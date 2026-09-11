Receta de chanfainita

La chanfainita es un plato típico peruano elaborado con bofe (pulmón de res), papas y hierbabuena.

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La chanfainita peruana es un plato criollo tradicional preparado principalmente con bofe (pulmón de res), papa y un aderezo lleno de sabor a ají panca, cebolla, ajo y hierbas. Es una preparación económica, contundente y muy popular en los mercados y hogares peruanos.

Ingredientes para 6 personas

Para la chanfainita

1 kg de bofe de res

1 kg de papa blanca o papa amarilla

1 cebolla roja grande, picada en cubitos

3 dientes de ajo, picados o molidos

3 cucharadas de ají panca molido

1 cucharada de ají amarillo molido

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de pimienta

1 cucharadita de orégano seco

2 hojas de laurel

2 cucharadas de hierbabuena picada

2 tazas del caldo de cocción del bofe

Sal al gusto

Para acompañar

Arroz blanco

Cancha serrana

Salsa criolla

Ají amarillo o rocoto molido

Hierbabuena fresca

Cómo preparar chanfainita peruana

1. Cocinar el bofe

Lava muy bien el bofe y colócalo en una olla con abundante agua. Agrega una pizca de sal y las hojas de laurel.

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Cocina durante aproximadamente 40 a 50 minutos, o hasta que esté completamente cocido y tierno.

Retira el bofe y reserva aproximadamente 2 tazas del caldo de cocción.

Deja enfriar ligeramente y corta el bofe en cubos pequeños y uniformes.

2. Preparar las papas

Pela las papas y córtalas en cubos pequeños, de tamaño similar al bofe.

Puedes cocinarlas directamente dentro de la preparación para que absorban el sabor del aderezo.

3. Preparar el aderezo

Calienta el aceite en una olla grande y agrega la cebolla picada.

Sofríe a fuego medio hasta que la cebolla quede transparente. Añade el ajo y cocina durante aproximadamente un minuto.

Incorpora el ají panca molido y el ají amarillo. Agrega el comino, la pimienta y el orégano.

Cocina el aderezo durante unos 8 a 10 minutos, removiendo constantemente, hasta que el ají esté bien cocido y el aceite comience a separarse.

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4. Incorporar el bofe

Añade el bofe cortado en cubos y mezcla bien con el aderezo.

Cocina durante unos minutos para que la carne absorba todos los sabores.

5. Agregar las papas y el caldo

Incorpora las papas y las 2 tazas de caldo reservado.

Mezcla y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que las papas estén suaves y la preparación tenga una consistencia espesa y jugosa.

Si fuera necesario, agrega un poco más de caldo.

6. Dar el toque final

Cuando las papas estén cocidas, prueba y rectifica la sal.

Añade la hierbabuena picada, mezcla y cocina durante 2 minutos más.

Apaga el fuego y deja reposar la chanfainita unos minutos antes de servir.

Secretos para una buena chanfainita

Corta el bofe y la papa en cubos pequeños: así se obtiene la textura característica del plato.

Cocina bien el ají panca: un aderezo bien cocido evita que la preparación tenga sabor crudo o amargo.

Reserva el caldo del bofe: aporta sabor y permite conseguir una salsa más sabrosa.

La hierbabuena es importante: aporta el aroma característico de la chanfainita.

No cocines demasiado las papas: deben quedar suaves, pero sin deshacerse.

Para una chanfainita más espesa, puedes dejarla cocinar unos minutos adicionales sin tapa.

¿Con qué se sirve la chanfainita?

La forma más tradicional de disfrutarla es acompañada de:

Arroz blanco graneado.

Cancha serrana.

Salsa criolla.

Ají amarillo o rocoto.

Hierbabuena fresca.

También puedes servirla con tallarines rojos, una combinación bastante popular en los llamados combinados de comida criolla peruana.

Variaciones

Chanfainita con pollo

Puedes sustituir el bofe por pollo previamente cocido y cortado en cubos, aunque el resultado será diferente al de la receta tradicional.

Chanfainita picante

Agrega más ají amarillo o incorpora rocoto molido al aderezo para conseguir un sabor más intenso.

Chanfainita con mote

Para una versión más contundente, puedes acompañarla con mote cocido además del arroz.

Preguntas frecuentes sobre la chanfainita

¿Qué parte de la res se utiliza para preparar chanfainita?

La chanfainita tradicional se prepara principalmente con bofe de res, es decir, el pulmón de la res.

¿Cuánto tiempo se debe cocinar el bofe?

Generalmente necesita entre 40 y 50 minutos, aunque el tiempo puede variar según el tamaño de la pieza y su textura.

¿Se puede preparar chanfainita sin ají panca?

Sí, pero el ají panca es uno de los ingredientes que proporciona el color, aroma y sabor característicos de la preparación.

¿Cómo evitar que el bofe quede duro?

Es importante cocinarlo completamente antes de incorporarlo al aderezo y cortarlo en trozos pequeños. También conviene evitar una cocción excesivamente prolongada una vez incorporado a la preparación.

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¿La chanfainita lleva hierbabuena?

Sí. La hierbabuena es uno de los ingredientes tradicionales que aporta su aroma característico.

Información de la receta

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora 10 minutos

Tiempo total: 1 hora 30 minutos

Porciones: 6

Dificultad: Fácil

Información nutricional aproximada por porción

Calorías: 420 kcal

Proteínas: 29 g

Carbohidratos: 43 g

Grasas: 15 g

Los valores nutricionales son aproximados y pueden variar según las cantidades y los ingredientes utilizados.