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Ignacio Buse vs Arthur Fery EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El limeño va por su segundo título el el circuito frente a un rival que ya enfrentó en pista dura. Sigue todos los pormenores del encuentro

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08:16 hsHoy

¡Día de partido! Ignacio Buse se alista para disputar el encuentro que podría darle su segundo trofeo en el ATP Tour; el primero sobre pista dura. Al frente tendrá a Arthur Fery, un británico con el que ya ha medido fuerzas en el pasado y llega con mayor descanso a la cita decisiva en Winston-Salem 2026.

08:16 hsHoy

Segunda final en su carrera

Ignacio Buse disputará este sábado su segunda final en el circuito ATP. La primera llegó en Hamburgo 2026, sobre tierra batida, donde el peruano se coronó campeón del ATP 500 tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 4-6 y 6-3 en la definición. Aquel título, el primero de su carrera en el circuito mayor, lo catapultó al mapa del tenis mundial y marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

La final de Winston-Salem tiene, además, una dimensión histórica adicional. Buse se convirtió en el primer peruano en disputar una definición sobre pista dura en 22 años, una marca que pertenecía a Luis Horna, actual capitán del equipo peruano de Copa Davis. El 29 de agosto de 2004, Horna jugó la final del torneo de Long Island —equivalente hoy a un ATP 250— ante el australiano Lleyton Hewitt, ante quien cayó por 3-6 y 1-6. Dos décadas después, Buse llega a esa misma instancia con el título de Hamburgo bajo el brazo y la confianza de quien ya sabe lo que es ganar una final en el circuito mayor.

El tenista peruano Ignacio Buse comparte sus emociones tras derrotar a Benjamin Bonzi en la semifinal. En la entrevista, habla sobre cómo superó la ansiedad, la importancia de su fortaleza mental para remontar en el tercer set y agradece el increíble apoyo de la hinchada peruana presente en el estadio. | ESPN
08:16 hsHoy

Buse, convocado a la Copa Davis

Ignacio Buse llega a la convocatoria de la Copa Davis en el mejor momento de su carrera. El limeño acaba de clasificar a la final del ATP 250 de Winston-Salem, donde encadenó cuatro victorias sobre cemento ante rivales de primer nivel, y a partir del lunes ocupará al menos el puesto 31 del ranking ATP, su mejor posición histórica. Lo acompañan en la nómina Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino, bajo la conducción del capitán Luis Horna.

El calendario que deberá gestionar Buse en las próximas semanas es exigente. Tras la final de Winston-Salem, el limeño debutará en el US Open 2026 ante el local Marcos Giron, con fecha tentativa entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre. Dependiendo de su recorrido en Nueva York, llegará a la serie de Copa Davis del 18 y 19 de septiembre con mayor o menor carga de partidos en las piernas, un factor que Horna deberá tener en cuenta al momento de definir el orden de juego.

El capitán del equipo peruano de Copa Davis confirmó a los cinco integrantes de su nómina que se medirán ante los 'guaraníes' en el Jockey Club del Perú. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.
08:16 hsHoy

El camino de Ignacio Buse a la final de Winston-Salem

Ignacio Buse llegó a la definición del torneo tras cuatro victorias que reflejan su solidez a lo largo de toda la semana. El peruano abrió su participación en la ronda de 32 ante el australiano Adam Walton, a quien superó en tres sets por 6-2, 5-7 y 6-3 en un partido que exigió reacción tras ceder el segundo parcial.

En octavos, Buse no dio opciones al alemán Daniel Altmaier y se impuso en dos sets por 7-6(5) y 7-5 en un duelo más ajustado de lo que el marcador sugiere. La verdadera prueba llegó en cuartos, ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien en Roland Garros 2026 había eliminado al número uno del mundo Jannik Sinner. El peruano lo resolvió por 7-6(4), 4-6 y 6-2 en casi tres horas de partido. En semifinales, Buse derrotó al francés Benjamin Bonzi por 6-2, 4-6 y 6-1, con un tercer set en el que no cedió su servicio en ningún momento.

El tenista peruano Ignacio Buse logró una histórica clasificación a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Benjamin Bonzi. Revive el punto de partido y la celebración de este hito para el deporte peruano. | ESPN
08:15 hsHoy

El camino de Arthur Fery a la final de Winston-Salem

Arthur Fery llegó a su primera final en el circuito ATP con una semana igualmente sólida, aunque con un desenlace distinto en la última ronda. El británico abrió su participación ante el australiano Cruz Hewitt, a quien despachó con autoridad por 6-1 y 7-5. En octavos, repitió la contundencia ante el neerlandés Mees Röttgering, al que superó por 6-3 y 6-3 sin ceder un set.

En cuartos, Fery tuvo que trabajar más ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic, al que venció en tres sets en un partido que puso a prueba su capacidad de gestionar los momentos de mayor tensión. La semifinal, en cambio, no llegó a completarse: el australiano James Duckworth se retiró por lesión cuando perdía 4-6 y 2-1 en el segundo set, lo que le otorgó al británico el pase a la final sin necesidad de terminar el encuentro. Fery llega al partido definitivo con más descanso que Buse, un factor que podría influir en el desarrollo del duelo.

08:15 hsHoy

Dónde ver Ignacio Buse vs Arthur Fery: canal TV online

La transmisión del partido estará a cargo de Disney+, la plataforma de streaming por suscripción que cuenta con los derechos del torneo. Se desconoce si ESPN transmitirá el encuentro desde su señal por cable. Por su parte, Infobae Perú contará con todo el despliegue del partido a través de su página web, con la previa, el punto a punto y las repercusiones del duelo en tiempo real

08:15 hsHoy

Horarios del Ignacio Buse vs Arthur Fery por la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El partido está programado para las 15:00 horas de Perú. Estos son los horarios según el país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 17:00 horas
  • Bolivia, Venezuela y Paraguay: 16:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos (Winston-Salem): 15:00 horas

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