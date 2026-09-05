Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal TV del duelo ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano y Montevideo City Torque chocarán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El camino de Cienciano en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está a punto de empezar, una instancia a la que regresará después de 23 años. El equipo de Horacio Melgarejo se medirá con Montevideo City Torque de Uruguay en una serie que concentra la atención de los hinchas imperiales.

El ‘papá’ alcanzó esta fase tras eliminar a Lanús, el vigente campeón, y a Botafogo de Brasil. Esos resultados elevaron la expectativa en Cusco antes del cruce internacional, y todos confían que los ‘rojos’ seguirán haciendo historia.

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Cienciano vs Montevideo City Torque: día y hora del duelo ida por los cuartos de final

El partido de ida entre el equipo peruano y uruguayo se jugará este jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El encuentro comenzará a las 19:30 en Perú, Colombia y Ecuador. La transmisión para Chile, Bolivia y Venezuela iniciará a las 20:30 horas. Los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguir el duelo desde las 21:30 horas.

La Conmebol designó a Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal del encuentro. El juez brasileño, de 44 años, encabezará una terna de su país. Danilo Manis y Bruno Boschilia serán los asistentes, mientras que Paulo Zanovelli trabajará como cuarto árbitro. Pablo Goncalves estará a cargo del VAR y contará con Diego Pombo como asistente en la cabina de videoarbitraje. La designación también incluye a Hilton Moutinho como asesor de árbitros y a Leandro Vuaden en la función de quality manager.

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Fechas confirmadas para los duelos entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana tendrán cobertura a través de las señales que poseen los derechos de transmisión del torneo en el continente. ESPN y Disney+ integran parte de la oferta televisiva y digital del certamen. DSports también emitirá partidos de la competencia.

La serie que disputará Cienciano contará además con una cobertura especial de Infobae Perú, que informará sobre las alineaciones, las incidencias y el desarrollo de cada encuentro. El portal seguirá el minuto a minuto de los partidos del conjunto cusqueño durante esta llave internacional.

Programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Conmebol Sudamericana.

Así llega Cienciano al partido de ida

Cienciano está con la motivación al tope luego de que remontó frente FC Cajamarca, iba perdiendo 2-0 y terminó celebrando un triunfazo por 5-2 en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Carlos Cabello, Ray Sandoval, Neri Bandiera, Cristian Souza y Carlos Garcés fueron las figuras del encuentro porque sus goles le dieron la victoria a su equipo.

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Este choque fue el último ensayo del ‘papá’ previo al partido con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. El primer cotejo será en Cusco, y está obligado a sacar ventaja a la altura para quedarse con la clasificación a las semifinales.

Resumen de la goleada de Cienciano por 5-2 sobre UTC de visita por la fecha 8 del Clausura de la Liga 1 2026. Liga 1 Max

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

El partido de vuelta se disputará el 17 de septiembre en Montevideo. Cienciano visitará a Montevideo City Torque una semana después del encuentro inicial, en un duelo que definirá al clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El ganador de la serie enfrentará en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Atlético Mineiro y Santos.