vivo el repertorio de la banda. Su participación tendrá lugar antes de cada una de las dos presentaciones del cantante, previstas en el recinto de la Costa Verde.

Robbie Williams repasará sus éxitos como solista

Williams llegará a Lima con canciones que marcaron su carrera después de su salida de Take That. El repertorio previsto incluye “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”, temas publicados durante los primeros años de su etapa solista y habituales en sus recitales.

También se esperan canciones como “Come Undone”, “Let Me Entertain You” y “Something Beautiful”, que forman parte de una discografía desarrollada a lo largo de más de dos décadas. El artista construyó una trayectoria internacional con álbumes de estudio, giras por estadios y presentaciones en festivales de Europa, América y Oceanía.

La visita tendrá un componente especial para sus seguidores locales, ya que será la primera presentación de Williams en Perú. Las dos fechas programadas responden a la demanda inicial del espectáculo, que sumó una segunda función en el Arena 1 Park.

La producción informó que solo quedan entradas disponibles para el concierto del miércoles 23 de setiembre. Los boletos se encuentran a la venta a través de Ticketmaster. La función del jueves 24 ya no cuenta con localidades disponible.

The Lottery Winners abrirá los conciertos de Robbie Williams el 23 y 24 de setiembre en Arena 1 Park de Lima
The Lottery Winners abrirá los conciertos de Robbie Williams el 23 y 24 de setiembre en Arena 1 Park de Lima

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