MEF podría considerar nuevos aumentos a la pensión mínima, si lo permite la caja fiscal

Aún la pensión mínima de S/600 no está implementada, pero el MEF sugiere que se podría subir a futuro. - Crédito Andina

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El Gobierno ha mostrado su apertura a considerar nuevos aumentos de la pensión mínima de la ONP (Oficina de Normalización Previsional). El mismo ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó que el Ejecutivo siempre está evaluando una mejora en las pensiones mínimas, pues lo consideran un derecho innegable para los pensionistas.

“Lo primero que debo decir es que las pensiones están garantizadas. Siempre será nuestra prioridad que los pensionistas reciban sus pensiones puntualmente. Por ese lado, no habrá cambios y pueden estar tranquilos”, afirmó durante la conmemoración del Día del Adulto Mayor realizada en Palacio de Gobierno.

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Asimismo, Cuba aseguró que probables incrementos de las pensiones se ajustarán a los recursos con los que cuente la caja fiscal. “Ha habido en los últimos años esfuerzos importantes por el lado del Estado peruano para ir mejorando siempre las pensiones mínimas. Esto siempre esta en la mesa y se seguirá haciendo en la medida de la caja fiscal”, aclaró el MEF.

Para Elmer Cuba, todo depende de que la caja fiscal permita el aumento. - Crédito MEF

Pensión mínima está en S/600

Como se sabe, la pasada Ley de reforma de pensiones aprobó el nuevo monto de la pensión mínima de S/600, pero este aún está por implementarse.

El reglamento ya aprobado solo establecía los lineamientos y procedimientos para el funcionamiento del nuevo sistema previsional, y disponía la emisión de normas operativas, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que harán posible su implementación gradual.

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Para ello se creará también la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), gestionada por la ONP, que interconectará a entidades y afiliados en un soporte digital único.

El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Pensión 65 será de S/700

Por otro lado, el titular del MEF sostuvo que su sector hará un esfuerzo importante para duplicar las pensiones que reciben los beneficiados del programa Pensión 65.

“Como recordamos, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció en su Mensaje a la Nación del 28 de julio que este importante apoyo se duplicará. Desde el MEF estamos haciendo un esfuerzo solidario para cumplir con este encargo y que cada persona de este programa reciba este beneficio”, comentó.

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Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas recordó que el 20% de la población peruana está conformado por personas mayores de 65 años. “A ellos nuestro respeto y admiración por haber contribuido con el desarrollo de sus familias y del país”, puntualizó.

Pensión 65 pasará de S/ 350 a S/ 700 bimestrales para adultos mayores en pobreza extrema en Perú. Créditos: Pensión 65

Cabe apuntar que Fujimori anunció el aumento de Pensión 65, un monto que se entrega cada dos meses a ancianos en pobreza extrema, a S/700. “Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”, declaró Fujimori en la parte central de su Mensaje a la Nación por 28 de julio, pero a la fecha aún no hay mayores detalles.

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Por otro lado, como se sabe, el MEF busca que los aumentos a las pensiones de los maestros, aprobadas por el Congreso, que elevan el monto mínimo a S/3.500,70, sean observadas por el Tribunal Constitucional y finalmente no queden firmes.