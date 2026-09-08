Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP este martes 8 de setiembre

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene este martes 8 de setiembre el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), organismo encargado de procesar la información recogida por la Red Sísmica Nacional y emitir los reportes oficiales sobre los movimientos que ocurren en el país.
Cada reporte permite conocer datos como la magnitud, hora del evento, ubicación del epicentro, profundidad e intensidad con la que fue percibido en determinadas localidades. La información oficial resulta especialmente importante ante la circulación de versiones no confirmadas en redes sociales después de un movimiento telúrico. El IGP recuerda que los sismos no pueden predecirse indicando una fecha y hora determinadas.
Madrugada movida en Caylloma: temblor de 3.4 en Arequipa
Durante la madrugada de este martes 8 de septiembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.4 en la región Arequipa. El movimiento telúrico ocurrió a las 00:29:32 horas, con epicentro localizado a 5 kilómetros al noroeste de Huambo, en la provincia de Caylloma. El evento presentó una profundidad de 14 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.
La intensidad máxima alcanzó el grado II-III en la escala de Mercalli Modificada, registrada en la localidad de Huambo. Este nivel corresponde a una vibración débil a leve, percibida únicamente por algunas personas en reposo o ubicadas en pisos altos de las edificaciones. El IGP no reportó daños ni afectados a causa del movimiento.
Último sismo reportado en el Callao antes de iniciar la jornada del martes
El último movimiento registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) durante la jornada del lunes 7 de setiembre ocurrió a las 22:29:53 horas en la Provincia Constitucional del Callao. El sismo alcanzó una magnitud de 3.5.
De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó a 13 kilómetros al oeste del Callao y tuvo una profundidad de 48 kilómetros. La intensidad máxima fue de II-III en la escala de Mercalli Modificada en el Callao, nivel asociado a una percepción leve del movimiento.
Este fue el último evento sísmico consignado por el IGP antes del inicio del martes 8 de setiembre. Los nuevos movimientos registrados durante la jornada serán incorporados conforme el organismo emita sus reportes oficiales.
¿Por qué se registran tantos sismos en Perú?
Perú se encuentra en una de las regiones de mayor actividad sísmica del planeta. Frente a su costa ocurre el proceso de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, una interacción tectónica responsable de buena parte de los terremotos registrados históricamente en el país.
La ocurrencia frecuente de movimientos no significa necesariamente que exista una anomalía ni que un sismo anuncie otro de mayor magnitud. Cada evento debe analizarse individualmente considerando su ubicación, profundidad, magnitud y origen tectónico.
Por esa razón, la presencia de varios movimientos en distintos puntos del país —o incluso en otros países de Sudamérica— durante un periodo cercano no permite afirmar que estén conectados entre sí.
Magnitud, intensidad y profundidad: qué significa cada dato
La magnitud expresa la cantidad de energía liberada durante un sismo y constituye un valor único para cada evento. La intensidad, en cambio, describe los efectos y la manera en que el movimiento fue percibido en determinados lugares, por lo que puede variar según la distancia al epicentro y otras condiciones.
La profundidad también influye en cómo se siente un movimiento. Un sismo superficial puede ser percibido con mayor fuerza cerca del epicentro, mientras que uno más profundo puede sentirse en una zona geográfica más amplia.
Los efectos de un evento no dependen únicamente de su magnitud. También intervienen la profundidad, la distancia al epicentro, las características del suelo y la vulnerabilidad de las construcciones.
¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto?
No existe actualmente un método científico capaz de determinar el día, la hora y el lugar exactos en los que ocurrirá un terremoto. Esta advertencia cobra especial relevancia frente a publicaciones que circulan periódicamente en redes sociales anunciando supuestos sismos futuros.
Los especialistas sí pueden identificar zonas donde existe acumulación de energía y evaluar escenarios de riesgo a partir de información geológica y geodésica, pero esto no equivale a una predicción.
Por ello, ante mensajes que anuncien una fecha específica para un terremoto, la recomendación es comprobar si la información proviene de fuentes oficiales antes de compartirla.
¿Qué hacer durante un sismo?
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y ubicarse en las zonas seguras previamente identificadas. Si el movimiento es tan fuerte que dificulta mantenerse de pie, se aconseja agacharse, cubrirse y sujetarse para reducir el riesgo de caídas o golpes provocados por objetos.
Una vez finalizado el movimiento, se debe evacuar de manera ordenada hacia una zona segura externa utilizando las rutas establecidas. También es importante evitar correr, empujar o regresar de inmediato a una edificación si aún existe riesgo.
Asimismo, conviene conocer previamente los puntos de reunión de la familia y prestar apoyo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Indeci recomienda contar con una mochila para emergencias, diseñada para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre. Debe mantenerse en un lugar seguro y de fácil acceso para poder llevarla durante una evacuación.
Entre los artículos básicos se encuentran agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, artículos de higiene, abrigo y un botiquín de primeros auxilios. El contenido debe adaptarse a las necesidades particulares de cada familia.
También resulta recomendable incluir un silbato, mascarillas, gasas, vendas y suero fisiológico, además de revisar periódicamente las fechas de vencimiento del agua, los alimentos y los medicamentos almacenados.
¿Cuándo un sismo puede generar un tsunami?
Los sismos de gran magnitud cuyo epicentro se encuentra en el mar pueden generar tsunamis, aunque la ocurrencia de un movimiento de esas características no significa automáticamente que se produzca uno.
Ante una alerta oficial de tsunami, la recomendación es alejarse inmediatamente del litoral y dirigirse hacia zonas elevadas o áreas previamente identificadas como seguras.
La población debe seguir siempre las indicaciones de las autoridades y evitar regresar a las zonas costeras hasta que se comunique oficialmente el fin de la alerta.