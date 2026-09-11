Tragedia en la Panamericana Sur: Cuatro personas, entre peruanos y chilenos, mueren en accidente en Tacna

Cuatro personas perdieron la vida y una joven resultó gravemente herida tras un violento choque frontal entre un camión y un automóvil de servicio colectivo que cubría la ruta Tacna–Arica, en Chile | Video: TV Perú

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Cuatro personas murieron y una joven de 19 años resultó gravemente herida tras el choque frontal entre un camión y un automóvil que prestaba servicio de colectivo en la carretera Panamericana Sur de Tacna. El accidente ocurrió la noche del jueves 10 de setiembre, en el kilómetro 17 de esta vía, en el sector conocido como Hospicio.

Según la información difundida en Tv Perú, el vehículo menor cubría la ruta Tacna–Arica y trasladaba a pasajeros peruanos y chilenos. La violencia del impacto provocó que cuatro ocupantes perdieran la vida, mientras que la única sobreviviente fue trasladada de emergencia al Hospital Hipólito Unanue de Tacna. La Policía investiga las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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Peruanos y chilenos mueren en accidente

Según las primeras diligencias policiales, el accidente involucró a un camión Volvo de placa Z7F-723, conducido por Oliver Catunta Quenta, de 33 años, y un automóvil Toyota Corolla de matrícula Z5D-165, perteneciente a la empresa de transportes Tacna Express.

El automóvil era conducido por José Luis Ramos Navarro, de 52 años, quien falleció en el lugar. También murieron las pasajeras Zulema Leandro Chávez, de 31 años; María Torres Flores, de 71; y Liliana Ávila Cabrera, de 65. Las dos últimas eran ciudadanas chilenas.

Personal de emergencia y efectivos policiales intervienen en la escena de un accidente de tránsito nocturno en Tacna.

La magnitud del choque dejó al automóvil prácticamente aplastado. Bomberos acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes y realizar las labores de rescate y recuperación de los cuerpos.

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Joven de 19 años fue trasladada al hospital

Andrea Tintaya Ticona, de 19 años, fue encontrada con vida en el interior del vehículo. La joven viajaba en el asiento del copiloto y fue rescatada por efectivos de la Compañía de Bomberos N.° 99.

Tras ser auxiliada, fue trasladada al Hospital Hipólito Unanue de Tacna con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave. De acuerdo con la información proporcionada, permanece bajo atención médica luego de ser sometida a una intervención.

Policía investiga las causas del accidente

Agentes de la Policía de Carreteras y especialistas de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito asumieron las diligencias para determinar cómo se produjo el choque.

El conductor del camión fue detenido de manera preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. Se le atribuiría, de manera preliminar, la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas.

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La información policial señala que el accidente ocurrió en una zona con escasa visibilidad y mientras se registraba una ligera llovizna. Además, representantes del gremio de colectiveros Tacna–Arica sostuvieron que el camión habría invadido el carril por el que circulaba el vehículo de pasajeros. Esta versión deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.

Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron trasladados a la morgue central de Tacna para la realización de las necropsias de ley.

Muertes por accidente de tránsito

Los siniestros de tránsito se han convertido en una de las principales causas de muerte violenta en el Perú. De acuerdo con el último reporte de SINADEF, 2.303 personas han muerto en lo que va de 2026 a nivel nacional, una cifra que supera a los fallecimientos registrados por homicidios. El problema no se limita a hechos aislados en las carreteras: los accidentes ocurren diariamente en ciudades, vías nacionales y rutas interprovinciales, dejando víctimas entre conductores, pasajeros, peatones y motociclistas.

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Accidente de tránsito entre bus del Metropolitano y 'anconero' provoca la muerte de tres personas. (Foto: FB/ATU)

Detrás de estas cifras existe también un problema de cultura y seguridad vial. El incumplimiento de las normas, las maniobras peligrosas, el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol forman parte de los factores que convierten una infracción o una mala decisión al volante en un hecho mortal. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha identificado a la imprudencia del conductor y el exceso de velocidad como las principales causas de los siniestros de tránsito en el país.

A estos factores se suma la conducción en estado de ebriedad, así como otras conductas de riesgo, entre ellas los adelantamientos indebidos y la invasión del carril contrario. En las carreteras, estas situaciones adquieren especial gravedad por las velocidades alcanzadas y las características de algunas vías. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) mantiene un registro de los siniestros fatales y de los tramos con mayor concentración de accidentes, precisamente para identificar los puntos y factores que requieren intervención.

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El panorama revela que la seguridad vial no depende únicamente del estado de las carreteras o de las condiciones de los vehículos. Una parte importante del problema está relacionada con las decisiones que toman los usuarios de las vías. Por ello, el Estado mantiene como meta reducir en 50% las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito hacia 2030, dentro de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial.