Perú

OCDE recomienda a Perú acabar con los beneficios fiscales para grandes agroexportadoras

El bloque de economías más poderosas del mundo recomendó al país andino restituir la tasa de 29,5% de renta para grandes agroexportadoras, además de revisar el drawback

agricultura - superficie de cultivos
El informe de la OCDE sostuvo que los beneficios tributarios de las agroexportadoras reducen ingresos fiscales sin generar inversión adicional.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a Perú eliminar los regímenes tributarios especiales para grandes agroexportadoras, pues el sector ya tiene suficiente capacidad contributiva y sus actuales beneficios generan pérdida de ingresos fiscales sin crear inversión adicional.

En su revisión de política tributaria 2026, el organismo internacional sugiere al país andino retornar a la tasa general y repensar otros incentivos, como el drawback, para que correspondan al verdadero costo pagado y no resulten en subsidios o rentas extraordinarias.

OCDE: beneficios y baja carga tributaria en el sector agroexportador

El informe señala que las empresas agroexportadoras gozan de una tasa reducida del Impuesto a la Renta (IR) del 15%, muy por debajo de la tasa general del 29,5%.

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Esta ventaja, vigente desde 2001 y prorrogada por la Ley 32434 hasta 2035, se suma a deducciones aceleradas para inversiones, exenciones del IGV para insumos y productos agrícolas, y el uso extendido del sistema drawback.

Según la OCDE, el sistema actual de devolución de impuestos termina beneficiando de modo desproporcionado a las grandes empresas del sector.

La OCDE advirtió que el ratio impuestos/PIB de Perú es de 16,3%, el más bajo de América Latina y de los países miembros del organismo. REUTERS/Johannes Christo
La OCDE advirtió que el ratio impuestos/PIB de Perú es de 16,3%, el más bajo de América Latina y de los países miembros del organismo. REUTERS/Johannes Christo

El crecimiento de las exportaciones agrícolas entre 2011 y 2024 fue del 363%, pero la participación de las agroexportadoras en el total de recaudación fiscal permanece baja: la relación entre impuestos pagados y valor agregado apenas alcanza el 3% para las grandes empresas de cultivos de exportación, según el informe.

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La OCDE observa que la permanencia de estos beneficios erosiona la base tributaria y transfiere el costo del desarrollo nacional a otros sectores económicos.

“El diseño de los regímenes actuales otorga beneficios a empresas que ya no los necesitan, reduciendo la progresividad y generando desafíos de sostenibilidad fiscal”, advierte el documento.

Grandes agroexportadoras: solo 3% de su valor agregado termina en impuestos

En este sentido, la OCDE recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú eliminar el IR reducido para las grandes agroexportadoras y regresar al régimen general.

También pide replantear el sistema drawback para que la devolución de impuestos corresponda únicamente a aranceles efectivamente pagados por insumos importados, en lugar de aplicar un porcentaje fijo sobre el valor exportado.

Solo los pequeños productores, con limitada capacidad contributiva, deberían mantener incentivos, y cualquier beneficio fiscal debe someterse a un análisis riguroso de costo-beneficio conforme a la legislación vigente.

El costo fiscal de los gastos tributarios supera el 2,2% del PIB en Perú y el déficit fiscal ya rebasa ese mismo nivel, según la revisión tributaria 2026.
El costo fiscal de los gastos tributarios supera el 2,2% del PIB en Perú y el déficit fiscal ya rebasa ese mismo nivel, según la revisión tributaria 2026.

El análisis sostiene que los incentivos fiscales solo se justifican cuando existen barreras estructurales que afectan la competitividad, como carencias de infraestructura o capacitación.

Para la OCDE, el sector agroexportador peruano, tras dos décadas de expansión, ya no enfrenta tales obstáculos y debería aportar más a la recaudación fiscal.

Además, el informe desaconseja extender beneficios tributarios a la agroindustria manufacturera vinculada, a menos que existan pruebas de impacto positivo comprobable.

Perú, entre los peores países con presión fiscal

Más allá del sector agroexportador, la OCDE identifica que el ratio impuestos/PIB de Perú es de 16,3%, el más bajo de América Latina y de los países miembros del organismo (promedio OCDE cercano al 35%).

La informalidad laboral alcanza al 70% de la población económicamente activa, y la evasión en el IR y en el IGV oscila entre 33–55% y 28–38%, respectivamente. El costo fiscal de los gastos tributarios supera el 2,2% del PIB y el déficit fiscal ya rebasa el 2,2%, con proyecciones por encima del 3% en la próxima década.

El régimen tributario para agroexportadoras rige desde 2001, fue prorrogado hasta 2035 y se complementa con deducciones aceleradas, exenciones del IGV y drawback. REUTERS/Hannah McKay
El régimen tributario para agroexportadoras rige desde 2001, fue prorrogado hasta 2035 y se complementa con deducciones aceleradas, exenciones del IGV y drawback. REUTERS/Hannah McKay

El informe advierte que la informalidad y la proliferación de beneficios fiscales sin evaluación técnica han limitado la capacidad de recaudación. En su momento, el ministro Elmer Cuba solo había acusado el primer aspecto.

Más de la mitad de los trabajadores de mayores ingresos declara estar en la informalidad y los gobiernos subnacionales apenas recaudan 0.3% del PIB en impuestos prediales.

Además, el déficit fiscal y el endeudamiento público podrían llevar la deuda nacional al 50% del PIB en 2036 si no se revierten las tendencias actuales, de acuerdo con OCDE.

Cómo plantea la OCDE transformar el sistema tributario peruano

Entre las recomendaciones, la OCDE destaca la necesidad de fortalecer la coordinación entre la SUNAT y la SUNAFIL, simplificar los regímenes empresariales, racionalizar los gastos tributarios ineficientes y aumentar la fiscalización.

Propone eliminar exenciones sectoriales ineficaces, ampliar la base del impuesto a la renta personal y mejorar la calidad del gasto público para incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

La OCDE concluye que Perú enfrenta el reto de incrementar la recaudación, mejorar la equidad y fortalecer la administración fiscal, en especial en sectores como el agroexportador, donde los beneficios actuales ya no se justifican por la realidad económica del país.

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