Perú

Incidente puso en riesgo el vestido de Susy Díaz para su viaje a España: se manchó durante baño de florecimmiento

Una sustancia negra cayó sobre la prenda roja durante una actividad en Gamarra, pero especialistas textiles lograron restaurarla antes de la próxima cita de la artista con latinos residentes en Europa

Susy Díaz casi pierde el vestido que llevará a España por un ritual de florecimiento
Susy Díaz casi pierde el vestido que llevará a España por un ritual de florecimiento
Guardar

La presentación del atuendo que Susy Díaz usará en una cena de gala en España estuvo a punto de terminar con el vestido inutilizado, luego de que el líquido empleado durante un ritual de florecimiento cayera sobre la prenda. El incidente ocurrió en el Emporio Comercial de Gamarra, en La Victoria, donde emprendedores textiles intervinieron para retirar las manchas y recuperar el diseño antes del viaje de la artista.

La excongresista llegó al taller de la diseñadora Bryseida Casablanca para probarse y presentar el vestido rojo que planea llevar a una actividad con la comunidad latina en territorio español. La jornada incluyó la presencia del maestro Chunga, chamán de la artista, quien realizó una ceremonia para desearle fortuna en sus próximos compromisos internacionales.

PUBLICIDAD

Durante el ritual, un líquido de color negro cayó de forma accidental sobre la tela. El vestido, que Díaz ya llevaba puesto, quedó manchado ante los periodistas y asistentes que presenciaban la presentación. La situación generó preocupación en la artista, quien señaló que la prenda era el resultado de varias horas de trabajo de su diseñadora.

Este ha sido un momento de estrés para mí. Imagínense todo el esfuerzo de mi diseñadora y las horas invertidas en un hermoso vestido”, manifestó Susy Díaz después del incidente.

Emprendedores de Gamarra recuperaron la prenda

Tras el percance, los emprendedores del sector textil que participaron en la actividad evaluaron el estado del vestido y buscaron una solución para retirar las manchas. La prenda pudo ser restaurada, por lo que la artista confirmó que podrá incluirla en su equipaje para España.

PUBLICIDAD

Díaz destacó la capacidad de los trabajadores de Gamarra para resolver el problema. “Felizmente, aquí en Gamarra son unos genios y podré llevar a mi viaje este hermoso vestido rojo”, afirmó.

El vestido había sido elaborado de manera exclusiva para la cena de gala a la que fue invitada por integrantes de la comunidad peruana y latina en España. La artista no precisó la fecha del viaje ni la ciudad donde se realizará el encuentro, aunque sostuvo que sus planes fuera del país se mantienen sin cambios.

La presencia de Susy Díaz en el emporio comercial provocó la atención de comerciantes, visitantes y medios de espectáculos. La artista acudió con el objetivo de revelar el diseño que utilizará en Europa, pero la ceremonia de florecimiento desplazó el foco de la actividad hacia el accidente con la prenda.

Susy Díaz casi pierde el vestido que llevará a España por un ritual de florecimiento
Susy Díaz casi pierde el vestido que llevará a España por un ritual de florecimiento

Susy Díaz prepara su llegada a España para una cena con migrantes latinos

El viaje de Susy Díaz responde a una invitación de sus seguidores en España. La artista señaló que atenderá una actividad vinculada con la comunidad latina residente en ese país, donde espera reencontrarse con migrantes peruanos y admiradores.

La figura televisiva aseguró que mantiene su agenda internacional y que la recuperación del vestido evitó un cambio de planes. La prenda roja será parte de la imagen que proyectará durante la cena de gala, una de las actividades previstas en su visita a Europa.

En medio de la presentación, Díaz también habló sobre su situación sentimental. La artista, próxima a cumplir 63 años, dijo que no busca mantener económicamente a una pareja y planteó sus condiciones para iniciar una relación.

