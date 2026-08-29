Perú

Keiko Fujimori pide facultades legislativas: cambios clave en seguridad ciudadana, control migratorio, reforma penitenciaria, entre otros

La propuesta del Ejecutivo contempla modificaciones profundas en los códigos penal y procesal, regula la participación de las Fuerzas Armadas en penales y endurece el control migratorio, con nuevas herramientas para perseguir el crimen y fortalecer la seguridad pública

Keiko Fujimori en una presentación con micrófono y mano levantada. Una imagen circular adjunta muestra dos militares con uniforme camuflado y armas en la calle.
Keiko Fujimori busca cambios en seguridad ciudadana, policial reforma penitenciaria, control migratorio, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El gobierno de Keiko Fujimori ingresó al Congreso de la República el pedido de delegación de facultades legislativas. De aprobarse su solicitud, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de legislar por 120 días calendario en áreas consideradas prioritarias.

La solicitud contempla ocho bloques temáticos y busca atender desafíos nacionales en seguridad ciudadana, reforma del sistema penitenciario, orden interno, control migratorio, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, modernización del Estado y otros temas.

La Presidencia del Consejo de Ministerios (PCM) remarcó la urgencia de aprobar este pedido para fortalecer la gestión pública y responder a las principales prioridades del país.

PUBLICIDAD

Imagen compuesta con Keiko Fujimori a la izquierda y el edificio del Congreso de la República del Perú con una estatua a la derecha
La presidenta Keiko Fujimori solicita al Congreso de la República del Perú delegación de facultades legislativas en materia de seguridad y reforma estatal. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Seguridad, penalidad, orden interno y control migratorio

El bloque más extenso del pedido concentra cambios en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria. El texto aprobado por la PCM expone que el Congreso delegue facultades para legislar en estas materias, entre ellas:

  • Migración y nacionalidad: El Ejecutivo podrá legislar sobre el régimen de control y regularidad migratoria, así como nacionalización, “con la finalidad de promover una migración ordenada, segura y regular”.
  • Delincuencia y crimen organizado: Se propone “legislar para combatir la delincuencia, criminalidad organizada y mercados ilícitos, a través de medidas dirigidas a fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, así como en lo concerniente al tratamiento penitenciario y asistencia post penitenciaria”.
  • Reforma del sistema penitenciario: El Gobierno busca “reformar el sistema nacional penitenciario, con la finalidad de fortalecer la seguridad y la reinserción social”. Esto incluye regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, siempre conforme al marco constitucional.
  • Reformas penales: El Ejecutivo podrá modificar el Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal para endurecer la persecución de delitos violentos y de criminalidad organizada. Se prevé la creación de un marco legal que declare a las organizaciones criminales como terroristas y disponga su clasificación y registro.
  • Legítima defensa: Se establece que quien ejerza el derecho fundamental a la legítima defensa “goza de una presunción de inocencia respecto de la racionalidad de su respuesta a la agresión, por lo que la destrucción de la misma requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad”.
  • Armas, explosivos y telecomunicaciones: El Gobierno podrá modificar normas sobre armas de fuego, municiones, explosivos y equipos pirotécnicos de uso civil para fortalecer su control y trazabilidad. Además, se plantea regular el rastreo, bloqueo y baja de líneas de equipos electrónicos empleados en delitos, en especial aquellos usados desde cárceles. El control de las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles será reforzado, incluyendo la modificación de la Ley de Delitos Informáticos.
  • Juventud y reinserción: El pedido incluye legislar en intervenciones de reinserción social juvenil y post egreso, con el objetivo de fortalecer los procesos de resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal.
  • Participación de Fuerzas Armadas y Policía: Se solicita modificar el marco normativo para la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) frente a amenazas que afecten el estado de derecho, la seguridad ciudadana y el orden interno.
  • Registro de organizaciones criminales: El Ejecutivo podrá establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como terroristas, con disposiciones para su clasificación y registro.
  • Armas no letales: El pedido de facultades legislativas también abarca el uso de armas no letales y equipamiento especial para el personal encargado de la vigilancia y monitoreo de áreas naturales protegidas.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFacultades legislativasSeguridad ciudadanaControl migratorioReforma penitenciariaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse rompe una racha de 22 años para el tenis peruano tras clasificar a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El ‘Colorado’, que será al menos #31 del mundo a partir del lunes, viene firmando una actuación sin antecedentes en su carrera al destacar sobre el cemento de Carolina del Norte

