La recaudación tributaria de Perú creció 17,3% en agosto: S/138.484 millones en lo que va del 2026

Los tributos aduaneros totalizaron S/ 4.873 millones y crecieron 18,8%, por encima de los tributos internos, que aportaron S/ 15.099 millones y subieron 7,6%.

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Los ingresos tributarios del Gobierno Central de Perú sumaron S/ 18.179 millones en agosto de 2026, con un alza real de 17,3% frente al mismo mes de 2025, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Entre enero y agosto, la recaudación acumulada alcanzó S/ 138.484 millones, un aumento de 14,1% en términos interanuales.

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La actividad económica y las importaciones impulsaron los ingresos

La SUNAT vinculó el resultado de agosto con el desempeño de la economía peruana. El Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido 3,7% en julio, mientras que la demanda interna registró una expansión de 7,7%. Ese escenario elevó la base de los tributos asociados al consumo, la producción y las operaciones empresariales.

Las importaciones, valuadas en términos CIF, aumentaron 20,2% durante agosto. La suba tuvo impacto sobre la recaudación aduanera y sobre el Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicado a bienes importados. También incidieron las cotizaciones internacionales del cobre, el zinc y el oro, que elevaron los ingresos de las empresas dedicadas a la actividad minera y exportadora.

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La entidad incluyó entre los factores institucionales las acciones para detectar incumplimientos y reducir brechas en los procesos de inscripción, declaración y pago. Estas medidas apuntaron a ampliar el cumplimiento tributario entre los contribuyentes.

Las importaciones medidas en valor CIF aumentaron 20,2% en agosto y empujaron la recaudación aduanera y el IGV aplicado a bienes importados en Perú.

Los tributos aduaneros crecieron a un ritmo mayor que los internos

Los tributos internos aportaron S/ 15.099 millones en agosto, con un avance de 7,6% respecto del mismo mes del año anterior. Los tributos aduaneros, en cambio, sumaron S/ 4.873 millones y crecieron 18,8%, equivalente a S/ 945 millones adicionales frente a agosto de 2025.

Dentro de los principales gravámenes, el Impuesto a la Renta recaudó S/ 6.980 millones, 11,4% más que un año antes. Los pagos a cuenta de las rentas empresariales de tercera categoría y del Régimen MYPE Tributario aumentaron 43,5%.

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La recaudación de las rentas de segunda categoría subió 158,5%, mientras que los ingresos por rentas de primera, quinta y cuarta categoría avanzaron 10,7%, 5,3% y 4,9%, respectivamente. Los pagos vinculados con contribuyentes no domiciliados cayeron 64,1%, debido a que agosto de 2025 concentró pagos extraordinarios.

El IGV superó los S/ 9.500 millones durante agosto

El Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/ 9.564 millones, con una suba de 13,7%. El componente interno sumó S/ 5.290 millones, un incremento de 9,2%, mientras que el IGV por importaciones llegó a S/ 4.275 millones y avanzó 19,8%.

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) registró ingresos por S/ 1.029 millones, 16,4% más que en agosto de 2025. El ISC interno totalizó S/ 666 millones, con una expansión de 20,3%, y el aplicado a importaciones aportó S/ 363 millones, un aumento de 9,8%.

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El IGV alcanzó S/ 9.564 millones en agosto, con un incremento de 13,7%, impulsado por un alza de 19,8% en el IGV por importaciones.

Las multas redujeron el aporte de otros ingresos

El rubro de otros ingresos recaudó S/ 2.198 millones y cayó 8,7%. La SUNAT explicó que la disminución respondió, principalmente, a una baja de 89,3% en el cobro de multas, además de menores ingresos por el Impuesto a la Renta de no domiciliados y por el Impuesto a las Transacciones Financieras.

En sentido contrario, el Impuesto Especial a la Minería aumentó 119,4%, favorecido por los precios internacionales de los minerales. Las devoluciones tributarias alcanzaron S/ 1.793 millones, 32% menos que en agosto de 2025, debido a una menor cantidad de solicitudes de los contribuyentes de mayor tamaño.

Los principales contribuyentes aportaron S/ 12.334 millones a los tributos internos, 8% más que un año antes. Los medianos y pequeños contribuyentes sumaron S/ 2.765 millones, con una baja de 5,3%. La comparación también estuvo condicionada por pagos extraordinarios superiores a S/ 1.600 millones efectuados por no domiciliados en agosto de 2025 y por una reducción de 4,8% en el tipo de cambio.

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