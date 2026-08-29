Ignacio Buse vs Arthur Fery EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la gran final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Segunda final en su carrera

Ignacio Buse disputará este sábado su segunda final en el circuito ATP . La primera llegó en Hamburgo 2026 , sobre tierra batida, donde el peruano se coronó campeón del ATP 500 tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 4-6 y 6-3 en la definición. Aquel título, el primero de su carrera en el circuito mayor, lo catapultó al mapa del tenis mundial y marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

La final de Winston-Salem tiene, además, una dimensión histórica adicional. Buse se convirtió en el primer peruano en disputar una definición sobre pista dura en 22 años, una marca que pertenecía a Luis Horna, actual capitán del equipo peruano de Copa Davis. El 29 de agosto de 2004, Horna jugó la final del torneo de Long Island —equivalente hoy a un ATP 250— ante el australiano Lleyton Hewitt, ante quien cayó por 3-6 y 1-6. Dos décadas después, Buse llega a esa misma instancia con el título de Hamburgo bajo el brazo y la confianza de quien ya sabe lo que es ganar una final en el circuito mayor.