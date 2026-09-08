Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP este martes 8 de setiembre

El Instituto Geofísico del Perú ha advertido sobre la alta probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud mayor a 8 en Lima. Conoce los detalles de esta advertencia y por qué la preparación es más importante que la predicción.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene este martes 8 de setiembre el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), organismo encargado de procesar la información recogida por la Red Sísmica Nacional y emitir los reportes oficiales sobre los movimientos que ocurren en el país.

Cada reporte permite conocer datos como la magnitud, hora del evento, ubicación del epicentro, profundidad e intensidad con la que fue percibido en determinadas localidades. La información oficial resulta especialmente importante ante la circulación de versiones no confirmadas en redes sociales después de un movimiento telúrico. El IGP recuerda que los sismos no pueden predecirse indicando una fecha y hora determinadas.