Perú

Keiko Fujimori habla sobre la seguridad ciudadana y sus primeras acciones enfocadas en subirle la moral a la PNP

La presidenta anuncia la preparación de un crédito suplementario para modernizar comisarías y adquirir patrulleros

En una entrevista exclusiva con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', Keiko Fujimori detalla sus propuestas para enfrentar la crisis de inseguridad en Perú. La lideresa política habla sobre la importancia de restaurar el orden, modernizar la Policía Nacional y fortalecer el sistema de justicia. Exitosa
Guardar

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reconoció que el país atraviesa una situación “dramática” debido a la crisis de inseguridad y aseguró que su principal objetivo es recuperar el orden, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos. Durante una entrevista con Exitosa, sostuvo que su administración busca fortalecer a la Policía Nacional, mejorar la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia y ampliar las herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales.

La mandataria respondió así ante el cuestionamiento sobre la situación de violencia y las críticas formuladas desde diversos sectores. La mandataria remarcó que su intención no es responsabilizar a los medios de comunicación por la realidad que atraviesa el país, sino concentrarse en obtener resultados frente a la delincuencia.

PUBLICIDAD

“Yo no estoy aquí para echarle la culpa a la prensa, sino para avanzar y conseguir este resultado, que es recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos”, afirmó durante la conversación.

Una mujer con gafas y chaqueta azul habla frente a un micrófono en una mesa de reuniones con una computadora portátil
La mandataria advierte una falta de coordinación y confianza entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial (Créditos: Presidencia Perú)

Refuerzo de la Policía

Fujimori señaló que una de sus primeras acciones ha sido buscar que los agentes recuperen la moral y cuenten con mejores condiciones para cumplir sus funciones. Consideró que, aunque existen integrantes que pueden incurrir en conductas indebidas y deben ser separados, la seguridad ciudadana depende principalmente de la institución policial.

La presidenta destacó también el reconocimiento brindado a los efectivos heridos durante sus labores. Según relató, acudió a los hospitales para agradecer y felicitar a policías y miembros de las Fuerzas Armadas afectados en enfrentamientos. Contó que algunos de ellos, pese a haber recibido impactos de bala, le manifestaron que volverían a cumplir con su deber si fuera necesario.

PUBLICIDAD

A partir de esos casos, indicó que el Ejecutivo dispuso ascensos automáticos para los agentes afectados. Asimismo, anunció la preparación de un paquete de crédito suplementario destinado a financiar la modernización de comisarías, la adquisición de patrulleros y la compra de mayores herramientas de protección para los efectivos.

El Gobierno busca fortalecer la moral de la Policía Nacional y reconocer a los agentes heridos en servicio (Créditos: Andina).
El Gobierno busca fortalecer la moral de la Policía Nacional y reconocer a los agentes heridos en servicio (Créditos: Andina).

Coordinación en el sistema de justicia

Otro de los puntos señalados por la jefa de Estado fue la necesidad de mejorar la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Fujimori afirmó que existen problemas de coordinación y confianza entre estas instituciones, situación que, según sostuvo, requiere medidas para fortalecer el sistema de justicia.

En ese contexto, mencionó la solicitud de facultades como una herramienta para impulsar cambios. La propuesta forma parte de las acciones que, de acuerdo con su explicación, permitirían al Gobierno avanzar en su estrategia contra la inseguridad.

La presidenta también vinculó esta problemática con el avance de las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. Al referirse a la reciente recepción de Marco Rubio, destacó como una “excelente noticia” la entrada del denominado Escudo de las Américas para el Perú.

Fujimori sostuvo que la criminalidad internacional organizada exige una respuesta conjunta entre distintos países, debido a que los delincuentes no reconocen límites territoriales. Por ello, consideró que la incorporación del Perú a este mecanismo permitirá fortalecer la cooperación internacional frente a este tipo de amenazas.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriPNPinseguridad ciudadanaPolicíaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada especial que tendrá al clásico como protagonista: Alianza Lima recibirá a Universitario en Matute, Deportivo Garcilaso hará lo suyo con Sport Boys, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua, y mucho más

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

El grupo coreano debutó ante el público peruano con un concierto agotado en el Domo de Costa 21. Karina, Giselle, Winter y Ningning interpretaron sus principales éxitos y prometieron volver a Lima

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

La mandataria respondió a las versiones sobre una posible crisis en el Ejecutivo y aseguró que, por ahora, no contempla realizar cambios en el equipo ministerial liderado por Galarreta

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

Cuántos sueldos mínimos necesita un trabajador en Perú para comprar el nuevo iPhone 18 Pro

El cálculo de Bloomberg Línea sitúa el desembolso convertido a moneda local en 4.018 soles, frente a una remuneración mínima fijada en 1.130 soles, una diferencia que supera la registrada en varios mercados vecinos

Cuántos sueldos mínimos necesita un trabajador en Perú para comprar el nuevo iPhone 18 Pro

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Las ‘blanquiazules’ participarán del torneo internacional que se vivirá desde este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en Belém, Brasil. Entérate de los detalles de los amistosos que tendrán las tricampeonas

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

JNJ propone destituir a Richard Concepción Carhuancho por la prisión preventiva de Mateo Castañeda

Humberto Abanto: “Ernesto Álvarez ha dicho cosas (sobre el Código Procesal Penal) que revelan una pobre asesoría, es triste”

Jorge Nieto condiciona el respaldo del Buen Gobierno a las facultades legislativas y cuestiona el rol del Senado

JNE busca reanudar diálogo con partidos que tienen candidatos a la alcaldía de Lima

ENTRETENIMIENTO

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

Micheille Soifer sobre su hermano menor y los rumores que lo señalaban como su hijo: “La mentira que más me lastimó”

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

Hermana de Said Palao revela el fuerte motivo por el que no va al salón de Alejandra Baigorria: “Soy fiel, creo mucho en las energías”

Magaly Medina confirma que el Poder Judicial evaluará si vuelve a prisión y señala a Jefferson Farfán: “Sigue persiguiéndome”

DEPORTES

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Entradas para la ‘Noche de la Pumas’ 2026: precios y cómo comprar boletos para presentación oficial de Universitario

Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a semifinales tras triunfo con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026