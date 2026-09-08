Perú

Perú cayó 18 puntos en Lectura en PISA: especialista pide priorizar la comprensión lectora y personalizar el aprendizaje

La experta sostiene que mejorar los aprendizajes requiere dejar atrás estrategias uniformes, personalizar la enseñanza y comprobar con evidencia qué herramientas generan mejores resultados.

Una mujer adulta y un niño sentados frente a un escritorio. El niño escribe en una hoja, la mujer le asiste. Sobre el escritorio hay un estuche y lápices. Al fondo, un aula de clases
Solo el 33% de los estudiantes de cuarto grado en Perú alcanza un nivel satisfactorio en comprensión lectora y el 30% lo logra en matemáticas.
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Los resultados de PISA 2025 volvieron a encender las alertas sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes peruanos. En Lectura, Perú obtuvo 390 puntos, 18 menos que en la evaluación de 2022, una caída que evidencia la necesidad de revisar las estrategias utilizadas en las aulas y fortalecer las competencias lectoras desde los primeros años de escolaridad.

Frente a este escenario, la especialista en educación Lucía Acurio plantea que los colegios peruanos deben realizar cambios concretos para mejorar los aprendizajes y evitar que los estudiantes lleguen a los siguientes niveles educativos sin contar con las herramientas necesarias para comprender, interpretar y analizar un texto.

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Comprensión lectora como prioridad

Para Acurio, uno de los principales cambios debe ser colocar la comprensión lectora como “la prioridad número 1 en los logros de aprendizaje de todos los estudiantes”.

Esto significa que el desarrollo de esta competencia no debería recaer únicamente en los docentes del área de Comunicación. La lectura debe convertirse en un objetivo transversal que esté presente en las distintas áreas y experiencias de aprendizaje.

La especialista considera que los estudiantes necesitan no solo comprender lo que leen de acuerdo con su edad, sino también desarrollar una mirada crítica frente a los textos, una capacidad fundamental para desenvolverse tanto en el ámbito académico como en su vida cotidiana.

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No todos los estudiantes aprenden de la misma manera

Los trastornos del aprendizaje en la infancia, desde las disgrafías hasta las dificultades en comprensión lectora. (Andina)
Los trastornos del aprendizaje en la infancia, desde las disgrafías hasta las dificultades en comprensión lectora. (Andina)

Otro de los cambios planteados está relacionado con la forma en que se enseña. Acurio propone avanzar hacia un aprendizaje personalizado, que permita responder a las características, ritmos y necesidades particulares de cada estudiante.

La premisa es que “no todos los estudiantes aprenden de la misma manera”. Por ello, sostiene que los colegios deberían utilizar diferentes metodologías activas y recursos educativos, en lugar de aplicar una misma estrategia para todos los alumnos.

La personalización permitiría identificar con mayor precisión las dificultades que enfrenta cada estudiante y seleccionar herramientas que respondan a esas necesidades.

Evaluar qué metodologías funcionan

La tercera transformación propuesta está vinculada con la evaluación de las propias estrategias educativas.

Acurio considera necesario que los colegios midan de manera permanente el impacto de las metodologías y recursos utilizados en el aprendizaje. Esto permitiría identificar cuáles producen mejores resultados y compararlos con otras alternativas.

De esta manera, las decisiones sobre qué herramientas implementar en las aulas podrían sustentarse en evidencia y no únicamente en la aplicación generalizada de determinadas metodologías.

“La inversión impacta grandemente, siempre que se atiendan los factores que son urgentes”, señala la especialista, quien considera que los recursos destinados a educación pueden generar mejores resultados cuando se dirigen hacia estrategias cuya efectividad pueda ser comprobada mediante datos.

El rol de los colegios privados

El desafío de mejorar la comprensión lectora también debería involucrar a los colegios privados. Para Acurio, es necesario discutir “cuál es o debería de ser el rol de los colegios privados en un plan nacional de educación”.

La especialista considera que este sector puede tener una participación dentro de una estrategia nacional orientada a fortalecer los aprendizajes y contribuir a reducir las brechas que todavía existen entre la educación pública y privada.

El planteamiento apunta a que la mejora de la comprensión lectora no sea abordada de manera aislada por cada institución, sino como parte de un objetivo educativo más amplio.

Directores como líderes pedagógicos

Los cambios también involucran a los directores de las instituciones educativas. Desde su posición como líderes pedagógicos, deben supervisar que las estrategias utilizadas en las aulas permitan que los estudiantes desarrollen las competencias esperadas para su edad.

Esto implica ir más allá de verificar si los alumnos pueden leer un texto. El objetivo es que sean capaces de comprenderlo, interpretarlo y asumir una posición crítica frente a la información que encuentran.

Para ello, Acurio plantea recurrir a estrategias que hayan demostrado efectividad en otros lugares, pero adaptándolas a las características y necesidades de cada comunidad educativa.

El reto, tras los resultados de PISA 2025, no se limita entonces a mejorar una cifra en una próxima evaluación. El desafío consiste en fortalecer desde las aulas las capacidades que permitan a los estudiantes comprender lo que leen y utilizar esa información de manera efectiva.

Estos temas serán abordados en el Congreso Compartir Next, que se realizará el próximo 16 de septiembre en el hotel Marriott, donde especialistas discutirán los desafíos y oportunidades para transformar la educación.

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