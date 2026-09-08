Perú

¿Qué falta para el aumento de sueldo mínimo a S/1.300? Este es el ‘desacuerdo’ en el CNT

El gobierno confía en que para noviembre ya se vea el aumento de S/100 al la remuneración mínima vital y en abril de 2027 se de el siguiente monto, de S/70. Pero sobre esto sería el desacuerdo entre empleadores y trabajadores

Manos con billetes de 100 soles
El aumento será de S/170, un alza de 15%, superior a las realizadas anteriormente por los últimos mandatarios. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
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El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo sesionó el pasado jueves 3 de septiembre, luego de dos años, en 2024, donde no se logró acuerdo sobre el aumento del sueldo mínimo (y que terminó en manos de la entonces presidenta Dina Boluarte).

Pero esta vez, dado que fue el mismo gobierno que fue con una propuesta exacta, de aumentar la remuneración mínima vital a S/1.300, ahora se ha logrado que tanto el sector trabajador como el empleador sí estén de acuerdo con el monto de aumento. Sin embargo, sí hay diferencia con respecto a dos puntos, lo que será materia de las siguientes sesiones.

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“Los sectores Trabajador y Empleador están de acuerdo con el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) pero, mantienen sus posiciones en disenso respecto a la recha y forma de la actualización de la misma”, señala el acta firmada de la primera sesión. Ahora falta que estos puntos se definan, lo que sería ya para las siguientes sesiones de este organismo.

sesión del Consejo Nacional de Trabajo
Se realizó la primera sesión para el aumento del sueldo mínimo en Perú. - Crédito MTPE

Desacuerdo en el CNTPE

Los representantes de los trabajadores peruanos y las empresas participaron en la sesión del Consejo Nacional de Trabajo el pasado jueves 3 de septiembre, junto a los funcionarios y el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

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Si bien en los acuerdos de la sesión se señala que tanto los trabajadores como los empleadores están de acuerdo con el aumento del sueldo mínimo, necesariamente no hay consenso con la propuesta del Ejecutivo.

Como se recuerda, esta contempla subir el sueldo mínimo de S/1.130 a S/1.300, en dos tramos, uno con un aumento de S/100 para noviembre y otro de S/70 para abril de 2027, según lo que busca y calcula el Gobierno.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

Sin embargo, los trabajadores y empleados están en desacuerdo sobre la “fecha y forma de actualización”. Esto haría referencia exactamente al momento en que se haría efectivo el aumento.

Ya anteriormente, sindicatos habían señalado que el alza del sueldo mínimo debería hacerse de una y no en tramos. Con respecto al sector empresarial no se conoce a qué se debería el desacuerdo exacto, si es con lo planteado con el gobierno, o con lo que buscaría el sector Trabajador.

Habrá otra sesión en septiembre

Aún no está confirmada la siguiente fecha de la siguiente sesión, pero según la acta de acuerdos firmada en la primera sesión se ha revelado que se haría en la segunda quincena del mes de septiembre. Este mismo mes.

Hoja de acuerdos del Consejo Nacional de Trabajo
Se firmaron acuerdos iniciales en el Consejo Nacional de Trabajo. - Crédito MTPE

Es decir, dado que la primera sesión se dio en la primera quincena, el jueves 3 de septiembre, la segunda sesión podría llegar tan temprano como el jueves 17 de septiembre, pero no se descarta que pueda ser una fecha posterior, si el análisis de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) demora.

Como se recuerda, a esta comisión se le ha dado la tarea de formular una propuesta para la institucionalización técnica del procedimiento y la metodología de ajuste de la RMV, “tomando en cuenta los acuerdos anteriores del CNTPE, para formular un Decreto Supremo que regule la materia, dándole un plazo que será establecido en la próxima sesión del CNTPE”.

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