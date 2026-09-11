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Keiko Fujimori reprocha a Ernesto Álvarez por arremeter contra penalistas: “Fue una frase muy desafortunada”

A pesar de que el ministro de Justicia no retrocedió con sus declaraciones sobre los abogados litigantes, la presidenta considera que “tiene esa serenidad” para consensuar

Keiko Fujimori y Ernesto Álvarez
Keiko Fujimori y Ernesto Álvarez
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La presidenta Keiko Fujimori reprochó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, por decir que el Código Procesal Penal fue elaborado por abogados litigantes pensando en sus clientes.

En entrevista con RPP Noticias, Fujimori calificó de “desafortunada” la expresión del titular de Justicia ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso. “Creo que es una frase desafortunada la del ministro, pero lo importante es que el debate se empiece”, dijo.

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En esa línea, la jefa de Estado aseguró que Ernesto Álvarez “es un gran abogado”, en el que confía, sumado a que “ha sido presidente del Tribunal Constitucional”. “Él tiene esa serenidad y esa preparación académica para poder consensuar y poder buscar las mejoras en las normas que se requieran”, pese a que el ministro no se retractó de la expresión, incluso luego calificó el Código Procesal Penal como un “engendro” que beneficia a “abogados de delincuentes”.

“Ese es el ánimo de parte del Gobierno y toda revisión y perfección que se requiera, pues tendrá el respaldo nuestro”, agregó Fujimori.

Duras críticas a Ernesto Álvarez

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, enfrenta un fuerte rechazo del gremio de abogados penalistas luego de vincular el Código Procesal Penal con la delincuencia organizada durante una presentación ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso. El funcionario afirmó que la norma fue redactada por “abogados litigantes” que solo pensaron en sus clientes y llegó a sostener que existen letrados que forman parte de la “banda criminal” a la que representan.

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El abogado Ernesto Álvarez habla desde un podio junto a retratos circulares de los juristas Humberto Abanto y César Nakazaki.
El abogado Ernesto Álvarez habla desde un podio junto a retratos circulares de los juristas Humberto Abanto y César Nakazaki.

Las declaraciones de Álvarez se dieron en el marco de un debate sobre la reforma del Código Procesal Penal de 2004. Según su exposición, cuando un juicio oral ya comenzó y la Fiscalía busca incorporar una nueva prueba, el juez debe convocar a una audiencia con todas las partes, lo que —según el ministro— demora entre tres y cuatro meses.

Los penalistas rechazan la versión del ministro

Humberto AbantoCésar Nakazaki y Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), respondieron con publicaciones en redes sociales que desmintieron una por una las afirmaciones del ministro. Los tres coincidieron en un punto: el código no fue elaborado únicamente por litigantes, sino que en su redacción participaron jueces, fiscales y otros funcionarios públicos.

Abanto precisó luego en una entrevista con RPP que la Comisión de Alto Nivel que redactó la norma estuvo integrada por juristas de distintos frentes, entre ellos César San MartínVíctor Prado Saldarriaga —hoy juez supremo decano— y Manuel Catacora, en representación del Ministerio Público. Según el penalista, del Colegio de Abogados de Lima solo participaron dos representantes, lo que contradice la versión de que la norma respondió a intereses de litigantes particulares.

“Ha dicho cosas que revelan una pobre asesoría. Yo creo que, en el trato personal, Ernesto es un hombre apreciable. Pero esta vez lo han llevado al error, porque esta rama no es una materia que él domine o conozca”, afirmó Abanto en declaraciones a RPP.

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