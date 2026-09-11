Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Gisela Valcárcel llama a apoyar la Teletón

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En medio de las preguntas por la ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo en la conducción de la Teletón, la presentadora compartió un mensaje en sus redes sociales para respaldar la campaña. Con la camiseta de la iniciativa solidaria, pidió a los peruanos que realicen donaciones y eviten que el debate alrededor de las figuras televisivas desplace la atención de las familias beneficiadas.

“Hay camisetas que no pertenecen a una persona, ni siquiera al momento”, expresó Valcárcel al comienzo de su pronunciamiento. La conductora señaló que la campaña representa una causa que trasciende las diferencias y convocó a los ciudadanos a sumarse desde sus posibilidades.

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El mensaje fue difundido en una jornada marcada por las versiones sobre la ausencia de la empresaria y de su hija en el programa central de la Teletón. Ambas habían señalado previamente que “les bajaron el dedo”, aunque hasta ahora no existe una explicación pública de la organización sobre las razones de sus ausencias.

Gisela decidió no referirse de manera directa a los nombres de los conductores ni a las especulaciones difundidas en torno a la producción. Su publicación se centró en la necesidad de recaudar fondos para los niños y familias que reciben atención mediante la campaña.

La conductora difundió un mensaje en redes sociales para pedir aportes y sostuvo que la atención debe centrarse en los niños y las familias que reciben apoyo. Tiktok

“Cuando alguien necesita una mano, importa estar, importa ayudar, importa entender que lo que puede ser una donación mínima importa muchísimo en la vida de otra familia”, afirmó la figura de televisión.

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La ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo generó preguntas en la conferencia de prensa

La ausenccia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo en la lista de figuras vinculadas a la transmisión de la Teletón se convirtió en uno de los temas de la conferencia de prensa previa al evento. Una reportera consultó al representante de la organización por las versiones que indicaban que ambas presentadoras habían sido apartadas de la conducción.

La pregunta incluyó las declaraciones previas de madre e hija y la posibilidad de que su participación hubiera generado incomodidad entre los conductores de América Hoy. El vocero de la Teletón no confirmó ni descartó ese escenario y eligió responder sobre la finalidad de la campaña.

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“Lo que debe importar aquí es la campaña que realizamos en conjunto”, manifestó el representante.

Ante la insistencia de la prensa, el vocero sostuvo que “lo esencial son los niños, la Teletón y el evento”. También remarcó que el foco debía ponerse en las familias atendidas por la institución, sin ofrecer mayores precisiones acerca de alguna reunión previa ni de las decisiones sobre los conductores.

La falta de una respuesta puntual mantuvo abiertas las interrogantes sobre la ausencia de Valcárcel y Pozo. El caso sumó comentarios de otras figuras de la televisión, entre ellas Magaly Medina, quien cuestionó públicamente las explicaciones ofrecidas por la organización.

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La conductora Magaly Medina cuestiona a los organizadores del evento benéfico Teletón tras la ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo en la campaña.

El mensaje de Gisela Valcárcel apuntó a la solidaridad de los peruanos

Lejos de responder a esas reacciones, Gisela Valcárcel apeló a la identificación del público con la Teletón. En su publicación, recordó que la campaña ha convocado a los peruanos en otras oportunidades y sostuvo que esa capacidad de ayuda colectiva debe mantenerse.

“Teletón nos ha enseñado algo poderoso. Sabemos que cuando los peruanos nos unimos somos capaces de hacer cosas extraordinarias”, escribió. Luego invitó a sus seguidores a colaborar, invitar a otras personas y compartir la información sobre las formas de donación.

“Hoy es uno de esos días. Desde donde estemos, donemos, convoquemos, pasemos la voz, hagamos nuevamente una Teletón que nos haga sentir orgullosos por nuestra solidaridad”, continuó.

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Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo. YouTube: Sin+ Que Decir.

La conductora se enfocó en los menores beneficiados por esta causa. “No permitamos que un niño sufra por nuestra dejadez”, manifestó en uno de los pasajes de su mensaje, antes de pedir a sus seguidores que aporten de acuerdo con sus posibilidades.

Para Valcárcel, la campaña plantea una responsabilidad compartida frente a familias que requieren tratamientos y acompañamiento. “Hoy es el día donde brindamos lo mejor de nosotros a alguien que quizá no conocemos, pero que necesita de nuestra ayuda”, señaló.

La publicación de Gisela Valcárcel terminó con una frase que resumió su postura frente a la campaña. “Hoy todos somos Teletón”, escribió, junto a un llamado a priorizar el apoyo ciudadano.

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La Teletón 2026 está programada para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre. La organización espera superar los S/9.168.509 alcanzados en la edición de 2025.

La transmisión reunirá a artistas, conductores e invitados en una programación destinada a recaudar fondos. Mientras continúan las preguntas por las ausencias de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, la presentadora dejó clara su decisión de respaldar la iniciativa desde sus plataformas digitales y convocó al público a colaborar con la causa.

Ethel Pozo y Gisela Valcárcel no participarán en la Teletón. YouTube: Magaly Medina El Podcast