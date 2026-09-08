Gratificación para trabajadores CAS sí se pagaría en 2027: MEF dará presupuesto de S/241 millones

¿Se confirma el pago de las gratificación para trabajadores CAS para el siguiente año? El Presupuesto Público de 2027 lo incluye. - Crédito MEF

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El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, había señalado que el gobierno de Keiko Fujimori iba a buscar llevar varias leyes motivadas por el Congreso anterior ante el Tribunal Constitucional, por ser costosas al Estado. Entre estas, estaba la Ley 32563, que da gratificación y CTS para los trabajadores CAS.

Sin embargo, el MEF aún no avanza en este plan, y recientemente habría confirmado que la gratificación sí se pagaría para el 2027. Esto, dado que el proyecto del Presupuesto Público para el siguiente año, elaborado por el mismo MEF y ya publicado, incluye un monto para estos pagos a entidades del gobierno nacional y regionales.

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“Se financia el costo diferencial para el pago de las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS) equivalente al 20% de la remuneración por S/241 millones, en ambos casos, corresponde solo el costo para los niveles de gobierno nacional y regionales”, aclara el texto del proyecto del Presupuesto Público del MEF.

La gratificación aún no quedaría segura en este gobierno. Por ambos lados, se plantean nuevos cálculos y hasta derogaciones. - Crédito Andina

Gratificación CAS para 2027

La gratificación para los trabajadores CAS, por ahora, sí se seguiría pagando. Este año, este monto es del 10% del sueldo, y la norma, dada por el Congreso pasado y reglamentada por el gobierno anterior, contempla que tenga un aumento progresivo hasta llegar al 100% del sueldo en 2030.

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Así, para 2027, el monto que se pagaría es de 20% del sueldo, un aumento con respecto al 10% que se entrega este 2026, que tenía una base de S/300 como mínimo. Esto, según el cronograma que estaba contemplado:

Este 2026, se pagará la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.

En 2027 , el monto será del 20% de la remuneración mensual

En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual

En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual

En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Como se sabe, los trabajadores CAS no tenían seguridad sobre el pago de la gratificación prometida para los siguientes años (a pesar que estos buscaban que no hubieran progresividad, sino que se de el pago equivalente a un sueldo entero ya este 2026). Esto, agravado porque en julio también hubieron numerosos casos donde se pagó inclusive un monto menor a los S/300 prometidos, por una “mala interpretación” de la norma.

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¿Y la CTS?

El MEF también ha señalado que los gastos corrientes del Estado ascienden a S/170 mil 196 millones, de los cuales S/103 mil 26 millones corresponde al Gobierno Nacional, S/45 mil 879 millones a los Gobiernos Regionales y S/21 mil 291 millones a los Gobiernos Locales.

Justamente, dentro de los gastos corrientes se considera recursos orientados al “pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado (con vínculo laboral) del Sector Público correspondientes a los regímenes laborales del Decreto Legislativo N.º 276, Decreto Legislativo N.º 728, Decreto Legislativo N.º 1057, Servicio Civil y las diferentes carreras especiales”.

Trabajadores CAS verán gratificación de 20% en 2027. - Crédito Difusión

Esto incluiría, según se menciona textualmente, “las cargas sociales, gastos ocasionales (bonificación por escolaridad aguinaldos, gratificaciones, entre otros) y eventuales (compensación por tiempo de servicios, asignación por tiempo de servicios, entre otros)”.

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Si bien se entiende que la CTS para los CAS estaría incluido en esta parte, no se hace mención adicional o más exacta en el proyecto del Presupuesto Público 2027. Sin embargo, el MEF en el Congreso ha declarado que el pago de la CTS al 10% para los trabajadores CAS sí esta contemplado en el presupuesto para el siguiente año.