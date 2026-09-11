Keiko Fujimori no descarta darle un cargo a Óscar Arriola tras su renuncia a la comandancia de la PNP: “Es un hombre muy institucional”

Keiko Fujimori deja abierta la posibilidad de que el general Óscar Arriola ocupe un cargo público tras su salida de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. (Composición: Infobae Perú)

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La presidenta Keiko Fujimori no descartó que el general Óscar Arriola pueda ocupar algún cargo en el Estado luego de su salida de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP). La mandataria destacó la experiencia del exjefe policial y dejó abierta la posibilidad de que continúe vinculado a su Gobierno.

Durante una entrevista con RPP Noticias, Fujimori fue consultada sobre si Arriola podría asumir una asesoría, agregaduría u otra función pública. “¿Qué pasará en el futuro? Todavía no lo sé”, respondió. Luego señaló que le pidió al general que continúe brindando información, aunque aclaró que “no se ha hablado de ningún cargo específico”.

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La renuncia de Óscar Arriola se produjo después de varios meses de cuestionamientos a la conducción de la PNP, en un contexto marcado por ataques, homicidios, extorsiones y reclamos desde el Congreso por los resultados frente a la inseguridad. El general comunicó su decisión tras reunirse con Fujimori y anunció que Fredy López Mendoza lo reemplazaría en la Comandancia General.

Óscar Arriola anunció su salida como director general de la PNP tras los cuestionamientos sobre su eficacia en la lucha contra la criminalidad. (Crédito: Captura video/Tv Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori destaca experiencia de Óscar Arriola

Durante la entrevista, la presidenta fue consultada directamente sobre si Arriola podría ocupar algún cargo en el Estado después de dejar la Comandancia General de la PNP. La pregunta surgió luego de que se mencionaran posibles funciones como una asesoría o una agregaduría.

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Fujimori sostuvo que, por ahora, no existe una posición concreta conversada con el general. “Sin hablar, porque no se ha hablado de ningún cargo específico”, respondió la mandataria. Sin embargo, indicó que sí le pidió que continúe aportando información a su administración.

La presidenta también resaltó la decisión de Arriola de pasar al retiro. Según explicó, considera que el general actuó de manera institucional al priorizar la imagen de la Policía Nacional. “Yo creo que el general Arriola es un hombre muy institucional”, afirmó durante la conversación con RPP.

Óscar Arriola (Foto: X/@PNP)

Fujimori agregó que considera a Arriola una persona valiosa y querida dentro de la institución policial. En ese sentido, sostuvo que “todas sus opiniones, su experiencia, su información” serán valoradas y agradecidas por su Gobierno.

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La captura de Jhonsson Pulpo fue destacada por Keiko como un logro para el Perú

Keiko Fujimori resaltó la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, durante su respuesta sobre la situación del general Óscar Arriola. La detención ocurrió en Bolivia tras un trabajo de coordinación entre las autoridades policiales de ambos países y se produjo mientras el entonces comandante general de la PNP enfrentaba cuestionamientos por la respuesta frente a la inseguridad.

La mandataria sostuvo que Arriola estaba preocupado porque, pese a la importancia de la captura, el resultado no recibía suficiente reconocimiento público. “Él estaba muy preocupado porque se había logrado una captura muy importante, ¿no? El líder de la organización criminal Los Pulpos. Pero nadie hablaba de este éxito que significaba para el Perú”, afirmó.

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El traslado de Jhonsson Pulpo desde Juliaca se realizó en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú bajo un fuerte dispositivo de seguridad. (Crédito: Video captura/ Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz Torres era considerado uno de los principales objetivos de la Policía y tenía una recompensa de S/500 mil por información que permitiera localizarlo. Las autoridades lo señalan como líder de una estructura criminal vinculada con extorsiones, secuestros y sicariato, con presencia principalmente en el norte del país y conexiones en otros países de la región.

La captura también cobró relevancia por los antecedentes atribuidos a Los Pulpos en Trujillo y La Libertad, donde la organización mantiene una trayectoria vinculada al cobro de cupos y otros delitos violentos. Tras su detención, el ministro de Defensa confirmó que Jhonsson Pulpo será enviado a la Base Naval, donde permanecerá recluido.

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Los cuestionamientos a la gestión de Arriola marcaron su salida de la PNP

La renuncia de Óscar Arriola se produjo después de una etapa marcada por cuestionamientos a la respuesta de la PNP frente a la inseguridad. Uno de los episodios que incrementó la presión sobre la institución ocurrió en Trujillo, donde un grupo de delincuentes armados con chalecos falsos de la Policía atacó a varias personas, provocó la muerte de cuatro de ellas y secuestró a un empresario. El hecho generó reclamos sobre la capacidad de respuesta de las autoridades frente al crimen organizado.

El 31 de agosto, la bancada de Renovación Popular exigió públicamente la salida de Arriola después del atentado y se sumó a un pedido formulado por Juntos por el Perú. El caso se incorporó a los cuestionamientos que ya recaían sobre su gestión y aumentó la presión política en torno a su permanencia al frente de la PNP.

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El general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, figura junto a representaciones de extorsión telefónica e inseguridad en el transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia contra el transporte público también formó parte del escenario. Según información difundida por Cuarto Poder, 72 transportistas fueron asesinados durante 2026 hasta agosto, principalmente en casos vinculados con extorsiones, amenazas y cobros de cupos. Algunos conductores incluso señalaron que comenzaron a portar armas de fuego durante sus jornadas laborales ante el temor de sufrir ataques.

A estos hechos se sumaron las críticas por las cifras de violencia y la persistencia de las extorsiones. La información proporcionada sobre la coyuntura señala que la renuncia de Arriola coincidió con un registro de 169 homicidios durante agosto. Además, el exjefe policial figura como investigado o imputado en al menos diez carpetas fiscales correspondientes a Lima y Lima Norte, según los datos recogidos sobre el caso.

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El caso de Vladimir Cerrón también generó cuestionamientos a la capacidad operativa de la PNP. Arriola declaró en mayo que la institución contaba con una “tecnología superior” para ubicar al dirigente, pero en julio, tras otra operación fallida, señaló que existían aspectos de la búsqueda que no eran conocidos públicamente. Posteriormente, Cerrón reapareció y afirmó que permaneció cerca de efectivos policiales sin ser ubicado.