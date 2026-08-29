El ICE de EE.UU. irrumpió en el estudio de ‘La Prisión del Destino 2′ y cancelan la transmisión donde participaban Samahara Lobatón y Youna

Magaly Medina revela que el ICE (migración de EE. UU.) intervino el polémico reality 'La Prisión de Destino 2', donde participan Youna y Samahara Lobatón. Entérate de los detalles sobre los concursantes con problemas migratorios | Magaly TV La Firme

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La transmisión en vivo de La Prisión del Destino 2 fue levantada de YouTube este viernes 28 de agosto sin aviso previo y sin que la producción emitiera ningún comunicado oficial. El reality, grabado en Miami, reúne a un elenco de influencers latinoamericanos que compiten por USD 100.000 y que en sus primeros días ya había acumulado una cuota considerable de conflicto, protagonizado en buena medida por dos de sus participantes peruanos: Samahara Lobatón y Youna, su expareja y padre de su hija mayor.

La caída de la señal generó de inmediato una oleada de preguntas en redes sociales. El vacío de información oficial duró pocas horas: fue el tiktokero Héctor Crespo quien ofreció la primera explicación concreta, y Magaly Medina la difundió en su programa.

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Samahara Lobatón y Youna tienen tenso encuentro al iniciar el reality ‘La Prisión de Destino 2’

La versión de Héctor Crespo: el ICE, el estudio rentado y el desalojo

“Me acaba de llegar información de que el ICE llegó al lugar donde se estaba transmitiendo el reality La Prisión del Destino 2”, reveló Crespo. El tiktokero precisó que, si bien ningún participante era indocumentado, varios atravesaban procesos de evaluación de su estatus migratorio, lo que habría motivado la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el set.

El problema, según Crespo, se agravó por la naturaleza del espacio físico donde se grababa el programa: un estudio rentado a una compañía privada. Al enterarse de que el ICE había llegado al lugar, esa compañía actuó de inmediato para proteger su imagen. “Obviamente, ellos quieren proteger su imagen, no quieren problemas con el ICE y lamentablemente Destino tiene que cambiar todo de ahí, desalojar ese lugar y mover todo para otro lugar para poder seguir transmitiendo el reality”, detalló el tiktokero.

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Crespo aclaró que, según la información que manejaba, el programa no estaba cancelado sino relocalizado: la producción debía mudarse a otro estudio para retomar la emisión. No precisó, sin embargo, si alguno de los participantes fue retenido por las autoridades migratorias ni cuál es el estatus exacto de cada uno de los concursantes con procesos pendientes.

Magaly Medina, conductora del programa Magaly TV, La Firme, contextualizó la situación en su emisión del viernes. “Para trabajar en un reality, trabajar en un programa de televisión, tienes que tener tu visa de trabajo y el organizador o el dueño de este programa tiene que habérselos gestionado con mucha anticipación”, señaló. Y añadió: “Según el mismo tiktokero, que parece estar bien informado, él dice que algunos están en un proceso de evaluación de su estatus migratorio, entonces no podrían estar trabajando en ese reality y por eso el ICE llegó.”

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La conductora no ahorró ironía al cerrar su análisis: “Parece que también allá existe la criollada bien al estilo peruano.”

Samahara Lobatón y Youna protagonizan una acalorada discusión durante una cena en el reality 'La Prisión de Destino 2'. La expareja abordó temas sensibles como su reciente ruptura, sus hijos y celos, lo que llevó a la influencer a quebrarse en llanto | América TV

Youna: “Que mi familia sepa que estoy bien”

El primero de los participantes en pronunciarse fue Youna. El barbero se comunicó por teléfono con Samuel Suárez, administrador del portal de espectáculos Instarándula, y ofreció las primeras declaraciones desde que cayó la señal. Sus palabras fueron medidas al extremo.

“Yo estoy bien, no se puede dar mucha información de lo que está pasando. Todos estamos bien, no hay ningún problema con eso”, arrancó diciendo.

Cuando Suárez le preguntó directamente si el ICE había intervenido en el lugar de grabación, Youna no confirmó ni desmintió: “No puedo dar información. Yo tengo permiso para trabajar, estoy de manera legal acá. Que mi familia sepa que estoy bien.”

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La pregunta sobre el futuro del programa obtuvo una respuesta igualmente hermética. “¿Continúan con el reality?”, consultó el periodista. “No tengo permitido dar alguna información sobre lo que va a pasar. No me quiero meter en problemas”, respondió el barbero.

Horas antes de que se cortara la señal, Youna había publicado en Instagram una foto junto a la participante dominicana Abigail Rosé Rodríguez con un texto que muchos leyeron como una despedida del proyecto: “Gracias por darme la confianza y el cariño de poder hacer un contenido juntos, mi hermosa.” Los comentarios de sus seguidores reflejaron la misma confusión que recorrió las redes: “¿Qué pasó con el reality?”, “Youna, tus seguidores estamos preocupados. ¿Qué pasó?”, “¿Ya no hay reality?”, le escribieron.

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Samahara Lobatón y Youna conversan en una mesa durante una escena del programa de televisión La prisión del destino 2. (América TV)

Sin comunicado y con el futuro en suspenso

Hasta el cierre de esta nota, ni la producción de La Prisión del Destino 2 ni sus organizadores confirmaron si la transmisión se reanudará, si el programa continuará desde un nuevo estudio —como sugirió Crespo— o si la segunda temporada llegó a su fin antes de tiempo. Samahara Lobatón tampoco se pronunció públicamente sobre la suspensión.

Lo que sí quedó claro, según la versión de Héctor Crespo difundida por Magaly Medina, es la cadena de hechos que desencadenó el corte: agentes del ICE se presentaron en el set por el estatus migratorio en trámite de algunos participantes, la empresa propietaria del estudio rentado exigió el desalojo para no verse comprometida, y la producción debió abandonar el lugar sin previo aviso al público. Si el reality logra reubicarse y retomar la señal, o si el escándalo migratorio termina por sepultarlo, es la pregunta que, por ahora, nadie con información oficial está dispuesto a responder.

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