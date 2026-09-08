Perú

Lima alcanza nuevo récord de temperatura, mientras ola de calor por El Niño acumula 97 días consecutivos

El Senamhi reportó que el 7 de septiembre se alcanzaron 26,7 °C y que el valor superó en 8,5 °C el promedio de invierno, en medio de jornadas inusualmente cálidas

Advierten sobre ola de calor en el verano del 2024. (Foto: Andina)
Lima registró un nuevo récord de temperatura diurna de 26,7 °C en Jesús María, según informó Senamhi. (Andina)
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Lima registró un nuevo récord de temperatura diurna, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El 7 de septiembre, la estación ubicada en Jesús María alcanzó una máxima de 26,7 °C, una cifra que supera en 8,5 °C el promedio habitual.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente, indicó que ese valor no se registraba en invierno desde los eventos de El Niño de 1982/83 y 1997/98. El reporte se difundió hoy 8 de septiembre, un día después de la medición en la estación de Jesús María.

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La marca se produjo en medio de una secuencia de temperaturas elevadas que, de acuerdo con el Senamhi, se vincula a El Niño Costero. La institución señaló que la ola de calor diurno asociada al Niño Costero acumuló 97 días cálidos consecutivos.

El aumento de las temperaturas no se limitó a una sola jornada. El 6 de septiembre, las estaciones de Jesús María y Callao registraron temperaturas diurnas de 26,1 °C y 25,1 °C, respectivamente. Senamhi precisó que en septiembre se presentaron nuevos récords de temperatura tanto de día como de noche en Lima y Callao.

Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

Jesús María y Callao

Las temperaturas nocturnas también mostraron valores por encima de los registros habituales para el mes. En una publicación difundida el 8 de septiembre, Senamhi informó que Jesús María registró una temperatura mínima de 20,8 °C, mientras que en Callao la temperatura llegó a 21,5 °C durante la madrugada.

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Según el organismo, ambas cifras están asociadas al Niño Costero. El fenómeno se expresó en una persistencia de jornadas cálidas que ya se acerca a los 100 días consecutivos, de acuerdo con el conteo reportado por la entidad meteorológica.

El Senamhi recomendó a la población utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares ante las condiciones de calor diurno.

Los registros de septiembre se suman a los valores observados en agosto de 2026, mes en el que el organismo informó nuevos récords de temperatura diurna y nocturna en distintas zonas de la costa peruana.

La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente.
Jesús María y Callao también marcaron temperaturas nocturnas por encima de lo habitual, con mínimas de 20,8 °C y 21,5 °C durante la madrugada. (Senamhi)

Temperaturas máximas

Durante agosto, Senamhi informó que la temperatura máxima llegó a 37,4 °C en Rica Playa, en Tumbes. La estación de Chulucanas, en Piura, alcanzó 37,2 °C, mientras que la estación Camay registró 29,2 °C y Campo de Marte, en Lima, llegó a 28 °C.

El reporte gráfico difundido por la institución incluyó otros registros máximos en localidades costeras. Jayanca, en La Viña, registró 35 °C; Cherrepe alcanzó 32,6 °C; Buena Vista marcó 31 °C; La Haciendita llegó a 31,2 °C; Ilo registró 31,2 °C y Tacna alcanzó 32,6 °C.

En Lambayeque, la temperatura máxima fue de 30,4 °C. Huaramey registró 28,4 °C, Trujillo llegó a 28 °C y Bernal alcanzó 33,8 °C. En Lima, la estación de Campo de Marte registró 28 °C el 22 de agosto de 2026.

Las noches de agosto también dejaron nuevos registros. Senamhi informó temperaturas de hasta 25,6 °C en La Cruz, en Tumbes; 23,6 °C en Miraflores, en Piura, y 18,2 °C en Ilo, en Tacna.

Ola de calor en Lima.
Ola de calor en Lima. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

El gráfico de temperaturas mínimas incluyó además registros de 25,2 °C en Rica Playa, 23,4 °C en La Esperanza, 23,2 °C en Jayanca, 22,5 °C en Lambayeque, 21,5 °C en Trujillo, 21,4 °C en Huaramey, 19,8 °C en Cherrepe y 19,8 °C en Camay.

En la costa sur, Lomas de Lachay registró una temperatura mínima de 18 °C, Río Grande alcanzó 18,2 °C y La Haciendita marcó 17,2 °C.

Lima y la costa

En paralelo con los registros de temperatura, el Senamhi prevé lloviznas dispersas en la franja costera entre Lima y Tacna del 9 al 13 de septiembre.

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados de precipitación se registrarían en los distritos de la zona sur, con valores cercanos a 2,0 milímetros. En otros sectores de la capital, los registros previstos oscilan entre 0,5 y 1 milímetro.

Los especialistas del organismo atribuyeron estas condiciones a la intensificación de los vientos del sur frente a la costa, contemplada en el Aviso Meteorológico N.° 355. Ese escenario favorecerá el incremento de la humedad y de la cobertura nubosa.

También se prevé presencia de niebla o neblina durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, sobre todo en sectores cercanos al litoral. Durante las tardes podrían presentarse intervalos de brillo solar en algunas zonas de la costa.

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