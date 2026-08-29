Gobierno propone régimen laboral de sueldos y derechos ‘progresivos’ para aumentar la formalidad

Nuevo régimen laboral impulsaría la formalización, pero crearía trabajadores que recibirían menores sueldos, gratificaciones, vacaciones y más. - Crédito Presidencia

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Finalmente, el gobierno de Keiko Fujimori avanzó con la propuesta del nuevo régimen laboral único para el sector privado, el cual tiene su foco en las MYPEs y en la búsqueda del aumento de la formalidad.

Se trata de una medida —con origen en una propuesta de Macroconsult, donde antes era socio el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba— que instauraría un nuevo esquema donde las micro y pequeñas empresas podrían contratar a trabajadores bajo una fórmula de pago de sueldos y derechos laborales ‘progresivos’. Es decir, que inicialmente podrían pagar menores remuneraciones, gratificaciones, CTS, días de vacaciones, para, idealmente, aumentar estos montos a la par de la mejora su capacidad económica.

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Pero como señalaba anteriormente a Infobae Perú el exviceministro de Trabajo y especialista en materia laboral Fernando Cuadros, quien veía posible que el gobierno de Keiko Fujimori presentara una propuesta así inclusive antes que estuviera considerado oficialmente, consideraba esto como una “medida regresiva”. También podría llevar a que empresas apliquen esto para recortar derechos laborales a trabajadores con actual vínculo laboral.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informa que se ha aprobado el pedido de facultades legislativas que será enviado al Congreso para su evaluación. Detalla que la solicitud busca una reestructuración del Estado para hacerlo más eficiente. | Canal N

Se viene un nuevo régimen laboral

El gobierno de Keiko Fujimori busca el aumento de la formalidad en el país. Como se sabe, casi el 70% del Perú trabaja informalmente, una tara que viene de décadas y que hasta ahora no parece solucionarse para el grueso de la población.

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Así, para esto el plan del gobierno es instaurar un nuevo régimen laboral. Como se recuerda, el régimen de las micro y pequeñas empresas, que les permite pagar la mitad de beneficios laborales, como la gratificación, CTS y vacaciones, no ha funcionado para el país. Así lo considera el mismo actual ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Este es un régimen que debería haber sido progresivo en teoría: se pagaba al inicio menores derechos laborales para a la larga asegurar mejores beneficios a los trabajadores. Pero en muchos casos empresas se han mantenido año pagando menores gratificaciones, CTS y días de vacaciones, amparados en este régimen.

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Infobae Perú había adelantado que la medida era posible, dado que era un conocida propuesta de Macroconsult, donde antes era socio el actual ministro de Economía, Elmer Cuba. - Crédito MEF

Ahora, un nuevo régimen planteado por el gobierno se caracterizaría por dar menores sueldos y derechos para fomentar la formalidad; es decir, que las micro y pequeñas empresas vean beneficioso contratar a empleados bajo este régimen al no ser tan costoso laboralmente.

La propuesta textual del gobierno

Lo que busca el gobierno, textualmente, es “fortalecer el marco legal de la actividad laboral privada, contemplando un régimen que fomente la formalización, incluyendo la seguridad social, los beneficios laborales y la protección contra el despido”.

“En particular, el régimen laboral especial aplicable a las micro y pequeñas empresas no ha logrado constituirse como un mecanismo eficaz y sostenible de transición hacia la formalidad”, aclara el Gobierno en el proyectos de pedido de facultades.

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Los trabajadores de la gran empresa, los ya contratados, no serían afectados por la medida. El gobierno señala que no va para ellos la 'progresividad' pero no incluyen mecanismos para evitar que se despidan trabajadores y se contraten bajo el nuevo régimen. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Por eso se propone establecer “un nuevo marco legal aplicable a la actividad laboral privada, basado en un régimen único y progresivo que sustituya los actuales tratamientos diferenciados según tamaño empresarial (micro y pequeñas empresas)”.

Esto contempla los siguientes puntos:

Establecer un régimen laboral único y progresivo , con obligaciones laborales previsibles de fácil cumplimiento por parte de las unidades productivas, sin afectar a los vínculos laborales vigentes

Definir los niveles de progresividad vinculados a criterios objetivos relacionados con la capacidad económica y productiva a corto plazo de las unidades empresariales, evitando saltos abruptos en las obligaciones derivadas de la formalización

Regular la progresividad de los componentes esenciales de la protección laboral, comprendiendo la remuneración , el descanso obligatorio, la asignación familiar, el seguro de vida-ley, el trabajo en sobretiempo, las vacaciones, la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones , la participación en las utilidades, cobertura de la seguridad social en salud, pensiones y la protección frente al despido, para los nuevos emprendedores y aquellos que a la fecha se encuentran en la informalidad

Establecer registros simplificados, que permitan dar seguimiento y evaluación a los efectos de la reforma, principalmente en formalización laboral, el empleo formal, la cobertura de seguridad social y el acceso efectivo a los derechos laborales.

Las MYPEs podrían aplicar este régimen laboral. Así, si esta tiene mayor capacidad de pago y ganancias, así subirían los sueldos y derechos laborales. - Crédito Andina

Esto significa que a las empresas y empleadores les será más barato contratar mano de obra, pero con la ‘promesa’ de que a futuro se aumente los costos que invierten. Se sugiere que esté régimen reemplazará a los otros ya existentes.

También significa que se definirá cómo se darán los sueldos y derechos progresivos en estas empresas, y estaría vinculados a lo que puedan pagar, las ganancias que generen y la productividad que tengan estas. Se sugiere que esto es solo para los que actualmente sean trabajadores informales, que se pueden entender tanto quienes nunca han tenido trabajo formal, tanto como quienes actualmente no cuenten con vínculo laboral legal.

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Asimismo, se aclara que “la progresividad del régimen estará orientada a facilitar la incorporación de trabajadores actualmente excluidos del sistema formal y no para establecer un régimen permanente de menores derechos laborales”.