Perú

Suheyn Cipriani se emocionó hasta las lágrimas al conocer a Gisela Valcárcel: “Estoy cumpliendo uno de mis sueños”

La conductora visitó el streaming de María Pía Copello y protagonizó el momento más emotivo de la jornada junto a la modelo, quien confesó que creció soñando con pertenecer al programa

La co-conductora Suheyn Cipriani no pudo contener las lágrimas al confesarle a Gisela Valcárcel que uno de sus más grandes sueños era estar en el mismo set que ella. Un momento lleno de emoción y sinceridad al inicio del programa.
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Suheyn Cipriani no pudo contener las lágrimas cuando, frente a Gisela Valcárcel, confesó que compartir el set con ella era uno de los sueños más grandes de su vida. El momento ocurrió durante la visita de la popular “Señito” al programa de streaming Sin + que decir, conducido por María Pía Copello en el canal Q+, donde la modelo y conductora asumió el rol de coconductora del especial.

“Hoy día estoy cumpliendo uno de mis sueños. El estar contigo en el mismo set. Crecí viendo El Gran Show, siempre fue uno de mis más grandes sueños pertenecer al Gran Show y estar el día de hoy como tu coconductora. De verdad que mis ojos se agüitan”, dijo Cipriani ante las ovaciones del público, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada.

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Suheyn Cipriani viste un vestido negro de lentejuelas y sostiene un micrófono junto a un recuadro de pantalla que muestra a Gisela Valcárcel
La modelo Suheyn Cipriani sostiene un micrófono durante una transmisión de televisión en la que se aborda la trayectoria de Gisela Valcárcel en El Gran Show. (Sin + que decir)

La promesa de Gisela Valcárcel

La reacción de Valcárcel no se hizo esperar. La conductora, que lleva décadas siendo referente de la televisión peruana, recibió las palabras de Cipriani con calidez y respondió con una promesa que desató una nueva ovación en el set: “Si en algún momento vuelvo a hacer El Gran Show, te convocamos”.

Lejos de quedarse en el gesto, Valcárcel aprovechó el momento para reflexionar en voz alta sobre el valor de mostrarse vulnerable. “Eso es lindo, porque lo que estás exponiendo es exponerte a ti misma, decir tengo ilusión por esto. Y así debemos ir siempre. Decir tengo ilusión por hacer esto, esto me agrada, esto no me agrada”, señaló la conductora, antes de cerrar con una invitación a reencontrarse: “Espero en algún momento más darnos un abracito”.

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Cipriani, que agradeció los elogios de Valcárcel —quien le repitió tres veces “te ves tan linda”— reconoció que hacía tiempo no le pasaba algo así: “Hace tiempo no se me aguan los ojos de felicidad”, dijo, antes de retomar sus funciones como coconductora del especial.

Gisela Valcárcel sostiene un micrófono y una carpeta junto a un hombre de traje negro frente a un trofeo en el set del programa Q+ Show
La conductora Gisela Valcárcel encabeza la presentación del programa Q+ Show junto a un copresentador en un estudio de televisión. (Sin + que decir)

¿Quién es Suheyn Cipriani?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega, nacida en Miraflores en 1996, es modelo, psicóloga en formación y exreina de belleza que en los últimos años construyó una carrera sólida frente a las cámaras. Representó a Lima en el Miss Perú 2019, donde ingresó al Top 10, y en 2023 regresó al certamen para quedar como primera finalista, detrás de Camila Escribens.

Su salto a la televisión y al streaming fue gradual pero consistente. Participó en Esto es guerra de América Televisión, condujo el programa de citas Esto sí es amor por ATV junto a Miguel Arce, y formó parte del pódcast La Manada en Satélite+. Hoy conduce No aclares que oscureces en el canal Q+ de María Pía Copello, junto a Dafonseka y Agus Padilla.

Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.
Suheyn Cipriani deslumbra en el Miss Grand All Stars 2026 y revela traumático episodio de su infancia. Captura: IG.

Un vínculo que se consolida con Copello

La presencia de Cipriani en el especial de Sin + que decir no es casual. María Pía Copello apostó por ella como una de las figuras del canal Q+ y la defendió públicamente semanas atrás, cuando Janet Barboza le cortó el micrófono en vivo en América Hoy al intentar mencionar su nuevo programa. Copello calificó el gesto de “mezquino y de mal gusto”.

Ese respaldo se tradujo en la oportunidad de compartir set con Gisela Valcárcel, una figura que para Cipriani tiene un peso simbólico enorme: El Gran Show, el ciclo de baile que la “Señito” condujo por años en América Televisión, fue parte de su formación como espectadora y como aspirante a la televisión.

La visita de Gisela Valcárcel al streaming de Copello fue, en sí misma, un acontecimiento. La conductora aprovechó el espacio para hablar del conflicto con el CEO de América TV, Fernando Muñiz, revelar que no fue convocada a la Teletón 2026 y dejar abierta la posibilidad de un encuentro con Magaly Medina.

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