Elecciones Regionales y Municipales 2026: Rafael López Aliaga lidera intención de voto en Lima Metropolitana

López Aliaga alcanza su mayor respaldo en Lima Centro donde registra 37 % de las preferencias - Créditos: Andina.

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Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto para la alcaldía provincial de Lima, de acuerdo con una encuesta de CPI difundida por RPP. El líder de Renovación Popular alcanza 30,6 % de las preferencias ante la consulta sobre por quién votaría la ciudadanía si las elecciones municipales fueran mañana. La medición fue realizada mediante una respuesta asistida con tarjeta de candidatos.

López Aliaga supera a sus principales competidores

El exalcalde obtiene una ventaja de 18,2 puntos porcentuales sobre Carlos Bruce, quien ocupa el segundo lugar con 12,4 %. El postulante de Somos Perú es seguido por Francis Allison, de Avanza País, con 10 % de respaldo.

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En la cuarta posición aparece Daniel Urresti, representante de Podemos Perú, quien registra 8 %. Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, alcanza 6,7 %, mientras que Samuel Daza, de Fuerza Popular, se ubica en el sexto puesto con 5,9 %.

Susel Paredes, de Ahora Nación, registra 5,5 % de las preferencias. Más abajo aparecen Alberto Tejada, de Acción Popular, con 1,7 %, y Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú, con 1,3 %.

Rafael López Aliaga lidera la intención de voto para la alcaldía de Lima con 30,6 %, según encuesta de CPI - Créditos: Captura de pantalla de RPP.

Indecisos y votos blancos reúnen una parte de las preferencias

Además de los candidatos incluidos en la encuesta, el 15,1 % de los consultados se mantiene indeciso respecto de su elección. A ello se suma el 2,7 % que optaría por votar en blanco o viciado.

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Ambos porcentajes representan un sector relevante del electorado que todavía no tiene definida su preferencia, por lo que el escenario podría modificarse conforme avance la campaña municipal y los candidatos presenten sus propuestas.

Lima Centro concentra el mayor respaldo para el líder de Renovación Popular

La distribución territorial muestra variaciones importantes. López Aliaga consigue su porcentaje más alto en Lima Centro, con 37 %, seguido por Lima Norte, donde alcanza 32,3 %. En Lima Sur obtiene 28 %, mientras que en Lima Este registra 25,2 %.

Bruce también presenta su mejor resultado en Lima Centro, con 23,8 %, aunque su respaldo disminuye en las demás zonas. Allison alcanza 15,9 % en ese mismo sector, mientras que Urresti obtiene 12,3 % en Lima Este. Belmont, por su parte, llega a 10,2 % en dicha zona.

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Preferencias muestran diferencias entre hombres y mujeres

El sondeo también identifica variaciones según sexo. López Aliaga registra 31,5 % entre hombres y 29,8 % entre mujeres, con cifras relativamente cercanas en ambos segmentos.

Bruce obtiene 13,1 % entre los varones y 11,6 % entre las mujeres. Allison presenta el comportamiento inverso: llega al 8,2 % en el grupo masculino y alcanza 11,6 % en el femenino.

Urresti registra una diferencia más marcada, con 11,4 % entre hombres frente a 4,9 % entre mujeres. Belmont consigue 6,2 % y 7,2 %, respectivamente.

El 15,1 % de los consultados permanece indeciso y otro 2,7 % optaría por votar en blanco o viciado, evidenciando un importante segmento aún por definir - Créditos: Andina.

El grupo de 25 a 39 años favorece a López Aliaga

Por edades, el candidato de Renovación Popular mantiene el primer puesto en los tres segmentos considerados por CPI. Entre ciudadanos de 18 a 24 años, obtiene 24,2 %; en el grupo de 25 a 39 años, llega a 34,4 %; mientras que entre quienes tienen 40 años o más registra 30 %.

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Bruce alcanza 11,7 %, 13,5 % y 11,9 % en esas categorías, respectivamente. Allison obtiene su mejor resultado entre los jóvenes, con 14,9 %, mientras que Urresti llega a 11,4 % en ese segmento.

La medición presenta una fotografía de las preferencias electorales en el momento de su realización. Con la campaña municipal todavía por desarrollarse, las posiciones pueden experimentar cambios conforme se conozcan las propuestas, candidaturas y estrategias de los diferentes grupos políticos.