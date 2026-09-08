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“Acción temeraria, pero roja no es”: la sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima

Desde CONAR divulgaron las evidencias de la infracción de Nilton Ramírez sobre el lateral derecho del club ‘blanquiazul’, que emitió un fuerte comunicado

Se revelaron los audios que explicaron la falta del golpe de Nilton Ramírez sobre el 'Rayo' en Chongoyape. (Video: L1 MAX)
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Alianza Lima empató de visita ante Juan Pablo II, un resultado que dejó inconforme al cuadro blanquiazul, sobre todo por el golpe de Nilton Ramírez sobre Luis Advíncula casi al comienzo del partido y que pudo haber incidido en el tiempo restante. Sin embargo, los audios del VAR fueron revelados recientemente en redes sociales, explicando lo que ocurrió en la cancha del estadio de Chongoyape.

La secuencia ocurrió a los seis minutos, durante una disputa entre ambos futbolistas. Los dos cayeron al césped y el árbitro Joel Alarcón cobró tiro libre directo a favor del elenco ‘íntimo’. El chequeo incluyó imágenes desde distintos ángulos y a diferentes velocidades. La evaluación determinó que el jugador del conjunto ‘norteño’ bajó el pie derecho cuando tenía los brazos apoyados sobre el campo y golpeó a su adversario en el muslo.

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“Se ve un posible golpe ahí”, advirtió el responsable del VAR, Rudy Méndez, al iniciar la revisión de las imágenes. En tanto, el juez principal respondió que ya había identificado la infracción en la cancha. “Sí, yo veo la falta, pero no es una agresión, yo lo veo”, sostuvo durante el diálogo con la cabina.

Méndez profundizó su evaluación tras observar las repeticiones. “Quiere bajar el pie. El número 15 (Nilton Ramírez) hace un movimiento con el pie hacia abajo para poder apoyar, porque está con los dos brazos sostenidos en el suelo”, explicó.

La sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada de Nilton Ramírez a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima. - captura: L1 MAX
La sorpresiva revelación del audio del VAR sobre la patada de Nilton Ramírez a Luis Advíncula en Juan Pablo II vs Alianza Lima. - captura: L1 MAX

El encargado del VAR definió esa conducta como “un movimiento temerario”. La calificación coincidió con el criterio que exige una falta sancionable, aunque sin llegar a una conducta violenta que justifique la expulsión.

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Jesús Sánchez, quien estuvo como asistente del VAR, fue directo al analizar la posibilidad de una tarjeta roja. “Roja no es”, afirmó, para luego reconocer la acción en otra escena.

En eso, Rudy Méndez solicitó observar la jugada en velocidad normal. Tras esa revisión, sostuvo que se trataba de “un golpe temerario con el pie derecho” y precisó que Ramírez “golpea con el taco en el muslo”. Pero Sánchez mantuvo su conclusión y vinculó el criterio disciplinario con la disputa por el balón. “Para mí no es roja por el contexto del balón antes. Listo”, manifestó.

La cabina también confirmó cuál había sido la decisión original de Joel Alarcón. Ante la consulta de Méndez sobre la sanción en campo, Sánchez respondió: “Tiro libre, nada más”.

La determinación no se modificó. Méndez volvió a señalar que la revisión mostraba “una acción temeraria”, mientras que Sánchez ratificó: “Sí, acción temeraria es lo que también veo. Correcto”.

Esto dijo el mediocampista ecuatoriano tras amargo resultado para los 'blanquiazules' - Crédito: L1MAX.

Comunicado de Alianza Lima sobre errores arbitrales en el Torneo Clausura 2026

Tras el empate ante Juan Pablo II, Alianza Lima difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y rechazo por los errores arbitrales que, según el club, se registraron tanto en el campo como en el VAR durante el Torneo Clausura 2026.

La institución anunció que presentará un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros. El escrito remarcó que será la segunda presentación de ese tipo que realiza el club en el actual certamen, recordando el primer reclamo que fue presentado después de la fecha 2. “Seis fechas después, sin embargo, los errores persisten, y urge que la Comisión asuma la gravedad del problema y tome medidas efectivas para solucionarlo”, se lee.

La dirigencia ‘victoriana’ también “solicitará que la Comisión informe sobre los criterios que rigen el proceso de designación arbitral en el torneo y sobre las consecuencias que tienen los errores identificados en la evaluación y programación posterior de las ternas involucradas”.

El comunicado cerró con un mensaje hacia la próxima jornada ante Universitario de Deportes y el resto del campeonato. La institución afirmó que su directiva, sus socios e hinchas estarán atentos al proceso, a la vez que ratificó su respeto por la institucionalidad del fútbol peruano y por la igualdad de condiciones en la competencia.

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