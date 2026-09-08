Perú

¿Adiós a las exoneraciones tributarias? Gobierno evalúa proyecto para reformar “un par”

Elmer Cuba, el titular del MEF, ha resaltado en el Congreso que sí podrían cambiar algunas de las exoneraciones ‘más fuertes’ que actualmente se hacen a tributos

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
De entrada, el MEF no eliminaría las exoneraciones tributarias vigentes, pero sí podría evaluar alguna reforma. - Crédito MEF
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Las exoneraciones tributarias podrían estar en la mira del Gobierno. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, participó en la sesión de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República para sustentar el Presupuesto público de 2027.

Así, en esta participación, el titular del MEF fue consultado por las exoneraciones tributarias que actualmente están vigentes y si el gobierno planea cambiar alguna de estas para mejorar la recaudación fiscal.

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Si bien el ministro señaló el Gobierno no iría a por ellas para eliminarlas, sí confirmó que evalúan un proyecto al Congreso para reformarlas. Si bien no detalló exactamente cuáles serían, sí listo las que involucran mayores montos no recaudados.

Alonso Segura - Consejo Fiscal. Créditos: Infoabe/Paula Elizalde
El Consejo Fiscal ya había alertado sobre las exoneraciones tributarias. - Créditos Infoabe/Paula Elizalde

Exoneraciones tributarias en la mira

“Sobre las exoneraciones tributarias, si uno ordena el total, la que más pesa es la exoneración de IGV a productos perecibles del agro. Yo no iría por ese camino. La segunda más grande es la exoneración de IGV a la Educación, tampoco iría por ese camino. La tercera más grande es la exoneración del impuesto a la renta a la CTS, tampoco iría por ese camino. Sin embargo, todas las exoneraciones están permanentemente evaluadas”, aclaró el ministro Cuba.

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Sin embargo, también reveló que desde el Gobierno están evaluando en particular un par de ellas “para presentarle a este Congreso más delante una reforma de ese par de exoneraciones”.

Pero “en el corto plazo, vamos a luchar para bajar la evasión [de impuestos]”, resaltó el titular del MEF.

Mano con celular y cuenta CTS frente a bancos
Las cuentas de CTS están exoneradas de impuesto a la renta, pero el MEF evaluaría si vale la pena reforma . - Crédito Composición Infobae/Infobae/Edwin MontesinosEFE/Paolo Aguilar

Como se recuerda, en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 se menciona el tema de la exoneraciones tributarias: “La incorporación reciente de nuevos tratamientos tributarios preferenciales ha reducido la capacidad recaudatoria del Estado, erosionado la base imponible y generado mayores espacios para la elusión y la evasión tributarias”.

El MEF señala en este documento que “estas medidas pueden distorsionar la competencia al otorgar ventajas que no necesariamente responden a una mayor productividad o eficiencia económica. Varias de ellas, además, han sido aprobadas pese a la opinión técnica desfavorable del MEF y sin cumplir plenamente los criterios de eficiencia, focalización y temporalidad establecidos en la Norma VII del Código Tributario”.

Asimismo, se agrega algunas exoneraciones como gasto tributario potencial. Según estima la Sunat esto ascendería a S/27 mil 697 millones, equivalente a 2,04% del PBI y al 12,03% de la recaudación tributaria esperada para dicho año.

En Debate Presidencial del JNE ya se planteaba derogar las exoneraciones tributarias por varios partidos. - Crédito Canal N

El gasto tributario potencial

Así, según el tipo de impuesto, así se da este “gasto tributario potencial”:

  • El 74,9% corresponde al IGV, principalmente por las exoneraciones aplicadas a productos agrícolas y las operaciones realizadas en la Amazonía
  • Los beneficios asociados al Impuesto a la Renta representan el 18,6% del total, principalmente por la inafectación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
  • Los relacionados con impuestos Ad Valorem son el 4,5%, explicados principalmente por el beneficio de devolución arancelaria otorgado a través del mecanismo del ‘drawback’.

Como se sabe, anteriormente el MEF había señalado que con respecto al impuesto a la renta a los depósitos bancarios no están en la mira, y se ampliaría la exoneración hacia el 2027. Sin embargo, ahora la exoneración de este impuesto sobre la CTS podría reevaluarse.

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