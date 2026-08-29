Magaly Medina apuntó contra Alejandra Baigorria por el 50/50 y por el polémico video que usó DW para denunciar el turismo de pobreza

La empresaria Alejandra Baigorria habla sobre los acuerdos en su relación, pero sus comentarios sobre seguir las órdenes del "gerente general" generan una dura crítica por parte de Magaly Medina, quien asegura que ella es "la que para la olla" | Magaly TV La Firme

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Magaly Medina no se guardó nada. La conductora de Magaly TV, la firme apuntó en dos frentes contra Alejandra Baigorria: primero, cuestionó los acuerdos económicos que la empresaria mantiene con su esposo, Said Palao, en el marco del debate nacional sobre el famoso 50/50; y luego fue aún más dura al analizar el video que la cadena alemana Deutsche Welle utilizó para ilustrar la práctica conocida como poverty porn, o turismo de pobreza. Baigorria respondió en ambos casos, aunque sus argumentos no convencieron a la ‘Urraca’.

El 50/50 en el matrimonio de Alejandra Baigorria

El debate sobre la división de gastos en las parejas lleva semanas encendido en el espectáculo peruano, y Alejandra Baigorria no pudo evitar que le preguntaran por su caso. La empresaria intentó desactivar la polémica con una postura conciliadora: “Yo creo que cada pareja toma sus propias decisiones y no hay que meterse. Son acuerdos personales y eso depende de cada quien”, señaló. Y añadió que, en su matrimonio con Said Palao, la ecuación cambia porque comparten una vida construida: “Somos esposos, dividimos gastos en algunas cosas, somos un matrimonio. Cuando llegamos a las charlas con el padre dice que hay que estar en las buenas y en las malas. Dios quiera que si en algún momento le va mal a uno, pues el otro está para apoyarlo. Para eso es un matrimonio, si no, ¿para qué te casas?”.

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Hasta ahí, una respuesta razonable. Pero entonces Baigorria agregó algo que Magaly no dejó pasar: dijo que Said Palao es “el gerente general” de la relación, que le “dio las indicaciones” y que ella actúa “a sus órdenes”. La ‘Urraca’ tomó esa frase y la convirtió en el centro de su crítica.

“El gerente general dice: ‘Me dijo que hiciera el trend y yo a las órdenes’. Pero lo mismo debería decir él. Debería cuadrarse con lo que tú quieras hacer, él debería decir: ‘A las órdenes de Alejandra’”, disparó Medina. Y fue más lejos: “Parece que la única que recibe órdenes en esta casa y que se contenta con los argumentos que le da su esposo, el gerente general, es ella”. La conductora reconoció que, en principio, comparte la idea de que una pareja es un equipo y que uno sostiene al otro cuando las cosas van mal —“es así“, admitió—, pero puso un límite: “Toda la vida no, pues. Toda la vida no”.

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Alejandra Baigorria aparece en una entrevista de televisión y en una imagen al aire libre junto a Said Palao, tras defender públicamente su decisión sobre su relación.

El video en Malawi y la acusación de turismo de pobreza

El segundo frente fue más explosivo. En mayo de 2026, Alejandra Baigorria viajó a Malawi, en el sureste de África, como embajadora de la empresa de belleza Nu Skin, en el marco de una campaña humanitaria de distribución de bolsas nutricionales —denominadas Vitameal— para niños en situación de vulnerabilidad extrema. Durante esa estadía, compartió fotografías y videos de su convivencia con los menores en sus redes sociales.

Tres meses después, el 25 de agosto, DW Español —la rama en castellano de la cadena pública alemana Deutsche Welle— utilizó imágenes de ese viaje en un reportaje sobre la prohibición que la junta militar de Burkina Faso aprobó el 2 de julio de 2026: un decreto que veda la difusión de imágenes o videos de beneficiarios de ayuda humanitaria cuando puedan resultar explotadores o denigrantes. La norma apunta directamente al llamado poverty porn: la práctica de mostrar a personas en situación de vulnerabilidad mientras reciben ayuda, con el fin de generar visualizaciones y seguidores en plataformas digitales.

