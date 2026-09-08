Perú

Sueldo mínimo de S/1.300 aún sin acuerdo firme: ¿Cuándo volverá a sesionar la CNT?

Si bien empleadores y trabajadores sí validan que haya un aumento de la RMV, aún no se define en el Consejo Nacional de Trabajo ni se da formalmente el acuerdo

sesión del Consejo Nacional de Trabajo
Se realizó la primera sesión para el aumento del sueldo mínimo en Perú. - Crédito MTPE
Guardar

El gobierno de Keiko Fujimori ya ha señalado que subirá el sueldo mínimo a S/1.300, monto que quedó a S/1.130 desde el 2025, luego de que no se acordara en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y fuera la gestión de Dina Boluarte la cual aprobó la medida.

Si bien ya el CNT ha empezado a sesionar, y tanto el sector Trabajador y Empleador validan que haya un aumento de la remuneración mínima vital (RMV), aún no hay acuerdo formal sobre el monto, la fecha y la forma en que suba este monto cada año.

PUBLICIDAD

Por eso, aún en las siguiente sesiones de la CNT se definiría finalmente el incremento de la RMV. Así, según el acta de la última sesión, del pasado jueves 3 de septiembre, se confirmó que la siguiente se tendría que dar luego de la segunda quincena de este mes, a partir del 15 de septiembre se agendaría esta nueva sesión.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

Alza de RMV aún no es firme

Según el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, el Gobierno ha propuesto el aumento del sueldo mínimo, y solo busca que haya acuerdo entre el sector Trabajador y Empleador sobre esta propuesta. Pero igual si no hay acuerdo el Ejecutivo avanzaría de todos modos.

PUBLICIDAD

Así, no sería tan vital que haya acuerdo en el CNT para que se apruebe esta medida, pero sí para que tenga legimitidad para trabajadores y empresas.

Por eso se busca el acuerdo, el cual aún no es firme. “Los sectores Trabajador y Empleador están de acuerdo con el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) pero, mantienen sus posiciones en disenso respecto a la recha y forma de la actualización de la misma”, señala el acta firmada de la primera sesión.

Manos con billetes de 100 soles
El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Solo falta que estos puntos se definan, lo que sería ya para las siguientes sesiones de este organismo. Como se recuerda, sindicatos ya anteriormente han señalado que piden que el alza se de ‘de una’ y sin que necesariamente se valide en el acuerdo en el CNT.

El ‘desacuerdo’ en el CNT

Aún no hay acuerdo en la CNT sobre el aumento del sueldo mínimo, con respecto a dos puntos: la fecha en que se haría y la forma de actualización.

Como se sabe, el gobierno ha señalado que este aumento a S/1.300 se daría en dos tramos.

  • Primer tramo: Se aumentaría en S/100 para noviembre de 2026 y la RMV quedaría en S/1.230.
  • Segunda tramo: Se aumentaría en S/70 para abril de 2027 y la RMV llegaría a S/1.300.
Hoja de acuerdos del Consejo Nacional de Trabajo
Se firmaron acuerdos iniciales en el Consejo Nacional de Trabajo. - Crédito MTPE

Así, no solo con respecto a estas fechas habría “disenso”, sino también con la forma en que se daría este alza, en tramos.

La siguiente sesión

Como se sabe, la segunda sesión podría llegar tan temprano como el jueves 17 de septiembre, pero no se descarta que pueda ser una fecha posterior, si el análisis de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) demora.

Asimismo, es a esta comisión a la cual se le ha dado la tarea de formular una propuesta para la institucionalización técnica del procedimiento y la metodología de ajuste de la RMV, “tomando en cuenta los acuerdos anteriores del CNTPE, para formular un Decreto Supremo que regule la materia, dándole un plazo que será establecido en la próxima sesión del CNTPE”.

Temas Relacionados

Sueldo mínimoAumento de sueldo mínimoRemuneración mínima vitalMTPEperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

El árbitro FIFA dirigirá por primera vez un clásico entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’. El partido se disputará este sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La competencia por la sintonía del sábado dejó resultados distintos entre los principales programas de entretenimiento de la televisión peruana

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si se rompió el pozo millonario

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

El ministro del Interior, César Astudillo, adelantó ante el Congreso que el Ejecutivo busca acuerdos con Caracas para aumentar las expulsiones y trasladar a grupos numerosos por vía marítima. No precisó cuándo empezarían los operativos ni cómo se ejecutarían

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

La tempestad viene de afuera: Tras superar el parto político, esta es la nueva “amenaza” para las empresas peruanas, según EY

Y no es El Niño. Los nuevos competidores en un mercado cada vez más globalizado superan a la incertidumbre política entre las empresas peruanas, de acuerdo con EY Perú

La tempestad viene de afuera: Tras superar el parto político, esta es la nueva “amenaza” para las empresas peruanas, según EY
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

JNE afirma que ya identificó locales de votación en riesgo ante posibles lluvias por el Fenómeno El Niño

Adiós a leyes de pensión de maestros y gratificación CAS: TC confirma que se aplicará nuevo criterio al resolver demandas

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP una semana más: El martes 15 será pasado al retiro

ENTRETENIMIENTO

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

Rating de El reventonazo de la Chola, Yo soy y JB Noticias: ¿cuántos puntos hicieron el sábado 5 de septiembre?

Said Palao dedica extenso mensaje a Alejandra Baigorria y la sorprende con un lujoso regalo de cumpleaños: “Celebro la suerte de tenerte”

Taemin, integrante de SHINee, llega a Lima por primera vez como solista: fecha, lugar y precios de entradas

Incidente puso en riesgo el vestido de Susy Díaz para su viaje a España: se manchó durante baño de florecimmiento

André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

DEPORTES

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Se confirmó el árbitro del Alianza Lima vs Universitario: Micke Palomino, el elegido para el clásico del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 1 de la Champions League 2026/27: partidos, horarios y canales TV en Perú de la fase de la liga

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

“Acción temeraria, pero roja no es”: la sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos