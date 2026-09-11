Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026

El millonario monto que ganaría Cienciano si elimina a Montevideo City Torque

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Cienciano quedó cerca de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras imponerse 2-0 a Montevideo City Torque en Cusco. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo disputará la revancha el jueves 17 de septiembre en Uruguay, con una diferencia que le permite afrontar la definición con ventaja.

El ‘papá’ necesita sostener el resultado global de visita para avanzar entre los cuatro mejores del torneo. La clasificación también le daría la posibilidad de incrementar los premios económicos obtenidos durante su participación internacional. El club cusqueño busca regresar a una instancia decisiva del certamen que conquistó en 2003.

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¿Cuánto recibiría Cienciano si clasifica a las semifinales?

Cienciano podría recibir 800 mil dólares si conserva la ventaja en Uruguay y consigue el pase a las semifinales ante Montevideo City Torque. El premio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) equivale a 2 millones 690 mil soles. El monto se entregaría por la clasificación a la siguiente instancia del torneo.

A esa cifra se sumarían los ingresos que el club pueda recaudar por las entradas del partido como local en los cuartos de final. La posibilidad de acceder a esos recursos aparece antes de la definición de la serie frente al conjunto uruguayo.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

Resultados que necesita Cienciano para clasificar a las semifinales

Cienciano depende de sí mismo para alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño llegará a Uruguay con una ventaja que le permite clasificar incluso si no gana el partido de vuelta.

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Una victoria del ‘papá’ le dará el pase directo a la siguiente ronda. En las semifinales, enfrentará al ganador de la llave entre Santos y Atlético Mineiro.

El empate también clasificará al equipo peruano. Ese resultado le permitirá conservar la diferencia obtenida en Cusco. El cuadro dirigido por Horacio Melgarejo avanzará si pierde por 1-0 en Uruguay. La ventaja acumulada en la serie será suficiente para asegurar su presencia entre los cuatro mejores del certamen.

Si Montevideo City vence por 2-0, la definición se resolverá mediante una tanda de penales. En ese escenario, ninguno de los dos equipos logrará imponerse en el resultado global. Una derrota cusqueña por una diferencia de tres goles o más dejará a los ‘imperiales’ fuera de la competencia.

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Cienciano le ganó por 2-0 con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

“La llave no está cerrada ni con un diez a cero”

Horacio Melgarejo advirtió que la serie sigue abierta pese a la ventaja que Cienciano obtuvo ante Montevideo City Torque. El entrenador sostuvo que ningún resultado permite anticipar una clasificación antes de jugar la revancha.

“La llave no está cerrada ni con un diez a cero”, afirmó el técnico. La declaración expuso la cautela del cuerpo técnico antes de la definición en Uruguay.

El DT consideró que el conjunto uruguayo apostó por una postura defensiva en Cusco. “Yo creo que hicieron un planteo defensivo importante”, señaló.

El director técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, analiza el triunfo 0-2 en Cusco por la Copa Sudamericana. A pesar del resultado, afirma que su equipo fue el único que buscó la victoria y lamenta las oportunidades de gol perdidas.

El entrenador explicó que Torque buscó generar peligro mediante balones largos y transiciones rápidas. Aun así, remarcó el dominio de su equipo durante el encuentro.

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“Tenemos que ser justos con nuestros futbolistas. Hoy un solo equipo fue a buscar la victoria. Eso es la gran verdad”, dijo.

Melgarejo recordó que el rival también prepara cada partido y que no siempre será posible ampliar las diferencias. “El rival también juega, el rival también estudia, el rival también entrena y se prepara”, expresó.