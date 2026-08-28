Perú

Aumento de sueldo mínimo empieza su camino en la CNT este 3 de septiembre: Esta es la agenda

El gobierno ya resaltó que en el pedido de facultades no habrá nada relacionado al incremento de la remuneración mínima vital. Esto se verá desde el Ejecutivo con el Consejo Nacional de Trabajo

Mano con billetes de 100 soles
Ya empiezan las discusiones para el alza del sueldo mínimo vital. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
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Ya en menos de una semana iniciará la discusión y negociación del alza de la remuneración mínima vital a S/1.300. La sesión inicial del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) tendrá lugar el jueves 3 de septiembre y ya se ha convocado a todas las partes —representantes de empresarios, de sindicatos de trabajadores y del Ejecutivo— para avanzar con el aumento de sueldo mínimo.

El Gobierno llevará su propuesta de subirlo a S/1.300 en dos tramos: uno hacia este año (noviembre tentativamente) con una RMV de S/1.230, y otro al siguiente año, luego de pasado el fenómeno El Niño, para completar el monto de S/1.300. Pero esto aún tomará tiempo de cumplirse en la CNT, según sugiere la agenda de esta sesión inicial (la sesión extraordinaria N° 49):

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  1. Verificación de Quórum
  2. Informes y pedidos del sector Gobierno
  3. Informes y pedidos del Sector Trabajador
  4. Informes y pedidos del Sector Empleador
  5. Orden del Día
  6. Acuerdos: serán definidos en la sesión.
Juan Sheput
Juan Sheput ratificó al secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y convocó a la primera sesión. - Crédito MTPE

La agenda del Consejo Nacional de Trabajo

En la sección informes y pedidos del sector Gobierno, es donde la gestión actual presentará informes sobre tres temas principales, el último será el del alza de la remuneración mínima vital.

  1. Primero se dará la presentación de acciones frente al fenómeno de El Niño
  2. Luego se expondrá sobre el futuro de la transformación del mundo del trabajo
  3. Finalmente vendrá la presentación del proceso de diálogo sobre la Remuneración Mínima.

Por otro lado, los pedidos e informes delo sector trabajador y el empleador se harán ahí mismo en la sesión del CNT, así como los acuerdos finales.

Keiko Fujimori
El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

Pero la parte más importante vendrá con la orden del día, que es donde se encargará el proceso del diálogo del alza de la RMV a la comisión a cargo.

  1. Encargar a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos realizar el proceso de diálogo tripartito respecto a la Remuneración Mínima
  2. Articular acciones frente al posible impacto en el empleo por el fenómeno de El Niño.

Cabe recordar que la convocatoria se dará en el quinto piso del MTPE el jueves 3 de setiembre de 2026 a las 9:00 a. m. en la Sala Matías Manzanilla.

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Aumento en dos tramos

Como se recuerda, luego del anuncio de Fujimori de subir la RMV a S/1.300, sus ministros ya han estado detallando cómo se daría esta subida. En una última entrevista en Latina, el titular del MEF, Elmer Cuba, detalló los meses tentativos para este aumento, según lo que calcula el Gobierno. Pero sí aclaró que esto aún es en condicional, aún “no está definido”.

Manos agarrando billetes de soles
El sueldo mínimo regresa al Consejo Nacional de Trabajo para acordarse entre trabajadores y empresas. - Crédito Andina

“Puede ser entre octubre y noviembre los primeros S/100 y después de que pase fenómeno El Niño [los S/70]. Abril de 2027 y noviembre de 2026”, calculó Cuba.

¿Qué significa esto para los trabajadores que reciben la RMV (y montos entre el mínimo de S/1.130 hasta antes de S/1.300)? Básicamente que por el trabajo de esos meses se percibirá ya el nuevo monto.

Si se toma estos meses tentativos comentados por el MEF, así se aplicaría la nueva RMV:

  • Desde el 1 de noviembre se aplica la RMV de S/1.230 (alza de S/100), y por las labores de ese mes se percibirá este monto, ya sea que lo perciban los trabajadores en dos pagos, por cada quincena, o a fines del mes
  • Desde el 1 de abril se aplica la RMV de S/1.300 (alza de S/70), y por las labores de ese mes se percibirá este monto, ya sea que lo perciban los trabajadores en dos pagos, por cada quincena, o a fines del mes.

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