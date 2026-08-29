A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en Cajamarca por fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Universitario y UTC se medirán en la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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La séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 presenta duelos destacados, entre ellos el Universitario de Deportes vs UTC, que se jugará este sábado 29 de agosto en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. A continuación, los horarios para seguir el partido en vivo.

Horarios del Universitario vs UTC

El partido entre Universitario y UTC se disputará a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 16:30 horas, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 17:30 horas.

Dónde ver Universitario vs UTC: canal TV

La transmisión del partido entre Universitario y UTC estará a cargo de L1 MAX, canal que llevará la señal a todos los hogares del país donde está disponible en la programación. Esta alternativa permitirá a los aficionados seguir el encuentro directamente desde sus televisores, sin necesidad de servicios adicionales o conexiones digitales.

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En el ámbito digital, la plataforma L1 Play ofrecerá el duelo en vivo mediante suscripción, permitiendo a usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras acceder a la transmisión en tiempo real, lo que ampliará la cobertura más allá de la televisión tradicional y facilitó el acceso desde cualquier lugar con internet.

Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura detallada del encuentro, con información desde la previa hasta el resumen final, incluyendo incidencias minuto a minuto y reportes de goles. De esta manera, quienes optan por el seguimiento escrito contarán con actualizaciones constantes y precisas durante todo el desarrollo del evento.

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Los 'cremas' visitan Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Créditos: L1 Max.

Así llegan los equipos al partido

Universitario de Deportes logró una victoria por 3-0 ante Los Chankas en el Estadio Monumental de Ate, resultado que significó un avance importante en la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con este triunfo, los ‘cremas’ igualaron en puntos al líder Deportivo Garcilaso, incrementando la competencia por el primer puesto del campeonato.

Además de emparejar el puntaje con el puntero, Universitario superó a los ‘guerreros’ en la tabla Acumulada, fortaleciendo su posición de cara al resto de la temporada y consolidando sus aspiraciones para la segunda mitad del torneo.

Con goles, buen juego y el apoyo de su gente, Universitario superó a Los Chankas en el Estadio Monumental. No te pierdas el resumen completo con todas las incidencias, las polémicas y el análisis detallado del encuentro por la Liga 1.

En contraste, UTC perdió 3-1 ante Comerciantes Unidos en la fecha anterior, quedando en una situación complicada en la tabla. Tras ese resultado, el ‘gavilán del norte’ ocupa el último lugar, con un saldo negativo de tres puntos.

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La lista de convocados de Universitario

El entrenador Héctor Cúper dio a conocer la lista de convocados de Universitario para el partido ante UTC. El técnico argentino incluyó a sus principales figuras, aunque dejó fuera por decisión técnica a jugadores como José Rivera, Bryan Reyna, Aldo Corzo y Jordan Guivin.

Entre las novedades destaca el regreso de Anderson Santamaría, quien vuelve tras cumplir su sanción por expulsión en el triunfo frente a FC Cajamarca. Además, fue considerado Jorge Gutiérrez, quien aún no ha debutado oficialmente con la camiseta de Universitario.

Diego Romero Caín. Fara Williams Riveros Anderson Santamaría Matías Di Benedetto Héctor Fértoli Horacio Calcaterra Juan Manuel Requena Jairo Concha Gianluca Lapadula Edison Flores Alex Valera Jorge Murrugarra Andy Polo Miguel Vargas Adrián Quiroz Lisandro Alzugarray César Inga Piero Quispe Jorge Gutiérrez