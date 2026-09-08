Perú

“Los homicidios no nos han sobrepasado”: Ministro Astudillo insiste en que la ola criminal es un problema de percepción ciudadana

El titular del Mininter también reveló que “agentes de Inteligencia” ya se están infiltrando al interior de organizaciones criminales

El ministro César Astudillo sostiene un micrófono y señala hacia la derecha frente a dos pantallas con mapas y estadísticas de Perú
El ministro del Interior del Perú, César Astudillo, expone ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre la expulsión de extranjeros y las medidas de seguridad ciudadana. (Congreso de la República)
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El ministro del Interior, César Astudillo, defendió ante el Congreso que los homicidios en Perú no han desbordado las cifras del año pasado ni las capacidades de respuesta de la Policía Nacional del Perú. Durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, el titular del Mininter atribuyó la sensación de inseguridad a una “percepción mediática”.

Astudillo defendió indicó ante el grupo de trabajo que los homicidios en Perú no desbordaron los niveles del año pasado, pese a comparar 1.412 muertes hasta agosto con 1.531 en el mismo período anterior, y anunció más expulsiones de ciudadanos venezolanos. Según él, ya fueron expulsadas 1.635 personas del territorio nacional y afirmó que el Gobierno busca ampliar ese mecanismo tras la reanudación de relaciones con Venezuela. Según dijo, esa coordinación permitiría enviarlos también “por barco y una buena cantidad”.

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“No es que los homicidios han ensombrecido el país, por favor. Lo que pasa es que hay una percepción, eso es lo que tenemos, esa percepción mediática que nos ponen todos los días”, afirmó durante su intervención. En ese tramo, añadió que los registros de Sinadef están “casi en los mismos niveles” que el año pasado.

Un hombre con micrófono expone junto a una pantalla digital ante varios camarógrafos en una sala de madera
El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, presenta acciones policiales y propuestas migratorias ante la Comisión de Defensa del Congreso. (Congreso de la República)

Alarma pública responde a una “percepción mediática”

La tesis central del ministro fue que la criminalidad homicida no sobrepasó el umbral que se instaló en la discusión pública. Su argumento se apoyó en la comparación entre los fallecidos registrados hasta agosto de ambos años, una diferencia que reconoció, pero que juzgó insuficiente para hablar de un salto fuera de control.

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“Sí hay una diferencia, pues, ¿no? Pero no es que nos ha sobrepasado los homicidios”, dijo ante los senadores. Luego reforzó esa idea con una apelación directa a las estadísticas: “Estos números son reales, ustedes pueden ver sus celulares y lo van a encontrar”.

Ministro reveló un operativo de inteligencia con agentes infiltrados

Junto con la disputa sobre cómo leer las cifras de homicidios, Astudillo presentó la infiltración como la herramienta principal del Mininter, aunque en el proceso reveló que actualmente ya hay agentes de inteligencia intentando infiltrarse en bandas criminales. Pese a ello, evitó dar detalles sobre lugares o blancos operativos.

“Nuestra principal arma, que ya la hemos empleado, es que hemos desplazado a todos nuestros agentes de inteligencia. Están en un proceso, no es ningún secreto, están en un proceso de infiltración”, afirmó. Enseguida precisó que no diría dónde actúan, pero sostuvo que esas tareas están dando “muy buenos resultados”.

Un hombre de traje gris sostiene un micrófono mientras señala con el dedo hacia una pantalla interactiva con cifras e infografías
El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, señala un gráfico de estadísticas policiales durante su presentación en el Congreso. (Congreso de la República)

El ministro vinculó esa estrategia con una lógica de persecución focalizada. “Estamos buscando objetivos concretos y los objetivos, recordemos, por favor, los objetivos deben ser cuantitativos”, señaló en la presentación del Ministerio del Interior.

Astudillo anunció más expulsiones tras retomar relaciones con Venezuela

Astudillo también abordó una diferencia entre irregularidad migratoria y delito, pero concentró su mensaje en la expulsión de extranjeros que reinciden tras una medida de salida. “No es delito ser ilegal, pero una vez que te expulsan y regresas, ya estás cometiendo un delito”, dijo.

En ese mismo tramo explicó que los expulsados ya están registrados con biodata para impedir que reingresen con otra identificación. También remarcó que el universo migrante no puede equipararse en bloque con la delincuencia: “Los casi dos millones no son todos delincuentes, pues hay gente que sí trabaja”.

El anuncio político más puntual fue el que vinculó la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela con una nueva escala de expulsiones. “Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela sobre todo, para mandarlos, y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad”, sostuvo.

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