Keiko Fujimori sobre el recuerdo de su padre como presidente: “Lo tengo de ejemplo”

En una emotiva entrevista en 'Hablemos Claro', Keiko Fujimori reflexiona sobre lo que significa ocupar el lugar de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Comparte recuerdos personales y cómo su ejemplo influye en su visión política. Exitosa

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Este viernes 11 de septiembre, Keiko Fujimori ofreció su primera entrevista a un medio de comunicación desde que asumió la Presidencia del Perú. En el día 45 de su gobierno, la mandataria detalló algunas de las acciones que viene desarrollando en materia de seguridad, salud, entre otros temas, y cerró el diálogo hablando sobre su padre, el expresidente Alberto Fujimori, de quien este viernes se cumplen dos años de su fallecimiento.

La jefa de Estado estuvo en el programa Hablemos Claro de Exitosa, donde fue consultada sobre lo que sintió al inicio de su gestión, cuando recibió la banda presidencial y asumió el cargo que alguna vez ocupó su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

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“Una profunda emoción. Me acompañaron Sachi y Hiro al entrar a Palacio y, por supuesto, recordé a mi papá y a mi mamá. Tengo a él de ejemplo para tomar medidas, tomar decisiones, visitar los pueblos más alejados y estar siempre enfocados en que tengo un rol, no solamente como presidenta, sino de servir de ejemplo para que los funcionarios vean cuál es el estilo”, señaló.

El periodista Nicolas Lúcar también planteó la pregunta sobre lo que cree que su padre le diría si hubiese llegado a verla con la banda presidencial.

“Yo creo que primero él estaría muy orgulloso, porque en sus últimas semanas me había pedido que yo sea la candidata si es que él no podía ser, porque lo habíamos lanzado a él. Yo no tenía la decisión tomada y no le pude decir que sí, porque siempre era muy directa con mi padre. Lo segundo que me diría es: ‘Siempre acuérdate de tus hijas’”, mencionó.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú, en una entrevista, con un retrato familiar que incluye a su padre, Alberto Fujimori, y sus hijas en el fondo. (AFP)

“Cuando él estaba en prisión y yo me convertí en mamá, a veces alguna de mis hijas se enfermaba y él me llamaba desde su teléfono público: ‘¿Ya le diste el medicamento?’. Su rol como presidente nunca impidió que él viviera plenamente su paternidad. Hacía tareas con nosotros”, agregó.

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Alberto Fujimori cumplió dos años de fallecido

Alberto Fujimori llegó a la Presidencia del Perú en 1990, en un contexto marcado por una grave crisis económica y el avance de las organizaciones terroristas. Durante su gobierno aplicó un programa de estabilización económica que permitió controlar la hiperinflación y emprendió reformas orientadas a liberalizar la economía y atraer inversión privada. Su administración también impulsó programas de infraestructura y servicios básicos, especialmente en zonas rurales y alejadas del país.

En la asunción de Alberto Fujimori en 1990, Keiko Fujimori apareció con saco gris de doble botonadura y permaneció en segundo plano de la familia presidencial.

En materia de seguridad, uno de los principales hitos de su gobierno fue la captura de los principales dirigentes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Entre ellos estuvo Abimael Guzmán, detenido en septiembre de 1992 por un equipo de inteligencia de la Policía Nacional. El Gobierno también destacó la operación Chavín de Huántar, que en 1997 permitió rescatar a 71 de los 72 rehenes que permanecían retenidos en la residencia del embajador de Japón.

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Sin embargo, su administración también quedó marcada por graves cuestionamientos. El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció la disolución del Congreso y la reorganización del Poder Judicial y otras instituciones, en una medida conocida como el autogolpe de Estado. Posteriormente, su régimen enfrentó denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Fujimori permaneció en el poder hasta el año 2000. Tras viajar a Japón, envió su renuncia a la Presidencia, pero el Congreso no la aceptó y declaró su vacancia por incapacidad moral permanente. Años después, en 2005, intentó regresar al Perú y fue detenido en Chile. En 2007 fue extraditado y posteriormente condenado por diversos delitos, entre ellos los casos de Barrios Altos y La Cantuta, además de procesos por corrupción.

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Su permanencia en prisión estuvo acompañada de pedidos para obtener beneficios penitenciarios y medidas humanitarias debido a su estado de salud por el cáncer que lo aquejaba. En diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario, pero la medida fue posteriormente anulada por el Poder Judicial. Fujimori volvió a prisión hasta diciembre de 2023, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación.

Ya en libertad, Fujimori anunció en 2024 su intención de participar nuevamente en la política a través de Fuerza Popular. Su estado de salud, sin embargo, se encontraba deteriorado. Murió el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, en Lima.

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Dos años después de su fallecimiento, su hija Keiko Fujimori ocupa el mismo cargo que él ejerció durante una década. La referencia a su padre estuvo presente en la entrevista que ofreció este viernes a Exitosa, donde recordó sus últimos días, contó que él le pidió asumir la candidatura presidencial si no podía postular y explicó que ahora toma algunas de sus prácticas como referencia para ejercer el cargo.