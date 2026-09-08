La tempestad viene de afuera: Tras superar el parto político, esta es la nueva “amenaza” para las empresas peruanas, según EY

El estudio de EY Perú reunió respuestas de 1.988 ejecutivos de 18 países y mostró que en América Latina los riesgos sectoriales y los cambios en la demanda concentraron el 28% de las respuestas.

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La irrupción de actores locales y globales, junto con la aparición de productos o servicios sustitutos, se convirtió en el principal desafío externo para las empresas peruanas, según el estudio “Desafíos y Tendencias para las empresas en Latinoamérica 2026”, elaborado por EY Perú.

El 38% de los ejecutivos consultados identificó este factor como la mayor presión para sus negocios, por encima de la incertidumbre política local y de los cambios en las decisiones de compra de los clientes.

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¿La competencia supera a la incertidumbre política para empresas?

El informe relevó las respuestas de 1.988 ejecutivos, directores y miembros de la alta dirección de 18 países de América Latina, entre ellos Perú.

En el mercado peruano, la incertidumbre política local quedó en segundo lugar entre los desafíos externos, con 36% de menciones. Los cambios en la demanda, las preferencias y el comportamiento de los consumidores ocuparon el tercer puesto, con 32%.

En Perú, el 38% de los ejecutivos ubicó la presión competitiva en primer lugar, por encima del 36% que mencionó la incertidumbre política y del 32% que señaló cambios en la demanda. REUTERS/Angela Ponce

La lectura regional presenta un orden diferente. Los riesgos propios de cada sector y las modificaciones en la demanda concentraron el 28% de las respuestas, mientras que el ingreso de nuevos competidores y sustitutos alcanzó el 27%. La diferencia muestra que, en Perú, la presión competitiva tiene un peso mayor que en el promedio de América Latina.

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Para Enrique Oliveros, socio líder de EY-Parthenon, el resultado expresa una preocupación vinculada con la capacidad de las compañías para conservar su posición en mercados que cambian con mayor velocidad. “La entrada de nuevos competidores aparece como el principal desafío externo en Perú”, afirmó.

Oliveros sostuvo que este escenario obliga a las empresas a revisar las áreas donde buscarán expansión, los negocios que mantendrán como prioritarios y las capacidades que deberán desarrollar. La discusión también abarca la asignación de recursos y las decisiones de inversión ante una oferta más amplia de bienes, servicios y modelos de negocio.

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La transformación digital concentra la demanda corporativa

En el plano interno, la tecnología y la transformación digital volvieron a ubicarse como el principal reto para las organizaciones peruanas. El 38% de los consultados la señaló entre sus prioridades, una proporción similar a la que registró la competencia externa.

El crecimiento de la participación de mercado y la estrategia de transformación del negocio quedaron después, con 22% de menciones cada uno. Los datos reflejan que la modernización tecnológica ya no aparece solo como una herramienta de soporte, sino como un componente de las decisiones comerciales, operativas y financieras.

La implementación e integración de plataformas, sistemas y tecnologías fue el desafío más citado dentro de la transformación digital, con el 42% de las respuestas.

Entre las empresas que colocaron la transformación digital en el centro de su agenda, el desafío más citado fue la implementación e integración de plataformas, sistemas y tecnologías, con 42%.

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Le siguieron la definición de una estrategia con iniciativas priorizadas y objetivos medibles, con 33%, y la búsqueda de mayor eficiencia operativa mediante automatización y digitalización de procesos, con 29%.

La necesidad de integrar herramientas también plantea dificultades relacionadas con la coordinación entre distintas áreas de una empresa. La incorporación de sistemas puede requerir cambios en procesos, perfiles profesionales, controles internos y formas de medir resultados.

La inteligencia artificial avanza, pero la mayoría de las firmas aún evalúa su uso

La inteligencia artificial (IA) ocupa un lugar creciente en las expectativas de los ejecutivos peruanos. El 90% considera que la IA avanzada y los sistemas autónomos tendrán importancia para su sector durante los próximos tres años.

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Aun así, la adopción se mantiene en una fase inicial para buena parte de las organizaciones. El 34% indicó que investiga o evalúa posibles usos; el 26% desarrolla pilotos o pruebas iniciales, y otro 26% ya la aplicó en áreas específicas del negocio.

La adopción de inteligencia artificial sigue en etapa inicial en Perú, ya que el 34% de las empresas evalúa usos, el 26% desarrolla pilotos y otro 26% la aplica en áreas específicas del negocio.

El estudio no detalla en qué proporción estas implementaciones pasaron a una escala integral dentro de las compañías. Oliveros señaló que las empresas deberán vincular sus definiciones estratégicas con decisiones financieras y operativas.

Según planteó, algunas oportunidades podrán surgir del crecimiento orgánico, mientras que otras podrían requerir alianzas, adquisiciones, integraciones o desinversiones. “La clave será vincular la estrategia con decisiones financieras y operativas concretas”, concluyó.

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