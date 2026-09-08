André Bankoff responde a Rafael Cardozo tras comentarios sobre su matrimonio con Carol Reali: “Dios los bendiga”

André Bankoff responde a los comentarios de Rafael Cardozo tras su reciente matrimonio con la modelo Carol Reali.

Guardar

La reciente boda civil de Carol Reali, conocida como Cachaza, y André Bankoff volvió a poner en escena las declaraciones de Rafael Cardozo sobre la nueva etapa sentimental de su expareja. El modelo brasileño fue consultado antes de la ceremonia y prefirió mantenerse al margen de un acontecimiento que, según remarcó, no le corresponde comentar.

Cardozo, quien mantuvo una relación de varios años con Cachaza, respondió a las preguntas del programa Arriba Mi Gente sobre el matrimonio de la modelo brasileña. Lejos de enviar un mensaje de felicitación, dejó clara su decisión de no involucrarse en la vida privada de quien fue su pareja.

PUBLICIDAD

“Yo soy el ex. El ex no tiene que opinar. Tampoco quiero la bendición de mi ex para mi vida, así que no opino, no deseo nada”, manifestó frente a las cámaras del espacio televisivo.

Rafael Cardozo afirmó que no se siente afectado por la boda de su expareja, Cachaza, con André Bankoff.

Sus palabras llegaron en medio de la expectativa que generó el anuncio de la boda entre Cachaza y André Bankoff. La pareja formalizó su vínculo en Brasil, donde reunió a familiares, amistades cercanas y testigos para una ceremonia de carácter privado.

Durante la conversación, Rafael Cardozo también se refirió a las preguntas que suelen aparecer cada vez que se habla de su antigua relación con la exintegrante de Esto es Guerra. En especial, abordó los comentarios acerca de por qué no llegó a casarse con ella durante los años que compartieron.

El exchico reality sostuvo que la continuidad de una relación no depende de una firma ni de una ceremonia. Para él, los compromisos legales no aseguran que una pareja permanezca unida con el paso del tiempo.

PUBLICIDAD

“Firmar un papel no es que ‘wow’, no garantiza nada. Hay mucha gente que se casa y termina”, afirmó al ser consultado por la posibilidad de formalizar una relación.

Rafael Cardozo y su reacción tras la boda de Cachaza y André Bankoff: “Firmar un papel no garantiza nada”

Las declaraciones generaron reacciones en redes sociales luego de que se difundiera la noticia del matrimonio de Cachaza. Algunos usuarios interpretaron que Cardozo buscaba marcar distancia de una etapa que ya considera cerrada, mientras otros retomaron el debate sobre el extenso romance que ambos mantuvieron antes de su separación.

André Bankoff, por su parte, también recibió mensajes relacionados con los comentarios de Rafael Cardozo. El actor brasileño evitó confrontar con la expareja de su ahora esposa y optó por responder con un mensaje breve en una publicación de Infobae Perú en Instagram.

PUBLICIDAD

“Gracias por todo cariño, Dios los bendiga siempre”, escribió Bankoff en la sección de comentarios. Su respuesta fue tomada por varios seguidores como una forma de agradecer las muestras de afecto sin alimentar una controversia alrededor de la boda.

El actor André Bankoff reacciona en redes sociales a una publicación sobre las declaraciones de Rafael Cardozo acerca de su matrimonio con Carol Reali.

El tierno mensaje de Cachaza a su esposo André Bankoff tras su matrimonio

Tras la firma del acta matrimonial, Cachaza compartió nuevas fotografías de ese día y dedicó unas palabras a André Bankoff. En una de las imágenes, el actor aparece observando a la modelo durante la ceremonia, mientras ambos permanecen frente a los documentos del enlace civil.

“Deseo que cada una encuentre a alguien que les mire así por el resto de sus vidas. Te amo, esposo mío”, escribió la brasileña en sus redes sociales junto a la postal.

La publicación recibió comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento peruano, quienes felicitaron a la pareja por la decisión de formalizar su relación. El matrimonio se conoció además en un momento particular para ambos, ya que esperan a su primer hijo.

Carol Reali publica una fotografía junto a André Bankoff tras su matrimonio acompañada por un mensaje dedicado a su esposo. (Carol Reali)

Las imágenes difundidas por Carol Reali mostraron el ambiente reservado de la ceremonia en Brasil. Después de cumplir con el trámite civil, los recién casados compartieron un almuerzo con los invitados que asistieron al encuentro.

PUBLICIDAD

La modelo también publicó un video con fragmentos de la firma y de la celebración posterior. En las escenas se aprecia a la pareja junto a sus familiares y personas cercanas, quienes fueron parte de la jornada.

Con estas publicaciones, Cachaza y André Bankoff dejaron ver algunos momentos de su matrimonio civil, mientras se preparan para la llegada de su primer bebé.