Ignacio Buse rompe una racha de 22 años para el tenis peruano tras clasificar a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse y la fortaleza mental que ha construido para instalarse en su segunda final en el ATP Tour: “Pienso en el presente”

El peruano subrayó la forma en que encaró el último parcial ante Benjamin Bondy para clasificar a la final de Winston-Salem y apuntar a su segundo título profesional en el circuito máximo

Ignacio Buse y la fortaleza mental que ha construido para instalarse en su segunda final en el ATP Tour: “Pienso en el presente”

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se retrasará: FPV todavía no oficializa bases del torneo

El presidente de la Federación, Gino Vegas, convocó a una reunión con los clubes a poco del arranque del campeonato local

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se retrasará: FPV todavía no oficializa bases del torneo

Nuevo fenómeno climatológico pone en alerta a la selva peruana: Se esperan lluvias y descenso de temperaturas, según Senamhi

El ingreso del octavo friaje del año activa la alerta en la Amazonía peruana. Autoridades anticipan lluvias, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico, mientras observan la evolución de otros eventos climáticos que afectan al país

Nuevo fenómeno climatológico pone en alerta a la selva peruana: Se esperan lluvias y descenso de temperaturas, según Senamhi

Embajador de EE. UU. sobre convenio entre FBI y PNP: “Es un apoyo técnico para el proceso de seguridad”

El diplomático precisó que el trabajo conjunto entre ambas instituciones apunta al desmantelamiento de pandillas, carteles y grupos transnacionales con presencia en el país

Embajador de EE. UU. sobre convenio entre FBI y PNP: “Es un apoyo técnico para el proceso de seguridad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de Keiko Fujimori presentó 66 solicitudes de facultades legislativas ante la Cámara de Diputados: ¿en qué consiste?

Gobierno de Keiko Fujimori presentó 66 solicitudes de facultades legislativas ante la Cámara de Diputados: ¿en qué consiste?

Diputado de Juntos por el Perú asegura que “no hay democracia” en su bancada y critica a Ernesto Zunini: “Se cree superpoderoso”

Keiko Fujimori al defensor del Pueblo: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”

Keiko Fujimori niega salida de Alberto Beingolea pese a contratación de exmilitantes del PPC en el Mincul

Tomás Gálvez crea comisión para proponer una reforma integral al sistema de extinción de dominio

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Terkes cuestiona las supuestas indirectas de Juliana Oxenford a Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Vanessa Terkes cuestiona las supuestas indirectas de Juliana Oxenford a Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

‘Mafe sin R’ de Zaca TV protagoniza nuevo videoclip del cantante urbano Emil, grabado en Medellín

Gisela Valcárcel aclara lo que sucedió en conflicto con CEO de América TV: “Me dejaron como una mentirosa”

Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo: “Ethel y yo somos incómodas para el canal”

Gisela Valcárcel no descarta reunirse con Magaly Medina, pero pone una condición: “En mi casa y por mi streaming”

DEPORTES

Ignacio Buse rompe una racha de 22 años para el tenis peruano tras clasificar a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse rompe una racha de 22 años para el tenis peruano tras clasificar a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse y la fortaleza mental que ha construido para instalarse en su segunda final en el ATP Tour: “Pienso en el presente”

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se retrasará: FPV todavía no oficializa bases del torneo

Ignacio Buse vs Arthur Fery: día, hora y canal TV de la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse, finalista del ATP 250 de Winston-Salem 2026: cuándo jugará y su posible rival en el partido por el título