Incidente puso en riesgo el vestido de Susy Díaz para su viaje a España: se manchó durante baño de florecimmiento

Susy Díaz casi pierde el vestido que llevará a España por un ritual de florecimiento

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La presentación del atuendo que Susy Díaz usará en una cena de gala en España estuvo a punto de terminar con el vestido inutilizado, luego de que el líquido empleado durante un ritual de florecimiento cayera sobre la prenda. El incidente ocurrió en el Emporio Comercial de Gamarra, en La Victoria, donde emprendedores textiles intervinieron para retirar las manchas y recuperar el diseño antes del viaje de la artista.

La excongresista llegó al taller de la diseñadora Bryseida Casablanca para probarse y presentar el vestido rojo que planea llevar a una actividad con la comunidad latina en territorio español. La jornada incluyó la presencia del maestro Chunga, chamán de la artista, quien realizó una ceremonia para desearle fortuna en sus próximos compromisos internacionales.

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Durante el ritual, un líquido de color negro cayó de forma accidental sobre la tela. El vestido, que Díaz ya llevaba puesto, quedó manchado ante los periodistas y asistentes que presenciaban la presentación. La situación generó preocupación en la artista, quien señaló que la prenda era el resultado de varias horas de trabajo de su diseñadora.

“Este ha sido un momento de estrés para mí. Imagínense todo el esfuerzo de mi diseñadora y las horas invertidas en un hermoso vestido”, manifestó Susy Díaz después del incidente.

Emprendedores de Gamarra recuperaron la prenda

Tras el percance, los emprendedores del sector textil que participaron en la actividad evaluaron el estado del vestido y buscaron una solución para retirar las manchas. La prenda pudo ser restaurada, por lo que la artista confirmó que podrá incluirla en su equipaje para España.

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Díaz destacó la capacidad de los trabajadores de Gamarra para resolver el problema. “Felizmente, aquí en Gamarra son unos genios y podré llevar a mi viaje este hermoso vestido rojo”, afirmó.

El vestido había sido elaborado de manera exclusiva para la cena de gala a la que fue invitada por integrantes de la comunidad peruana y latina en España. La artista no precisó la fecha del viaje ni la ciudad donde se realizará el encuentro, aunque sostuvo que sus planes fuera del país se mantienen sin cambios.

La presencia de Susy Díaz en el emporio comercial provocó la atención de comerciantes, visitantes y medios de espectáculos. La artista acudió con el objetivo de revelar el diseño que utilizará en Europa, pero la ceremonia de florecimiento desplazó el foco de la actividad hacia el accidente con la prenda.

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Susy Díaz casi pierde el vestido que llevará a España por un ritual de florecimiento

Susy Díaz prepara su llegada a España para una cena con migrantes latinos

El viaje de Susy Díaz responde a una invitación de sus seguidores en España. La artista señaló que atenderá una actividad vinculada con la comunidad latina residente en ese país, donde espera reencontrarse con migrantes peruanos y admiradores.

La figura televisiva aseguró que mantiene su agenda internacional y que la recuperación del vestido evitó un cambio de planes. La prenda roja será parte de la imagen que proyectará durante la cena de gala, una de las actividades previstas en su visita a Europa.

En medio de la presentación, Díaz también habló sobre su situación sentimental. La artista, próxima a cumplir 63 años, dijo que no busca mantener económicamente a una pareja y planteó sus condiciones para iniciar una relación.

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“Ya no estoy para mantener a nadie, mi nueva pareja tiene que dar todo y tratarme como una reina”, expresó. Sus declaraciones se produjeron después de que fuera consultada sobre la posibilidad de conocer a alguien en esta nueva etapa de su vida.

Susy Díaz prepara su llegada a España para una cena con migrantes latinos

Díaz dejó claro que no está de acuerdo con dividir los gastos de una relación en partes iguales. “Conmigo no vale el 50/50”, afirmó al referirse a un vínculo previo. También recordó una experiencia que, según contó, la llevó a terminar el contacto con esa persona.

“Nunca más les vuelvo a hablar. El mero loco quiso hacerme la pagadini, pero lo boté”, añadió la excongresista, sin brindar más detalles sobre la identidad del aludido.

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Celebrará sus 63 años en Europa

Susy Díaz celebrará sus 63 años en Europa, donde recibirá un homenaje de la comunidad latina residente en España. La artista peruana viajará en septiembre para asistir a una cena de gala y recorrer diversos países durante unas vacaciones de un mes.

La excongresista lucirá un vestido rojo confeccionado por una diseñadora de Gamarra, en La Victoria. “Estoy feliz de recibir este reconocimiento”, expresó.

Susy Díaz celebrará sus 63 años en Europa.