Micheille Soifer sobre su hermano menor y los rumores que lo señalaban como su hijo: “La mentira que más me lastimó”

Michelle Soifer contó que el rumor alcanzó al joven cuando era niño y reveló la conversación que tuvieron para despejar una duda que afectó a su familia. La capilla/ YouTube

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La cantante y conductora Michelle Soifer afirmó que la versión que señalaba que su hermano menor, Erick Soifer, era en realidad su hijo fue la mentira que más daño le causó. La artista abordó el tema durante una entrevista en el pódcast La capilla, conducido por Andrea Llosa, donde también habló de episodios de violencia y relaciones que marcaron etapas anteriores de su vida.

Soifer sostuvo que ha optado por mantener en reserva varios aspectos de su pasado, en especial cuando le consultan por sus exparejas. No obstante, en esta conversación decidió referirse a experiencias que, según relató, estuvieron atravesadas por la falta de autoestima, agresiones físicas y dificultades económicas.

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La intérprete de “Bombón asesino” explicó que, pese a los años transcurridos, algunos rumores difundidos sobre ella dejaron consecuencias en su entorno familiar. Entre ellos, mencionó la especulación que puso en duda el vínculo que mantiene con su hermano menor Erick.

“De todas las mentiras que han dicho de mí, que tengo un hijo. Es la mentira que más me lastimó”, respondió la presentadora de Arriba mi gente ante una pregunta de Llosa sobre la falsedad que más la afectó.

El rumor llegó a inquietar a Erick Soifer cuando era niño

La cantante contó que el alcance de esa versión llegó a tal punto que Erick Soifer le preguntó directamente si ella era su madre. Según recordó, su hermano era pequeño cuando escuchó repetidamente ese comentario y buscó una respuesta de parte de ella.

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“Dime la verdad, no te voy a juzgar”, le dijo Erick, de acuerdo con el relato de la conductora. Michelle señaló que respondió de forma directa para despejar sus dudas y protegerlo de las versiones que circulaban sobre la familia.

“Eres un niño maravilloso, pero no lo soy, mi amor”, fue la frase que, según contó, le dirigió a su hermano. La artista remarcó que el episodio le resultó doloroso porque involucró a un menor de edad y expuso a su familia a una versión sin sustento.

Michelle Soifer aclaró que Erick es su hermano menor, con quien mantiene una relación cercana. La exposición mediática de la cantante, sumada a los comentarios en programas de espectáculos y redes sociales, alimentó durante años distintas especulaciones sobre su vida personal.

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La conductora de Arriba Mi Gente abrió su corazón y reveló quie rumor sobre su hermano le afectó mucho. (Instagram Micheille Soifer)

Actuialmente, Erick Soifer ha mostrado interés por la música y en 2022 participó en el programa En boca de todos, donde presentó parte de su propuesta artística. En esa ocasión manifestó su deseo de seguir una ruta propia dentro del rubro, aunque reconoció la influencia de su hermana.

“Estoy feliz de seguir los pasos de mi hermana en la música, estoy sacando esa venita artística que tenía escondida”, declaró cuando tenía 17 años. El joven también integró el Grupo 23 junto con su hermano Mark.

Michelle ha acompañado públicamente algunos momentos importantes de la vida de Erick. Un año después de aquella aparición televisiva, el joven concluyó sus estudios en un colegio de Estados Unidos, hecho que fue celebrado por su familia.

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Con su testimonio, la conductora buscó cerrar una de las versiones que más se repitieron sobre su vida privada.

Violencia y la dependencia económica

Durante la entrevista, Michelle también se refirió a situaciones de violencia física que aseguró haber sufrido en relaciones anteriores. La artista mencionó al cantante dominicano Kevin Blow y a su primer enamorado, con quien contrajo matrimonio.

Soifer relató que en esos vínculos enfrentó golpes y episodios que atribuyó a una falta de amor propio. Además, indicó que tuvo que asumir gastos de algunas de sus exparejas y sostuvo que llegó a mantener económicamente a tres de ellas.

La conductora evitó profundizar en todos los detalles de esas relaciones, aunque planteó que esas vivencias influyeron en su forma de afrontar su presente.

Michelle Soifer negó que su hermano Erick sea su hijo. La capilla/ YouTube