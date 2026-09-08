Sueldo mínimo de S/1.300 aún sin acuerdo firme: ¿Cuándo volverá a sesionar la CNT?

Se realizó la primera sesión para el aumento del sueldo mínimo en Perú. - Crédito MTPE

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El gobierno de Keiko Fujimori ya ha señalado que subirá el sueldo mínimo a S/1.300, monto que quedó a S/1.130 desde el 2025, luego de que no se acordara en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y fuera la gestión de Dina Boluarte la cual aprobó la medida.

Si bien ya el CNT ha empezado a sesionar, y tanto el sector Trabajador y Empleador validan que haya un aumento de la remuneración mínima vital (RMV), aún no hay acuerdo formal sobre el monto, la fecha y la forma en que suba este monto cada año.

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Por eso, aún en las siguiente sesiones de la CNT se definiría finalmente el incremento de la RMV. Así, según el acta de la última sesión, del pasado jueves 3 de septiembre, se confirmó que la siguiente se tendría que dar luego de la segunda quincena de este mes, a partir del 15 de septiembre se agendaría esta nueva sesión.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

Alza de RMV aún no es firme

Según el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, el Gobierno ha propuesto el aumento del sueldo mínimo, y solo busca que haya acuerdo entre el sector Trabajador y Empleador sobre esta propuesta. Pero igual si no hay acuerdo el Ejecutivo avanzaría de todos modos.

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Así, no sería tan vital que haya acuerdo en el CNT para que se apruebe esta medida, pero sí para que tenga legimitidad para trabajadores y empresas.

Por eso se busca el acuerdo, el cual aún no es firme. “Los sectores Trabajador y Empleador están de acuerdo con el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) pero, mantienen sus posiciones en disenso respecto a la recha y forma de la actualización de la misma”, señala el acta firmada de la primera sesión.

El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Solo falta que estos puntos se definan, lo que sería ya para las siguientes sesiones de este organismo. Como se recuerda, sindicatos ya anteriormente han señalado que piden que el alza se de ‘de una’ y sin que necesariamente se valide en el acuerdo en el CNT.

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El ‘desacuerdo’ en el CNT

Aún no hay acuerdo en la CNT sobre el aumento del sueldo mínimo, con respecto a dos puntos: la fecha en que se haría y la forma de actualización.

Como se sabe, el gobierno ha señalado que este aumento a S/1.300 se daría en dos tramos.

Primer tramo: Se aumentaría en S/100 para noviembre de 2026 y la RMV quedaría en S/1.230.

Segunda tramo: Se aumentaría en S/70 para abril de 2027 y la RMV llegaría a S/1.300.

Se firmaron acuerdos iniciales en el Consejo Nacional de Trabajo. - Crédito MTPE

Así, no solo con respecto a estas fechas habría “disenso”, sino también con la forma en que se daría este alza, en tramos.

La siguiente sesión

Como se sabe, la segunda sesión podría llegar tan temprano como el jueves 17 de septiembre, pero no se descarta que pueda ser una fecha posterior, si el análisis de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) demora.

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Asimismo, es a esta comisión a la cual se le ha dado la tarea de formular una propuesta para la institucionalización técnica del procedimiento y la metodología de ajuste de la RMV, “tomando en cuenta los acuerdos anteriores del CNTPE, para formular un Decreto Supremo que regule la materia, dándole un plazo que será establecido en la próxima sesión del CNTPE”.