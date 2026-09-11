Perú

Keiko Fujimori sobre el recuerdo de su padre como presidente: “Lo tengo de ejemplo”

La presidenta habló sobre los primeros 45 días de su gestión y recordó a su padre Alberto Fujimori, en una fecha marcada por el segundo aniversario de su fallecimiento.

En una emotiva entrevista en 'Hablemos Claro', Keiko Fujimori reflexiona sobre lo que significa ocupar el lugar de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Comparte recuerdos personales y cómo su ejemplo influye en su visión política. Exitosa
Guardar

Este viernes 11 de septiembre, Keiko Fujimori ofreció su primera entrevista a un medio de comunicación desde que asumió la Presidencia del Perú. En el día 45 de su gobierno, la mandataria detalló algunas de las acciones que viene desarrollando en materia de seguridad, salud, entre otros temas, y cerró el diálogo hablando sobre su padre, el expresidente Alberto Fujimori, de quien este viernes se cumplen dos años de su fallecimiento.

La jefa de Estado estuvo en el programa Hablemos Claro de Exitosa, donde fue consultada sobre lo que sintió al inicio de su gestión, cuando recibió la banda presidencial y asumió el cargo que alguna vez ocupó su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

PUBLICIDAD

“Una profunda emoción. Me acompañaron Sachi y Hiro al entrar a Palacio y, por supuesto, recordé a mi papá y a mi mamá. Tengo a él de ejemplo para tomar medidas, tomar decisiones, visitar los pueblos más alejados y estar siempre enfocados en que tengo un rol, no solamente como presidenta, sino de servir de ejemplo para que los funcionarios vean cuál es el estilo”, señaló.

El periodista Nicolas Lúcar también planteó la pregunta sobre lo que cree que su padre le diría si hubiese llegado a verla con la banda presidencial.

“Yo creo que primero él estaría muy orgulloso, porque en sus últimas semanas me había pedido que yo sea la candidata si es que él no podía ser, porque lo habíamos lanzado a él. Yo no tenía la decisión tomada y no le pude decir que sí, porque siempre era muy directa con mi padre. Lo segundo que me diría es: ‘Siempre acuérdate de tus hijas’”, mencionó.

Primer plano del perfil derecho de Keiko Fujimori hablando, con un cuadro familiar detrás que muestra a un hombre mayor y dos mujeres jóvenes sonriendo
Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú, en una entrevista, con un retrato familiar que incluye a su padre, Alberto Fujimori, y sus hijas en el fondo. (AFP)

“Cuando él estaba en prisión y yo me convertí en mamá, a veces alguna de mis hijas se enfermaba y él me llamaba desde su teléfono público: ‘¿Ya le diste el medicamento?’. Su rol como presidente nunca impidió que él viviera plenamente su paternidad. Hacía tareas con nosotros”, agregó.

PUBLICIDAD

Alberto Fujimori cumplió dos años de fallecido

Alberto Fujimori llegó a la Presidencia del Perú en 1990, en un contexto marcado por una grave crisis económica y el avance de las organizaciones terroristas. Durante su gobierno aplicó un programa de estabilización económica que permitió controlar la hiperinflación y emprendió reformas orientadas a liberalizar la economía y atraer inversión privada. Su administración también impulsó programas de infraestructura y servicios básicos, especialmente en zonas rurales y alejadas del país.

Hombre de traje saluda. A su lado, mujer de traje, joven con muletas, dos niñas y un niño. Fondo de edificio de piedra con rejas y decoraciones
En la asunción de Alberto Fujimori en 1990, Keiko Fujimori apareció con saco gris de doble botonadura y permaneció en segundo plano de la familia presidencial.

En materia de seguridad, uno de los principales hitos de su gobierno fue la captura de los principales dirigentes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Entre ellos estuvo Abimael Guzmán, detenido en septiembre de 1992 por un equipo de inteligencia de la Policía Nacional. El Gobierno también destacó la operación Chavín de Huántar, que en 1997 permitió rescatar a 71 de los 72 rehenes que permanecían retenidos en la residencia del embajador de Japón.

Sin embargo, su administración también quedó marcada por graves cuestionamientos. El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció la disolución del Congreso y la reorganización del Poder Judicial y otras instituciones, en una medida conocida como el autogolpe de Estado. Posteriormente, su régimen enfrentó denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Fujimori permaneció en el poder hasta el año 2000. Tras viajar a Japón, envió su renuncia a la Presidencia, pero el Congreso no la aceptó y declaró su vacancia por incapacidad moral permanente. Años después, en 2005, intentó regresar al Perú y fue detenido en Chile. En 2007 fue extraditado y posteriormente condenado por diversos delitos, entre ellos los casos de Barrios Altos y La Cantuta, además de procesos por corrupción.

Su permanencia en prisión estuvo acompañada de pedidos para obtener beneficios penitenciarios y medidas humanitarias debido a su estado de salud por el cáncer que lo aquejaba. En diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario, pero la medida fue posteriormente anulada por el Poder Judicial. Fujimori volvió a prisión hasta diciembre de 2023, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación.

Ya en libertad, Fujimori anunció en 2024 su intención de participar nuevamente en la política a través de Fuerza Popular. Su estado de salud, sin embargo, se encontraba deteriorado. Murió el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, en Lima.

Dos años después de su fallecimiento, su hija Keiko Fujimori ocupa el mismo cargo que él ejerció durante una década. La referencia a su padre estuvo presente en la entrevista que ofreció este viernes a Exitosa, donde recordó sus últimos días, contó que él le pidió asumir la candidatura presidencial si no podía postular y explicó que ahora toma algunas de sus prácticas como referencia para ejercer el cargo.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriAlberto Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar baja en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 11 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar baja en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 11 de septiembre

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

La conductora difundió un mensaje en redes sociales para pedir aportes y sostuvo que la atención debe centrarse en los niños y las familias que reciben apoyo

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Río Nanay en alerta: Todo Iquitos se contaminaría con mercurio en el agua por la minería ilegal

La minería ilegal cerca al río Nanay ya ha afectado a ciudadanos que tienen a la fuente de agua como recurso vital para alimentarse, como elemento recreativo y hasta para sus actividades económicas. Pero esto llegaría al medio millón de personas en Iquitos

Río Nanay en alerta: Todo Iquitos se contaminaría con mercurio en el agua por la minería ilegal

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

La jornada tendrá como partido principal el clásico entre Alianza Lima y Universitario en Matute. Revisa cómo se mueven las posiciones de los clubes tras los resultados

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”

Presidenta considera que, pese a los rechazos en comisiones, la conducta de “la oposición y de los diferentes grupos políticos va a ser objetiva”

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”

Keiko Fujimori confirma que Álvaro Vargas Llosa estará a cargo de la embajada de Perú en Estados Unidos

Keiko Fujimori reprocha a Ernesto Álvarez por arremeter contra penalistas: “Fue una frase muy desafortunada”

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

JNJ propone destituir a Richard Concepción Carhuancho por la prisión preventiva de Mateo Castañeda

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

Micheille Soifer sobre su hermano menor y los rumores que lo señalaban como su hijo: “La mentira que más me lastimó”

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

Hermana de Said Palao revela el fuerte motivo por el que no va al salón de Alejandra Baigorria: “Soy fiel, creo mucho en las energías”

DEPORTES

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Entradas para la ‘Noche de la Pumas’ 2026: precios y cómo comprar boletos para presentación oficial de Universitario

Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026