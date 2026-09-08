Partidos de hoy, martes 8 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 8 de setiembre, habrá una agenda deportiva cargada: conoce los partidos de fútbol y vóley que se disputarán.

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Hoy, martes 8 de setiembre, se disputará una jornada deportiva con partidos de fútbol y vóley. La selección peruana debutará en el Campeonato Sudamericano, uno de los principales encuentros de la programación. Revisa en esta nota todos los cotejos previstos para el día.

La fase liga de la Champions League 2026/27 comenzará este martes con partidos de alto interés. Uno de ellos será el Manchester City vs. Porto, que se disputará en el estadio Do Dragão, en Portugal. El conjunto inglés parte como favorito para sumar sus primeros tres puntos.

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Otro de los encuentros destacados será el Real Madrid vs. Inter de Milán, en el estadio Santiago Bernabéu. El cuadro dirigido por José Mourinho llega tras una derrota por 1-0 ante Real Betis, aunque cuenta con referentes ofensivos como Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

A diferencia de la anterior fase de grupos, la fase liga cuenta con una tabla general. Los ocho primeros clasificarán de forma directa a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos nueve y 24 disputarán un ‘playoff’. Los demás quedarán eliminados.

José Mourinho contará con su plantel completo para medirse con Inter de Milán en el Bernabéu.

Fuera de Europa, la Copa Libertadores tendrá acción por los cuartos de final. Fluminense recibirá a Platense en el partido de ida. El equipo brasileño buscará conseguir una ventaja antes de la revancha en territorio argentino.

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En la Copa Sudamericana, Boca Juniors y São Paulo protagonizarán un duelo de pronóstico reservado. Los ‘bosteros’ jugarán en La Bombonera y buscarán imponerse ante el conjunto brasileño para encaminar su clasificación a las semifinales.

Boca Juniors recibe a Sao Paulo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La jornada también marcará el inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley, que se disputará en Río de Janeiro. Seis selecciones competirán por tres cupos al Mundial 2027, que tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá, además de una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La selección peruana debutará ante Argentina, rival frente al que no pudo ganar ninguno de los tres amistosos de la reciente Copa Salta. El equipo dirigido por Antonio Rizola intentará revertir ese antecedente y comenzar con un triunfo su camino hacia la clasificación.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Partidos de la Champions League

AEK Athens vs LASK Linz (11:45 horas / ESPN 5 y Disney Plus)

Brujas vs Aston Villa (11:45 horas / ESPN y Disney Plus)

Borussia Dortmund vs Villarreal (14:00 horas / ESPN 6 y Disney Plus)

Porto vs Manchester City (14:00 horas / ESPN 5 y Disney Plus)

Lille vs Real Betis (14:00 horas / ESPN 4 y Disney Plus)

Real Madrid vs Inter de Milan (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos del Campeonato Sudamericano de vóley

Colombia vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)

Argentina vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)

Brasil vs Venezuela (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, web y app)

Partidos de Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama (17:00 horas / DSports y DGO)

Boca Junios vs Sao Paulo (19:30 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de Copa Libertadores

Fluminense vs Platense (17:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos del Mundial Sub 20 femenino

Benin vs Argentina (8:00 horas / DSports y DGO)

Brasil vs Canadá (8:00 horas / DSports y DGO)

Inglaterra vs Tanzania (11:00 horas / DSports y DGO)

Partidos del Campeonato de Clubes del Caribe

Club Sando vs Delfines del Este (18:00 horas / Disney Plus)

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