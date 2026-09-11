Perú

Afiliados podrán cambiarse de ONP a AFP y viceversa desde junio del 2027

A través de la plataforma PAST. Finalmente se publica el reglamento operativo para el traslado entre regímenes previsionales desde el 1 de junio de 2027

Jovenes frente a empresa Prima AFP
Nuevos cambios al sistema de pensiones en Perú. Ahora los afiliados podrán cambiarse fácilmente de la ONP a una AFP y viceversa. - Crédito Andina
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Los afiliados de los sistema de pensiones podrán cambiarse de AFP a ONP y viceversa fácilmente desde junio de 2027. “En el marco de la implementación de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, la Oficina de Normalización Previsional, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, publicó el Reglamento Operativo de Traslados, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000081-2026-PE-ONP".

Este reglamento, elaborado en coordinación con la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), regula los procedimientos y condiciones para el tránsito entre los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Es decir, la forma en que se podrán cambiar los afiliados de ONP a la AFP o al revés. “Según lo establecido, a partir del 1 de junio de 2027, se iniciará el proceso de asesoría, recepción y atención de solicitudes de traslados para todos los afiliados”, aclara la ONP.

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Así, para la ONP, este avance constituye un paso importante en la implementación del Sistema Integral Previsional Peruano, al establecer un marco que permitirá a los afiliados trasladarse entre regímenes previsionales de manera voluntaria, informada y transparente.

Oficina de Normalización Previsional - ONP
Afiliados podrán pasar desde una AFP a la ONP. - Crédito Difusión

Traslado libre para todos

Todos los afiliados tienen la posibilidad de trasladarse del Sistema Nacional de Pensiones al Sistema Privado de Pensiones o viceversa, siempre que lo hagan de forma informada y aceptando las condiciones y los beneficios de cada régimen”, reconoce la ONP.

Es decir, este será un beneficio que tendrán todo afiliado ya sea que esté en la AFP o en una ONP. Sin embargo, no será posible para los que ya estén recibiendo una pensión (sea el afiliado o un heredero).

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Asimismo, de acuerdo con el reglamento, la ONP detalla estos datos claves del proceso:

  • El trámite se realizará a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), herramienta digital única que centraliza la afiliación y traslado entre regímenes
  • El primer traspaso podrá solicitarse en cualquier momento a partir del 1 de junio de 2027
  • Sin embargo, para posteriores traslados el afiliado deberá permanecer por un período mínimo de 24 meses (dos años) en el régimen en el que se encuentre
  • Como se señaló, los pensionistas de jubilación e invalidez de ambos regímenes no pueden trasladarse, debido a que ya se encuentran percibiendo una pensión.
Fachada de la SBS
La SBS dictará normas adicionales. - Crédito Andina

Así, “en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud de traslado en la PAST, la ONP revisa y evalúa la acreditación de los aportes efectuados al SNP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Ley N° 19990″, en el caso que el afiliado pase de ONP a AFP.

“También dentro del mismo plazo, como resultado de la evaluación del traslado al SPP, la ONP genera el RESIT-SNP según la estructura del Anexo N° 02 y lo incorpora en la PAST para la continuidad del trámite", añade la ONP.

Los delincuentes utilizan llamadas falsas, mensajes con enlaces fraudulentos y el cambio de tarjetas en cajeros para robar dinero (Créditos: TVPerú)

SBS emitirá más normas

Sin embargo, estas no serán todas las normas que se tomarán en cuenta durante este proceso. La SBS emitirá normas complementarias y continuará coordinando con la ONP las acciones correspondientes

Esto, con el fin de “asegurar un proceso de traslado seguro, transparente y orientado a una adecuada toma de decisiones previsionales por parte de los ciudadanos”.

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