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Alejandra Baigorria rompe su silencio tras polémica por video en África. IG

La inclusión del video de Baigorria en ese reportaje se viralizó en el Perú y desató una nueva ola de críticas. Magaly Medina fue la más contundente.

“Qué roche que la cara de todo esto sea justamente Alejandra Baigorria, que expuso explícitamente a estos niños en estado de abandono. Eso es indigno, eso no puedes hacer con gente que realmente lo necesita. No puedes lograr tus likes en base a la desgracia de estos pequeñines”, afirmó en su programa.

La conductora fue precisa sobre la naturaleza del medio que utilizó las imágenes: “La Deutsche Welle es una cadena muy seria de noticias alemana. No estamos hablando de programas de streaming acá, que habla cualquier cochinada. Estamos hablando de la Deutsche Welle. Así que un poquito más de cuidado cuando te refieras a esa cadena alemana, porque son periodistas muy serios y a ti te pusieron como ejemplo de esto que ya no va a volver a pasar”.

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“¿Por qué mostrar a los niños en ese estado? ¿Por qué sus caritas tristes? ¿Por qué mostrar a niños en estado de abandono y de desnutrición de esa manera? La empresa, si quiso hacer caridad, pudo ir con ustedes sin necesidad de sacar a todos los niños en sus redes sociales. Así también se hace la caridad, y la mejor de las caridades”, agregó.

La conductora Magaly Medina analiza las declaraciones de Alejandra Baigorria sobre la controversia de su viaje a África, donde una cadena internacional la criticó por el uso de imágenes de niños vulnerables para marketing | Magaly TV La Firme

La respuesta de Baigorria: “Investiguen bien antes de hablar”

Frente a las críticas, la exchica reality de Esto es guerra no guardó silencio. En declaraciones a las cámaras de América Espectáculos y luego en el propio programa de Magaly, Baigorria salió a defenderse con un argumento central: falta de investigación.

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“Muchas cosas se han dicho equivocadamente sin previa investigación. Las cosas que he hecho son de forma correcta y si en algo me equivoqué, pues somos seres humanos. Los invito a ver qué país puso esas reglas y a qué país fui yo”, dijo, subrayando que Burkina Faso —el país que emitió el decreto— y Malawi —el país al que ella viajó— son dos naciones distintas.

La empresaria también rechazó que su presencia en el viaje haya tenido un propósito de autopromoción: “No es que yo haya ido como un influencer con mi maleta a hacer. No. Es un programa con más de doscientas personas que han ido de diferentes países, de más de cincuenta y cuatro países”. Y cuando Magaly le señaló que fue un medio internacional importante el que usó sus imágenes, Baigorria reconoció la situación pero la relativizó: “Sí, claro, y eso también ya se está viendo. Obviamente una vez que te exponen en un país que no es, porque no es la situación...”.

La influencer peruana Alejandra Baigorria se ha visto envuelta en una polémica internacional. Un video de su viaje a África, donde realizó donaciones, ha sido utilizado para criticar a creadores de contenido que presuntamente lucran con la pobreza. Video: Willax TV / Un día en el mall

Magaly le recordó que la Deutsche Welle no la acusó de violar el decreto de Burkina Faso —cuya jurisdicción no alcanza a Malawi—, sino que la utilizó como ejemplo ilustrativo de una práctica cuestionada a nivel global. “Ale, han utilizado tus imágenes”, insistió la conductora. La empresa Nu Skin llevó influencers para que posaran con los niños, para que mostraran las miserias y las lágrimas de esos menores, y Baigorria fue la vocera visible de esa estrategia comunicacional. Ese es el punto que DW señaló, y que Magaly subrayó sin concesiones.

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