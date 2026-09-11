Afiliados podrán cambiarse de ONP a AFP y viceversa desde junio del 2027

Nuevos cambios al sistema de pensiones en Perú. Ahora los afiliados podrán cambiarse fácilmente de la ONP a una AFP y viceversa. - Crédito Andina

Guardar

Los afiliados de los sistema de pensiones podrán cambiarse de AFP a ONP y viceversa fácilmente desde junio de 2027. “En el marco de la implementación de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, la Oficina de Normalización Previsional, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, publicó el Reglamento Operativo de Traslados, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000081-2026-PE-ONP".

Este reglamento, elaborado en coordinación con la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), regula los procedimientos y condiciones para el tránsito entre los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Es decir, la forma en que se podrán cambiar los afiliados de ONP a la AFP o al revés. “Según lo establecido, a partir del 1 de junio de 2027, se iniciará el proceso de asesoría, recepción y atención de solicitudes de traslados para todos los afiliados”, aclara la ONP.

PUBLICIDAD

Así, para la ONP, este avance constituye un paso importante en la implementación del Sistema Integral Previsional Peruano, al establecer un marco que permitirá a los afiliados trasladarse entre regímenes previsionales de manera voluntaria, informada y transparente.

Afiliados podrán pasar desde una AFP a la ONP. - Crédito Difusión

Traslado libre para todos

“Todos los afiliados tienen la posibilidad de trasladarse del Sistema Nacional de Pensiones al Sistema Privado de Pensiones o viceversa, siempre que lo hagan de forma informada y aceptando las condiciones y los beneficios de cada régimen”, reconoce la ONP.

Es decir, este será un beneficio que tendrán todo afiliado ya sea que esté en la AFP o en una ONP. Sin embargo, no será posible para los que ya estén recibiendo una pensión (sea el afiliado o un heredero).

PUBLICIDAD

Asimismo, de acuerdo con el reglamento, la ONP detalla estos datos claves del proceso:

El trámite se realizará a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), herramienta digital única que centraliza la afiliación y traslado entre regímenes

El primer traspaso podrá solicitarse en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027

Sin embargo, para posteriores traslados el afiliado deberá permanecer por un período mínimo de 24 meses (dos años) en el régimen en el que se encuentre

Como se señaló, los pensionistas de jubilación e invalidez de ambos regímenes no pueden trasladarse, debido a que ya se encuentran percibiendo una pensión.

La SBS dictará normas adicionales. - Crédito Andina

Así, “en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud de traslado en la PAST, la ONP revisa y evalúa la acreditación de los aportes efectuados al SNP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Ley N° 19990″, en el caso que el afiliado pase de ONP a AFP.

“También dentro del mismo plazo, como resultado de la evaluación del traslado al SPP, la ONP genera el RESIT-SNP según la estructura del Anexo N° 02 y lo incorpora en la PAST para la continuidad del trámite", añade la ONP.

PUBLICIDAD

Los delincuentes utilizan llamadas falsas, mensajes con enlaces fraudulentos y el cambio de tarjetas en cajeros para robar dinero (Créditos: TVPerú)

SBS emitirá más normas

Sin embargo, estas no serán todas las normas que se tomarán en cuenta durante este proceso. La SBS emitirá normas complementarias y continuará coordinando con la ONP las acciones correspondientes

Esto, con el fin de “asegurar un proceso de traslado seguro, transparente y orientado a una adecuada toma de decisiones previsionales por parte de los ciudadanos”.