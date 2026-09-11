Keiko Fujimori habla sobre la seguridad ciudadana y sus primeras acciones enfocadas en subirle la moral a la PNP

En una entrevista exclusiva con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', Keiko Fujimori detalla sus propuestas para enfrentar la crisis de inseguridad en Perú. La lideresa política habla sobre la importancia de restaurar el orden, modernizar la Policía Nacional y fortalecer el sistema de justicia. Exitosa

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reconoció que el país atraviesa una situación “dramática” debido a la crisis de inseguridad y aseguró que su principal objetivo es recuperar el orden, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos. Durante una entrevista con Exitosa, sostuvo que su administración busca fortalecer a la Policía Nacional, mejorar la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia y ampliar las herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales.

La mandataria respondió así ante el cuestionamiento sobre la situación de violencia y las críticas formuladas desde diversos sectores. La mandataria remarcó que su intención no es responsabilizar a los medios de comunicación por la realidad que atraviesa el país, sino concentrarse en obtener resultados frente a la delincuencia.

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“Yo no estoy aquí para echarle la culpa a la prensa, sino para avanzar y conseguir este resultado, que es recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos”, afirmó durante la conversación.

La mandataria advierte una falta de coordinación y confianza entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial (Créditos: Presidencia Perú)

Refuerzo de la Policía

Fujimori señaló que una de sus primeras acciones ha sido buscar que los agentes recuperen la moral y cuenten con mejores condiciones para cumplir sus funciones. Consideró que, aunque existen integrantes que pueden incurrir en conductas indebidas y deben ser separados, la seguridad ciudadana depende principalmente de la institución policial.

La presidenta destacó también el reconocimiento brindado a los efectivos heridos durante sus labores. Según relató, acudió a los hospitales para agradecer y felicitar a policías y miembros de las Fuerzas Armadas afectados en enfrentamientos. Contó que algunos de ellos, pese a haber recibido impactos de bala, le manifestaron que volverían a cumplir con su deber si fuera necesario.

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A partir de esos casos, indicó que el Ejecutivo dispuso ascensos automáticos para los agentes afectados. Asimismo, anunció la preparación de un paquete de crédito suplementario destinado a financiar la modernización de comisarías, la adquisición de patrulleros y la compra de mayores herramientas de protección para los efectivos.

El Gobierno busca fortalecer la moral de la Policía Nacional y reconocer a los agentes heridos en servicio (Créditos: Andina).

Coordinación en el sistema de justicia

Otro de los puntos señalados por la jefa de Estado fue la necesidad de mejorar la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Fujimori afirmó que existen problemas de coordinación y confianza entre estas instituciones, situación que, según sostuvo, requiere medidas para fortalecer el sistema de justicia.

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En ese contexto, mencionó la solicitud de facultades como una herramienta para impulsar cambios. La propuesta forma parte de las acciones que, de acuerdo con su explicación, permitirían al Gobierno avanzar en su estrategia contra la inseguridad.

La presidenta también vinculó esta problemática con el avance de las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. Al referirse a la reciente recepción de Marco Rubio, destacó como una “excelente noticia” la entrada del denominado Escudo de las Américas para el Perú.

Fujimori sostuvo que la criminalidad internacional organizada exige una respuesta conjunta entre distintos países, debido a que los delincuentes no reconocen límites territoriales. Por ello, consideró que la incorporación del Perú a este mecanismo permitirá fortalecer la cooperación internacional frente a este tipo de amenazas.

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