Ya no estoy para mantener a nadie, mi nueva pareja tiene que dar todo y tratarme como una reina”, expresó. Sus declaraciones se produjeron después de que fuera consultada sobre la posibilidad de conocer a alguien en esta nueva etapa de su vida.

La llamada que conmovió a Susy Díaz: “Monique no tenía ni para el menú”. Captura: Facebook Monique Pardo.
Susy Díaz prepara su llegada a España para una cena con migrantes latinos

Díaz dejó claro que no está de acuerdo con dividir los gastos de una relación en partes iguales. “Conmigo no vale el 50/50”, afirmó al referirse a un vínculo previo. También recordó una experiencia que, según contó, la llevó a terminar el contacto con esa persona.

Nunca más les vuelvo a hablar. El mero loco quiso hacerme la pagadini, pero lo boté”, añadió la excongresista, sin brindar más detalles sobre la identidad del aludido.

Celebrará sus 63 años en Europa

Susy Díaz celebrará sus 63 años en Europa, donde recibirá un homenaje de la comunidad latina residente en España. La artista peruana viajará en septiembre para asistir a una cena de gala y recorrer diversos países durante unas vacaciones de un mes.

La excongresista lucirá un vestido rojo confeccionado por una diseñadora de Gamarra, en La Victoria. “Estoy feliz de recibir este reconocimiento”, expresó.

Susy Díaz confirmó con ADN que sí es hija biológica de su padre: “Ya no tengo que estar buscando”
Susy Díaz celebrará sus 63 años en Europa.

Temas Relacionados

Susy Díazperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

El secretario de Estado del gobierno de Donald Trump visitará el Perú esta semana para discutir temas como seguridad e inversión minera

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tras la goleada a Los Chankas, los ‘cerveceros’ buscarán meterse en lucha por el título frente los moqueguanos en su condición de visita. Conoce los detalles del vibrante cotejo

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Argentina por fecha 1

El certamen se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, con la ‘bicolor’ entre las seis selecciones participantes. Revisa aquí la clasificación conforme avance cada partido

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Argentina por fecha 1

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

La figura brasileña recordó sus experiencias en Perú y dio detalles sobre su recuperación tras una prolongada lesión

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

Amenazó con armas y difundir un video íntimo: así operaba el tiktoker detenido por extorsión en Lima

El detenido habría enviado filmaciones del inmueble del agraviado y advertencias contra él y su padre, según la División de Investigación de Extorsiones de la PNP

Amenazó con armas y difundir un video íntimo: así operaba el tiktoker detenido por extorsión en Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Marco Rubio anuncia el ingreso del Perú al Escudo de las Américas previo a su llegada al país

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP una semana más: El martes 15 será pasado al retiro

“Los homicidios no nos han sobrepasado”: Ministro Astudillo insiste en que la ola criminal es un problema de percepción ciudadana

Partidos exigen al JNE fijar postura sobre intento de Rafael López Aliaga de reelegirse pese a prohibición

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

ENTRETENIMIENTO

André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

Pamela López revela que pidió a Christian Cueva hacerse cargo de sus hijos los fines de semana: “Trabajo muchísimo”

Tefi Valenzuela anunció que se casará tras recibir anillo de su novio estadounidense

Animalistas responden a Alejandra Baigorria tras acusación de interés político: “No es política, es cuestión de humanidad”

ASPPA llegó a albergue de Chaclacayo tras llamado de Magaly Medina y lleva comida y medicina para los animales: “No están solos, esto es crueldad”

DEPORTES

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del choque por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Argentina por fecha 1

Gabi Guimarães, capitana de Brasil, confesó su amor por Perú y sus objetivos en el Sudamericano de Vóley 2026

Erick Delgado le envió consejo a Alejandro Duarte tras error con Alianza Lima ante Juan Pablo II: “Le está jugando en contra”

Natalia Málaga respondió a Gaby Pérez del Solar tras elogios y criticó el presente del vóley peruano: “Se distraen en el camerino maquillándose”