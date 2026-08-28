Consejo Fiscal: ‘El Niño’ podría ser de los más severos en la historia y MEF no estaría dimensionando su impacto

El Consejo Fiscal, presidido por Alonso Segura, opina sobre el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, del gobierno de Keiko Fujimori. - Crédito Andina/Melina Mejía

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó hoy finalmente el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 y ya el Consejo Fiscal (CF) ha emitido su opinión, reconociendo aciertos del informe y también sus flaquezas.

“El documento presenta una particularidad: aunque el Gobierno ha anunciado que modificará las reglas fiscales y la trayectoria de consolidación, las proyecciones fueron elaboradas conforme a la senda vigente del déficit fiscal. Por ello, el CF advierte que las proyecciones fiscales del MMM deben considerarse como referenciales pues serán revisadas en caso se aprueben los cambios anunciados”, aclaró la entidad adscrita al MEF.

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Pero también uno de los puntos que el CF apunta es que el Fenómeno El Niño podría ser uno de los más fuertes de la historia del Perú y que frente a esto el MEF no incluye en el MMM los efectos de este en diferentes aspectos de la macroeconomía.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal asegura que leyes del Congreso tiene costos fiscales enormes. Esto lo alertaba el CF en los últimos años. - Crédito Canal N

Falta mayor análisis del impacto del FEN

“Cabe indicar que, respecto a la evolución y perspectivas del FEN global, que podría alcanzar una intensidad excepcional y ubicarse entre los episodios más severos registrados históricamente, el MMM no explicita sus posibles efectos sobre el crecimiento de los principales socios comerciales ni sobre los precios de los commodities”, resalta el CF.

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¿Qué sugiere el Consejo Fiscal sobre esto? Básicamente, “incorporar una evaluación más detallada de los mecanismos de transmisión mediante los cuales este fenómeno podría afectar dichas variables y, a través de ellas, la actividad económica y las finanzas públicas locales”.

El informe del MEF y el gobierno aún no consideraría las reales dimensiones de este impacto en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030.

“El CF recomienda fortalecer el análisis de estos riesgos, considerando además posibles respuestas asimétricas ante distintos choques externos y, cuando sea factible, probabilidades de ocurrencia para los escenarios evaluados, a fin de dimensionar con mayor precisión sus potenciales impactos macrofiscales”, añade la entidad.

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Elevados precios de los metales ayudarían al Perú a crecer 3,4%, aún lejos del 4% en que confiaba el MEF para este año. - Crédito Andina

Sobre las proyecciones del MEF

Asimismo, el Consejo Fiscal señala que “el documento presenta una particularidad”. Esta se encontraría relacionada al anuncio del aumento de la regla del déficit fiscal, anunciado por el Gobierno,

“Aunque el Gobierno ha anunciado que modificará las reglas fiscales y la trayectoria de consolidación, las proyecciones fueron elaboradas conforme a la senda vigente del déficit fiscal. Por ello, el CF advierte que las proyecciones fiscales del MMM deben considerarse como referenciales pues serán revisadas en caso se aprueben los cambios anunciados”, añade el CF.

Asimismo, el Consejo Fiscal considera “exigentes las proyecciones de crecimiento económico del MMM”. Esto, en tanto para este y el próximo año persisten riesgos por la magnitud y persistencia del impacto económico del Fenómeno El Niño.

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MEF publicó el Marco Macroeconómico Multianual con las proyecciones de la economía peruana para los años siguientes. - Presidencia

“En el mediano plazo, alcanzar un crecimiento anual de 4,0% [como propone el MMM] requerirá un elevado dinamismo de la inversión privada y que la reciente mejora de las expectativas empresariales se traduzca en nuevas inversiones en un contexto de retrasos en la ejecución de proyectos y una cartera minera de menor escala”, expone el CF.

Además, se advierte que el fuerte incremento de los ingresos fiscales está vinculado a los elevados precios de las materias primas de exportación, “que son volátiles y pueden registrar correcciones abruptas, por lo que no debe interpretarse como una mejora estructural de la capacidad recaudatoria”.

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Por eso el Consejo Fiscal pide evaluar con cautela “la reciente reducción del déficit fiscal”, más aun teniendo en cuenta las enormes obligaciones de gasto generadas por el Congreso de la República en recientes legislaturas y que no cuentan con marco presupuestal.