La iniciativa Mercado Emprende extiende su apoyo y ya suma 78 beneficiados desde 2024

Una artesana exhibe tejidos y bordados en un estand de Mercado Emprende, programa que ha beneficiado a 78 personas desde 2024.

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Un total de 38 emprendedores de Lima y Arequipa expondrán y venderán sus productos de forma gratuita en los centros comerciales de Cenco Malls, en el marco de una nueva edición de Mercado Emprende, iniciativa que la compañía impulsa desde 2024 y que hasta la fecha ha beneficiado a 78 emprendedores en total.

La feria se desarrolla hasta el domingo 20 de septiembre en tres sedes: Cenco Lima Sur, Cenco La Molina y Cenco Arequipa. El objetivo de la iniciativa es ampliar la visibilidad de los participantes, facilitar su acceso a nuevas oportunidades de mercado y fortalecer sus redes de contacto comercial mediante espacios de exhibición dentro de los propios centros comerciales.

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Una emprendedora exhibe sus artesanías en un estand del programa Mercado Emprende, iniciativa que ha apoyado a 78 personas desde 2024.

En Lima Sur participarán ocho emprendedores por semana, hasta sumar un total de 16 durante todo el período de la feria. En La Molina, la cifra asciende a cinco emprendedores semanales, con un acumulado de 10, mientras que en Arequipa se presentarán seis emprendedores por semana, hasta alcanzar los 12 participantes totales.

La edición 2026 de Mercado Emprende adoptó como eje temático el regionalismo y la cultura local. Bajo ese concepto, los productos exhibidos incluyen artesanías, arte, manualidades y productos naturales, todos vinculados a la identidad de las comunidades y regiones de origen de los emprendedores. De esta manera, la feria combina la exposición comercial con la puesta en valor de elementos culturales propios de cada zona.

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Un comerciante sostiene un juego de madera en un puesto de Mercado Emprende, programa que ha apoyado a 78 beneficiarios desde 2024.

Ubicación y horarios de la feria en los tres centros comerciales

Las ferias funcionarán con un horario extendido, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., y se ubicarán en el primer nivel de cada uno de los tres centros comerciales participantes. En Lima Sur, el espacio se encuentra en el pasadizo previo al Patio de Comidas, junto al local de Rosatel.

En La Molina, los emprendedores se ubicarán en la plaza central, frente al local de Juan Valdez, mientras que en Arequipa el espacio designado está en la plaza central, frente a la tienda de Adidas. La disposición de los stands en zonas de alto tránsito busca maximizar la exposición de los productos ante los visitantes de cada centro comercial.

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Una emprendedora exhibe sus productos apícolas en un puesto de Mercado Emprende, iniciativa que apoya a productores locales desde 2024.

La iniciativa responde a un compromiso de generar espacios que permitan a los emprendedores locales acercar sus propuestas a nuevos públicos. “Buscamos generar espacios que permitan a los emprendedores locales acercar sus propuestas a nuevos públicos y contar con una vitrina para impulsar el crecimiento de sus negocios, fortalecer sus redes de contacto y acceder a nuevas oportunidades de mercado”, señalaron desde la compañía.

Un modelo que se repite desde 2024 y crece en su tercera edición

Desde su lanzamiento en 2024, Mercado Emprende se consolidó como una plataforma recurrente de apoyo a pequeños negocios en Perú. La cifra acumulada de 78 emprendedores beneficiados hasta el momento refleja la continuidad del programa, que en cada edición incorpora nuevos participantes y ajusta su temática según el contexto y los objetivos de la compañía.

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Emprendedores y representantes celebran la iniciativa Mercado Emprende, que ha beneficiado a 78 participantes desde 2024 en el centro comercial Cenco Lima Sur.