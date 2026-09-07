Perú

La Tinka del domingo 6 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si se rompió el pozo millonario

La Tinka realizó su sorteo este domingo 6 de septiembre de 2026. Revisa aquí los números ganadores, la Boliyapa, el resultado del Sí o Sí y el monto del próximo Pozo Millonario. América TV/ La Tinka.
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La Tinka celebró su sorteo número 1300 sin tener un ganador del Pozo Millonario, que acumuló más de S/27′004,890 millones de soles luego de que ningún apostador acertara la combinación completa en la jornada del 6 de setiembre. El sorteo se realizó a las 10:50 p.m. y se transmitió en vivo por América Televisión, el canal oficial de YouTube y las cuentas verificadas en Facebook e Instagram de la lotería.

La combinación ganadora del Pozo Millonario correspondió a los siguientes números: 13, 11, 35, 36, 27, 10, y 40. Esto, según el reporte oficial emitido al finalizar la transmisión. En esta ocasión, el pozo millonario de La Tinka no tuvo ganador.

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El pozo acumula su racha sin ganador desde hace varias semanas. Al mes de julio, la lotería ya contabilizaba más de 17 sorteos consecutivos sin que nadie acertara los seis números, con un premio que en ese momento rondaba los S/27′004,890 millones de soles. Desde entonces, el monto no ha dejado de crecer en cada jornada celebrada.

La Tinka resultados domingo 6 de septiembre: estos son los números ganadores del sorteo. Captura: América TV.
La Tinka resultados domingo 6 de septiembre: estos son los números ganadores del sorteo. Captura: América TV.

Además del sorteo principal, la jornada incluyó las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que ofrecen premios adicionales. En la modalidad “Sí o Sí”, los números ganadores fueron 12. En el caso de “Boliyapa”, la bolilla ganadora fue la 2.

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Resultados de La Tinka hoy: estos fueron los números ganadores del miércoles 2 de septiembre. Captura: América TV.
Resultados de La Tinka hoy: estos fueron los números ganadores del miércoles 2 de septiembre. Captura: América TV.

De acuerdo con la información oficial, ningún participante logró acertar la combinación completa del pozo millonario en esta edición. Por ese motivo, el premio se incrementa y alcanzará la cifra de 27 millones 506 mil 311 soles (S/27′506,311).

La Tinka resultados domingo 6 de septiembre: estos son los números ganadores del sorteo. Captura: América TV.
La Tinka resultados domingo 6 de septiembre: estos son los números ganadores del sorteo. Captura: América TV.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Cómo se juega La Tinka?

Paso a paso, te decimos como jugar a La Tinka. (Infobae)
Paso a paso, te decimos como jugar a La Tinka. (Infobae)
  • Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles.
  • El siguiente paso en el juego es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada.
  • Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.
  • Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.
  • Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.
  • Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.
  • Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.
  • Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Conoce más acerca de La Tinka. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce más acerca de La Tinka. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

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