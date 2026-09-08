Perú

Amenazó con armas y difundir un video íntimo: así operaba el tiktoker detenido por extorsión en Lima

El detenido habría enviado filmaciones del inmueble del agraviado y advertencias contra él y su padre, según la División de Investigación de Extorsiones de la PNP

Una pareja de tiktokers, identificados como Abel Hames Abad y María Fernanda Pérez, fue capturada por la policía tras extorsionar a un empresario. La víctima, expareja de la mujer, fue amenazada con la difusión de un video íntimo si no pagaba una fuerte suma de dinero. Video: ATV Noticias
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Abel James Abad Valladares, conocido en redes sociales como ‘You You’, y a María Fernanda Pérez Zapata, alias ‘Máfer’, por la presunta extorsión a un empresario del rubro audiovisual mediante amenazas de muerte y la difusión de un video íntimo. Según la investigación policial, la víctima depositó 10 mil soles tras recibir mensajes, videos de armas de fuego y grabaciones de su vivienda.

El caso quedó a cargo de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). El coronel PNP Holger Obando, jefe de esa unidad, explicó que las amenazas comenzaron luego de que terminara la relación sentimental entre el empresario y Pérez Zapata.

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De acuerdo con la versión policial, durante el vínculo la víctima compartió con su entonces pareja un video de contenido íntimo. Tiempo después, el empresario comenzó a recibir mensajes en los que le exigían dinero a cambio de no publicar ese material en redes sociales.

Detuvieron a un tiktoker acusado de extorsionar a un empresario con un video íntimo
Detuvieron a un tiktoker acusado de extorsionar a un empresario con un video íntimo| Foto: ATV

Así operaba el tiktoker envuelto en la extorsión

Obando señaló que, en una primera etapa, los mensajes se concentraron en la amenaza de divulgar el video. La situación se agravó cuando los autores del presunto delito comenzaron a enviarle a la víctima imágenes y grabaciones en las que aparecían armas de fuego.

También le habrían remitido videos tomados en las inmediaciones de su domicilio, lo que llevó a la Policía a considerar que existieron acciones de marcaje y reglaje. Las amenazas incluyeron referencias a posibles ataques contra el empresario y su padre.

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“Se inicia ‘dame dinero porque voy a subir tu video íntimo a las redes sociales’”, explicó el coronel Obando. Según el jefe policial, ante la falta de respuesta inmediata, el caso pasó de un presunto chantaje a un escenario de extorsión, con exigencias económicas y amenazas directas.

Los presuntos extorsionadores llegaron a pedir 50 mil soles. Luego habrían planteado una reducción a 30 mil soles, pero la víctima al final accedió a un depósito de 10 mil soles en una cuenta bancaria.

La Policía identificó amenazas de muerte, imágenes de armas y grabaciones del domicilio de la víctima, que entregó 10 mil soles tras recibir exigencias económicas
La Policía identificó amenazas de muerte, imágenes de armas y grabaciones del domicilio de la víctima, que entregó 10 mil soles tras recibir exigencias económicas| Foto: Panamericana

La Policía incautó dinero y dos teléfonos durante la intervención

La investigación permitió seguir el rastro de la cuenta a la que se envió el dinero. Con esos elementos, agentes de la División de Investigación de Extorsiones intervinieron a Abad Valladares en una tienda de calzado de San Martín de Porres, donde se encontraba acompañado por Pérez Zapata.

Durante la detención, la Policía incautó alrededor de siete mil soles en efectivo, suma que, de acuerdo con la hipótesis preliminar, correspondería a parte del pago realizado por el empresario. Obando afirmó que los detenidos indicaron que habrían gastado cerca de tres mil soles en compras efectuadas en centros comerciales.

Los agentes también hallaron el teléfono desde el que se habrían enviado los mensajes amenazantes y el material íntimo utilizado para presionar a la víctima. Además, encontraron el celular de Pérez Zapata, dispositivo que ella había dicho que se le había perdido o que había sido robado.

Según Obando, la víctima le preguntó cómo terceros podían tener acceso al video si ella era la única persona que lo había recibido.

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