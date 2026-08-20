ONP: ¿cuánto debe aportar un comerciante al mes para acceder a una pensión de jubilación de por vida?

Personal de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informa sobre la afiliación a pensiones en una galería de Mesa Redonda, Lima, como parte de su campaña para comerciantes. (Agencia Andina)

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Con 147 soles al mes —el equivalente a reservar apenas 5 soles por día— un comerciante puede acceder a una pensión de jubilación vitalicia a través del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Así lo informó Andina Noticias al dar a conocer la campaña que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) despliega actualmente en las galerías de Mesa Redonda, en Lima.

La iniciativa, denominada “Cada día suma: tu negocio es el presente. Tu pensión, tu futuro”, lleva a personal de la ONP a recorrer las 86 galerías del emporio comercial con el objetivo de sensibilizar a los comerciantes sobre la importancia de incorporarse al sistema previsional. Según Andina Noticias, el programa apunta a un sector que históricamente ha tenido baja cobertura pensionaria por su condición de trabajadores independientes.

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El decreto dispone que la ONP asumirá este año la redención de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios con cargo a su presupuesto institucional. Foto: Revista ProActivo

¿Cuántos años hay que aportar?

Para obtener una pensión de jubilación de por vida, el afiliado debe acumular un mínimo de 10 años de aportes al SNP. No se exige que sean continuos: si en algún mes el afiliado no puede pagar, puede retomar sus contribuciones posteriormente sin perder lo acumulado. Además, la ONP precisó que los aportes pueden realizarse sin incurrir en mora hasta el último día del mes siguiente al que corresponden.

El sistema también contempla protección ante situaciones de emergencia. Ante una enfermedad o accidente que impida al afiliado continuar trabajando, este puede solicitar una pensión por invalidez y acceder a un seguro de salud, ambos vigentes hasta su recuperación o de forma permanente. Para ello, debe haber aportado al menos doce meses durante los tres años previos al siniestro, de acuerdo con la información difundida por Andina Noticias.

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Los pensionistas bajo la Ley 20530 van a pasar a manos de la ONP desde septiembre. - Crédito Andina

Protección para toda la familia

El SNP extiende su cobertura más allá del titular. Si el afiliado fallece, sus familiares directos pueden acceder a pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, según el vínculo que acrediten. Esta red de protección convierte al aporte mensual en una herramienta que resguarda no solo al comerciante, sino también a su núcleo familiar.

La afiliación al sistema es accesible desde un teléfono celular. A través de la plataforma onpvirtual.pe, los interesados pueden ingresar a la opción “Mi primer aporte” y seleccionar “Quiero afiliarme voluntariamente”, sin necesidad de acudir a una oficina.

Canales digitales y presenciales para pagar

Para el pago de los aportes, la ONP habilitó múltiples vías. Entre los canales digitales figuran la billetera electrónica Interbank Negocios, los canales virtuales de Interbank y la plataforma de pago en línea de la Sunat, esta última sin requerir clave SOL.

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Quienes prefieran opciones presenciales pueden acudir a los agentes Interbank —con el código de servicio 0600203 y su documento de identidad— o a las ventanillas del Banco de la Nación, donde basta con indicar el DNI, el mes y el monto a pagar. Para consultas adicionales, la ONP dispone de la línea ONP Te Escucha al (01) 634-2222, opción 1, disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.